Новини
Свят »
Иран (Ислямска Република) »
Американският министър на отбраната окуражава Израел да продължи атаките срещу Иран

Американският министър на отбраната окуражава Израел да продължи атаките срещу Иран

5 Март, 2026 10:53, обновена 5 Март, 2026 10:50 1 423 49

  • иран-
  • сащ-
  • министър на отбраната-
  • пийт хегсет-
  • атаки-
  • конфликт-
  • израел

Министърът на отбраната Пийт Хегсет насърчи Тел Авив да продължи военните действия, след като Техеран отговори с контраудари

Американският министър на отбраната окуражава Израел да продължи атаките срещу Иран - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Американският министър на отбраната Пийт Хегсет заяви на Израел да продължи военните си операции срещу Иран, съобщава Ройтерс, като се позовава на информация от Израелското министерство на отбраната, предава БТА.

Хегсет е отправил посланието по време на телефонен разговор с израелския си колега Израел Кац, като е потвърдил, че САЩ стоят зад Израел.

От своя страна Кац благодари за засилената американска подкрепа в защитата на израелските граждани от иранската ракетна заплаха, добавя ведомството.

В събота Съединените щати и Израел започнаха съвместна военна операция срещу Иран, която бе последвана от ответни удари на Техеран по Израел и американски военни бази в региона на Близкия изток.


Иран (Ислямска Република)
Поставете оценка:
Оценка 1.7 от 39 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хъхъ

    32 7 Отговор
    Потърсете да видите какви татуси има този.

    Коментиран от #9

    10:53 05.03.2026

  • 2 Последния Софиянец

    37 14 Отговор
    САЩ ще зарежат и тази война на ЕС да я довършват.

    Коментиран от #7, #32

    10:53 05.03.2026

  • 3 Само питам

    42 4 Отговор
    Дискомбобулаторът защо не работи срещу Иран, а само срещу Венецуела? Или не е имало никакво тайно оръжие на САЩ, а Мадуро просто е бил предаден?

    10:53 05.03.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 ГЯВОЛИТЕ ЕВРЕИ

    43 6 Отговор
    АКО НЕ ВКАРАТ В КАПАНА ТАКИВА ТЪПУНГЕРИ КАТО ТОЗИ И ТРЪМПАКА,КОГО ДРУГ.НА ТОЗИ МУ Е НАРИСУВАНО,ЧЕ Е С IQ -0.

    10:54 05.03.2026

  • 6 Тимур

    7 34 Отговор
    Ясен е резултата от военната операция,той е безпорно в ущърб на Иран. Не там е проблема, а в намирането на политическо решенше в Иран, в замяна на режима срещу който обаче стои разиденена опозия без лидер,без оръжие

    10:54 05.03.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 ФАКТ

    45 10 Отговор
    Много му здраве на Исраел няма накава държава има от хилядолития само Палестина

    Коментиран от #19

    10:55 05.03.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 ФАКТ

    36 5 Отговор
    Слава на Палестина и божи гроб

    10:56 05.03.2026

  • 11 УдоМача

    12 3 Отговор
    Покай се рожбо ехиднина!!!

    10:59 05.03.2026

  • 12 ФАКТ

    19 4 Отговор
    И КВО КАТО ПАЛЕСТШНА Е БИЛА ТУРСКА И ИСЛЯМСКА НИКОЙ НЕЕ ИЗБИЛ И ЗАБРАНИЛ НА ХРИДТИЯНИТЕ ДА ХОДЯТ НА БОЖИ ГРОБ И СА СТАВАЛИ ХАДЖИИ ДАЖЕ МАРШ ЮДИТЕ ОТ СВЕТИНИТЕ НА ЦЯЛ СВЯТ

    10:59 05.03.2026

  • 13 Да попитам знаещите?

    32 4 Отговор
    САЩ Еврейска държава ли е? Ако не е защо следва Про-Еврейска политика? Гражданите на САЩ съгласни ли са Израел да води за носа една велика сила каквато е САЩ?

    Коментиран от #23

    11:02 05.03.2026

  • 14 А през юни се очаква да окуражи Тръмп

    24 4 Отговор
    за да наложи военна диктатура, за да не загуби междинните избори за двете камари на конгреса на САЩ.

    А по-нататък - още по зловещо потъпкване на Конституцията на САЩ - Тръмп като пожизнен президент и диктатор на света - новият Цезар в световната юдео-сатанинска, епщайнска и ционистка лудница.

    Коментиран от #22

    11:02 05.03.2026

  • 15 Хаха

    19 1 Отговор
    Те искат да продължат, обаче някой трябва да дава пари и да ги въоръжава. Много скоро Конгресът на САЩ ще трябва да парафира някакъв "бил" за да обезпечи Израел финансово.

    11:03 05.03.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Боруна Лом

    18 1 Отговор
    Е ДАДЕ, АМА ..ИФУТИТЕ ГО ОТНАСЯТ ! АМА ХИЧ НЕ Е ЛОШО!

    11:05 05.03.2026

  • 19 Тимур

    4 19 Отговор

    До коментар #8 от "ФАКТ":

    Чети библията! Исраелският народ бяга от Египет от робство,воден от Моисей и след 40 години странство се заселва в Обетованата земя което е Палестина. Палестинска държава никога не е имало. Такава трява да се създаде и както знаеш е призната и от България още по времето на Ясер Арафат, който умря в Париж и Франция също признава такава дэлържава

    11:06 05.03.2026

  • 20 000

    24 3 Отговор
    Глупости, цеонистките капитали отдавна са превзели сащ. За тях сащ е просто тяло, на което паразитират. Те довършват сащ в момента.

    11:06 05.03.2026

  • 21 Мисит

    21 2 Отговор
    Този не е ли ,министър на министерство на войната? Каква,,,отбрана,,,,кой ги е нападал?

    11:08 05.03.2026

  • 22 000

    20 2 Отговор

    До коментар #14 от "А през юни се очаква да окуражи Тръмп":

    Бъдещето на сащ е разделение през гражданска война.

    11:08 05.03.2026

  • 23 От небето

    21 1 Отговор

    До коментар #13 от "Да попитам знаещите?":

    ли падаш? САЩ са държава ръководена от евреите поне от 50 години.

    Коментиран от #28

    11:09 05.03.2026

  • 24 библиотекар с колекция

    7 1 Отговор
    В Библията пише ,че когато започне тази война , това ще е края на времената .Така, че , да си живеем живота и да се надяваме ,когато стан е най-страшно , да сме близо до епицентъра

    11:10 05.03.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 БАЦЕ ЕООД

    12 3 Отговор
    айдеее, САЩ вече мисли как да се измъкне и на кого да прехвърли топката ...

    Коментиран от #37

    11:11 05.03.2026

  • 27 арбалета 🎯

    18 3 Отговор
    Нагло е да казваш , че се защитаваш , когато ти си нападателя.Тоя Хегсет е ега...ти тиквеника .

    11:12 05.03.2026

  • 28 Тимур

    3 11 Отговор

    До коментар #23 от "От небето":

    И нас от повече от 50 г.ни въртят комунистите на шиш,ама къде е сащ,къде сме ние

    11:15 05.03.2026

  • 29 Мишел

    8 1 Отговор
    Запасите ракети за ПВО на държавите от Близкия Изток ще се изчерпят за 2 седмици. Иран има 100 000 балистични ракети, с които сега унищожава нефтодобива и НПЗ на държавите от Близкия Изток. Вашингтон пост.

    11:18 05.03.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Библията

    8 0 Отговор

    До коментар #17 от "Тимур":

    НЕ Е исторически документ.Как Египет е поробил евреите,те къде са живели преди да бъдат поробени, защо в Стария завет не се споменават пирамидите и т.н.????

    Коментиран от #36

    11:21 05.03.2026

  • 32 Тръмпи

    1 3 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    В голяма грешка си за това, защото само ние и Израел ще източваме иранския петрол, приятелю, а за франсетата, англетата и испанчетата специално ще завиша цените, хайде доскоро, че имам много цели са днес

    11:24 05.03.2026

  • 33 Историк

    8 1 Отговор
    Каква заплаха за САЩ беше Иран, та този нещастник от обкръжението на Тръмп обяви тази война, която ще взриви света? Терористите в момента диктуват световния живот и това води до апокалипсис, защото тяхната цел е унищожаване на всичко, необходимо за живота. Клещите на терора от Москва до Вашингтон, оста на злото Москва-Пхенян-Техеран ,вместо да бъде смачкана, се разшири до Вашингтон през Тел Авив. Лудият безконтролен, циничен и арогантен Тръмп ,заобиколен от себеподобни републиканци, подпали почти световна война, за да обслужи другия луд Нетаняху и няма кой да ги спре. Компанията на лудите радва другия луд терорист Путин. Излиза,че девиза "терористи от всички страни, съединявайте се" е в действие. Остава съдбата на света да бъде решена от народите в съответните държави да се освободят от терористите си и така да освободят света. Тръмп сега си въобразява,че е крал и на Европа, защото която държава му откаже съдействие за "неговата лична война" срещу Иран, ще бъде наказана жестоко и той ще решава как да използва териториите им,независимо дали са съгласни,или не. Значи той е царят на третата световна война. Само обикновените американци могат да спасят света от това развилняло се чудовище.

    11:29 05.03.2026

  • 34 Механик

    5 0 Отговор
    Престанете да го повтаряте това "мин. на отбраната"! В САЩ нямат министър на ОТБРАНАТА.
    Тоя пост в САЩ се нарича "министър на ВОЙНАТА".

    Коментиран от #40

    11:31 05.03.2026

  • 35 САЩ И ИЗРАЕЛ МАЧКАТ ИРАН

    1 9 Отговор
    Бомбандировачи В2 излитат от Мисури. Стигайки до Иран, отприщват АДА. Бомби ДЖЕЙДАМ с бойни глави БЛУ 109, унищожават безмилостно иранските силози и ПЕЩЕРИ за иранските ракети...Бомбените килими следват един след друг. Спират американците, почват ги израелците и така до безкрай

    11:31 05.03.2026

  • 36 Тимур

    1 4 Отговор

    До коментар #31 от "Библията":

    Понамали вицовете!
    Евреите са поробени в Египет основно да строят градове. Именно от робство бягат,кое не си разбрал

    Коментиран от #49

    11:31 05.03.2026

  • 37 САЩ.... НАЙ МОГЪЩИТЕ

    1 5 Отговор

    До коментар #26 от "БАЦЕ ЕООД":

    Газят до последно....нема лабаво.

    11:33 05.03.2026

  • 38 Путине, Путине...

    2 4 Отговор
    Къде са скри бре.....явно фамилията ти отговаря на нрава.

    11:35 05.03.2026

  • 39 Западен политик

    7 1 Отговор
    Всички западни политици сме клиенти на евреина Епщайн и на шефовете им Ротшилд.

    Коментиран от #42

    11:37 05.03.2026

  • 40 Тимур

    0 2 Отговор

    До коментар #34 от "Механик":

    Пийт Хегсет (Pete Hegseth) е министър на отбраната на САЩ (Secretary of Defense), потвърден от Сената на 24 януари 2025 г

    11:40 05.03.2026

  • 41 Ефектът на бумерангът

    4 1 Отговор
    Ако САЩ се срути,то самите американци ще са си майсторите.

    11:40 05.03.2026

  • 42 Първанов

    0 4 Отговор

    До коментар #39 от "Западен политик":

    Пропусна Путин

    11:41 05.03.2026

  • 43 Няма смисъл

    6 0 Отговор
    Нациста Хегсет да коментираме. Този човек никога не е бил у ред. Доказано е още когато надзирател и палач е бил в Гуантанамо и на други места по света. Цялото му тяло е с нацистки и екстремиски татуси

    Коментиран от #45

    11:41 05.03.2026

  • 44 Минитре, то ика ресурси за да продължи

    6 0 Отговор
    Ам те свършват. Вашите , Щатските също свършват, щом призовавате Изаел да продължи да изскрелва дронове и ракети, чакае Европейското НАТО да се задействува.
    потопиният Ирански кораб край Шри Ланка не е участвувал срещу Щатите, завръщал се е от проведени учения в Беналкия залив заедносИндийски военнни кораби, загинали са над сто моряци.

    11:44 05.03.2026

  • 45 Психопат и комплексар

    4 0 Отговор

    До коментар #43 от "Няма смисъл":

    Една малка част татуировките му включват Йерусалимския кръст (на гърдите), „Deus Vult“ (на бицепса), татуировка „Kafir“ (на арабски означава неверник) и различни други нацистки и екстремистки символи......и този индивид представете си го назначиха за американски министър на отбраната

    11:45 05.03.2026

  • 46 Всичките

    1 3 Отговор
    В Русия,САЩ Израел са само безродници и долни комуняги, а не фашисти.

    11:48 05.03.2026

  • 47 Нацистки коптор е в момента САЩ

    6 0 Отговор
    И това е бруталната истина хора. А пък за Израел там металното състояние на индивида никога не е било някава "нормалност" ! Никога ...

    11:51 05.03.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Тагаренко

    1 0 Отговор

    До коментар #36 от "Тимур":

    Ти пък какъв виц каза, къде си видял евреин да работи?!

    12:21 05.03.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания