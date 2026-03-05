Американският министър на отбраната окуражава Израел да продължи атаките срещу Иран

Американският министър на отбраната Пийт Хегсет заяви на Израел да продължи военните си операции срещу Иран, съобщава Ройтерс, като се позовава на информация от Израелското министерство на отбраната, предава БТА.

Хегсет е отправил посланието по време на телефонен разговор с израелския си колега Израел Кац, като е потвърдил, че САЩ стоят зад Израел.

От своя страна Кац благодари за засилената американска подкрепа в защитата на израелските граждани от иранската ракетна заплаха, добавя ведомството.

В събота Съединените щати и Израел започнаха съвместна военна операция срещу Иран, която бе последвана от ответни удари на Техеран по Израел и американски военни бази в региона на Близкия изток.