Американският министър на отбраната окуражава Израел да продължи атаките срещу Иран

Американският министър на отбраната Пийт Хегсет заяви на Израел да продължи военните си операции срещу Иран, съобщава Ройтерс, като се позовава на информация от Израелското министерство на отбраната, предава БТА.
Хегсет е отправил посланието по време на телефонен разговор с израелския си колега Израел Кац, като е потвърдил, че САЩ стоят зад Израел.
От своя страна Кац благодари за засилената американска подкрепа в защитата на израелските граждани от иранската ракетна заплаха, добавя ведомството.
В събота Съединените щати и Израел започнаха съвместна военна операция срещу Иран, която бе последвана от ответни удари на Техеран по Израел и американски военни бази в региона на Близкия изток.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 хъхъ
Коментиран от #9
10:53 05.03.2026
2 Последния Софиянец
Коментиран от #7, #32
10:53 05.03.2026
3 Само питам
10:53 05.03.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 ГЯВОЛИТЕ ЕВРЕИ
10:54 05.03.2026
6 Тимур
10:54 05.03.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 ФАКТ
Коментиран от #19
10:55 05.03.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 ФАКТ
10:56 05.03.2026
11 УдоМача
10:59 05.03.2026
12 ФАКТ
10:59 05.03.2026
13 Да попитам знаещите?
Коментиран от #23
11:02 05.03.2026
14 А през юни се очаква да окуражи Тръмп
А по-нататък - още по зловещо потъпкване на Конституцията на САЩ - Тръмп като пожизнен президент и диктатор на света - новият Цезар в световната юдео-сатанинска, епщайнска и ционистка лудница.
Коментиран от #22
11:02 05.03.2026
15 Хаха
11:03 05.03.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Боруна Лом
11:05 05.03.2026
19 Тимур
До коментар #8 от "ФАКТ":Чети библията! Исраелският народ бяга от Египет от робство,воден от Моисей и след 40 години странство се заселва в Обетованата земя което е Палестина. Палестинска държава никога не е имало. Такава трява да се създаде и както знаеш е призната и от България още по времето на Ясер Арафат, който умря в Париж и Франция също признава такава дэлържава
11:06 05.03.2026
20 000
11:06 05.03.2026
21 Мисит
11:08 05.03.2026
22 000
До коментар #14 от "А през юни се очаква да окуражи Тръмп":Бъдещето на сащ е разделение през гражданска война.
11:08 05.03.2026
23 От небето
До коментар #13 от "Да попитам знаещите?":ли падаш? САЩ са държава ръководена от евреите поне от 50 години.
Коментиран от #28
11:09 05.03.2026
24 библиотекар с колекция
11:10 05.03.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 БАЦЕ ЕООД
Коментиран от #37
11:11 05.03.2026
27 арбалета 🎯
11:12 05.03.2026
28 Тимур
До коментар #23 от "От небето":И нас от повече от 50 г.ни въртят комунистите на шиш,ама къде е сащ,къде сме ние
11:15 05.03.2026
29 Мишел
11:18 05.03.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Библията
До коментар #17 от "Тимур":НЕ Е исторически документ.Как Египет е поробил евреите,те къде са живели преди да бъдат поробени, защо в Стария завет не се споменават пирамидите и т.н.????
Коментиран от #36
11:21 05.03.2026
32 Тръмпи
До коментар #2 от "Последния Софиянец":В голяма грешка си за това, защото само ние и Израел ще източваме иранския петрол, приятелю, а за франсетата, англетата и испанчетата специално ще завиша цените, хайде доскоро, че имам много цели са днес
11:24 05.03.2026
33 Историк
11:29 05.03.2026
34 Механик
Тоя пост в САЩ се нарича "министър на ВОЙНАТА".
Коментиран от #40
11:31 05.03.2026
35 САЩ И ИЗРАЕЛ МАЧКАТ ИРАН
11:31 05.03.2026
36 Тимур
До коментар #31 от "Библията":Понамали вицовете!
Евреите са поробени в Египет основно да строят градове. Именно от робство бягат,кое не си разбрал
Коментиран от #49
11:31 05.03.2026
37 САЩ.... НАЙ МОГЪЩИТЕ
До коментар #26 от "БАЦЕ ЕООД":Газят до последно....нема лабаво.
11:33 05.03.2026
38 Путине, Путине...
11:35 05.03.2026
39 Западен политик
Коментиран от #42
11:37 05.03.2026
40 Тимур
До коментар #34 от "Механик":Пийт Хегсет (Pete Hegseth) е министър на отбраната на САЩ (Secretary of Defense), потвърден от Сената на 24 януари 2025 г
11:40 05.03.2026
41 Ефектът на бумерангът
11:40 05.03.2026
42 Първанов
До коментар #39 от "Западен политик":Пропусна Путин
11:41 05.03.2026
43 Няма смисъл
Коментиран от #45
11:41 05.03.2026
44 Минитре, то ика ресурси за да продължи
потопиният Ирански кораб край Шри Ланка не е участвувал срещу Щатите, завръщал се е от проведени учения в Беналкия залив заедносИндийски военнни кораби, загинали са над сто моряци.
11:44 05.03.2026
45 Психопат и комплексар
До коментар #43 от "Няма смисъл":Една малка част татуировките му включват Йерусалимския кръст (на гърдите), „Deus Vult“ (на бицепса), татуировка „Kafir“ (на арабски означава неверник) и различни други нацистки и екстремистки символи......и този индивид представете си го назначиха за американски министър на отбраната
11:45 05.03.2026
46 Всичките
11:48 05.03.2026
47 Нацистки коптор е в момента САЩ
11:51 05.03.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Тагаренко
До коментар #36 от "Тимур":Ти пък какъв виц каза, къде си видял евреин да работи?!
12:21 05.03.2026