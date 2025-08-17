Новини
Деси Стоянова с откровена равносметка за себе си преди юбилея си

17 Август, 2025 08:21 1 483 19

"Много е важно човек да има реална представа кой е, колко струва и какво може.", написа журналистката в Инстаграм профила си

Деси Стоянова с откровена равносметка за себе си преди юбилея си - 1
Снимка: Instagram
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

В навечерието на своя 50-и рожден ден, харизматичната Деси Стоянова – позната на зрителите като дългогодишна водеща на „Преди обед“ – направи емоционална равносметка за изминалите години. В трогателно послание към своите почитатели, тя разкри неподозирани страни от личния си път и уроците, които е научила по трудния начин.

„Научих се да вярвам повече в себе си“, споделя Деси, като признава, че дълго време е позволявала на чужди мнения и авторитети да влияят на самочувствието ѝ. В миналото, по нейните думи, често е търсила вината единствено в себе си, докато е била заобиколена от хора, които са прикривали токсичното си поведение зад фасадата на добри намерения. Днес обаче, с увереност и усмивка, Деси Стоянова гледа напред. Тя подчертава колко е важно човек да познава собствената си стойност и да отстоява себе си, независимо от обстоятелствата.

„Време е да се доверя на себе си и да вървя напред с вдигната глава“, категорична е телевизионната дама. Юбилейният ѝ 50-и рожден ден предстои на 20 август – дата, която Деси ще посрещне с ново самочувствие и благодарност за всички уроци, които животът ѝ е поднесъл.



