Сенки от миналото преследват героите в новия епизод на „Мамник“

„Мамник“ отново ще потопи зрителите в мистерии, загадъчни съвпадения и заплетени истории. Любимите герои ще се изправят пред предизвикателства, с които никога досега не са се сблъсквали.
Божана (Екатерина Лазаревска) ще застане лице в лице с Камен (Йордан Ръсин) и ще му разкаже всичко, до което заедно с Лазар са стигнали в историята на Мамника. Разследващият полицай ще се сблъска и с реплика на Волен (Атанас Атанасов), която ще го остави в ступор.
Заедно с възрастните жени в селото, Лазар (Гринго-Богдан Григоров) ще попадне на едно от най-значимите и магични места в околността. На важен празник жените ще се съберат и на фона на песните им Лазар ще изпадне в състояние, което ще му разкрие случки, които ще се окажат от ключово значение за разгадаването на мистерията.
Мамника ще набележи поредната си жертва и ще накара част от героите да тръгнат след гласове, които отново ще звучат познати. Дали ще успее да убие още един жител на село Вракола или ще има спасен? Какво ще каже Волен на Камен? Какво ще разбере Лазар? Не пропускайте деветия епизод на „Мамник“ – този четвъртък от 21:00 ч. по БНТ 1.
До коментар #2 от "Пич":И не пускат кокала , ей !!! И децата и внуците си лансират ....и жените и любовниците !!! Имам чувството , че гледам семейни сватби , кръщанета и абитуриентски изпращания а не български игрални филми ....!!!???!!!
