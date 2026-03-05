Новини
Любопитно »
Сенки от миналото преследват героите в новия епизод на „Мамник“

5 Март, 2026 08:14 610 14

Злите сили продължават да властват в село Вракола – гледайте криминалната мистерия този четвъртък от 21:00 ч. по БНТ 1

Сенки от миналото преследват героите в новия епизод на „Мамник“ - 1
Кадър: БНТ
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

„Мамник“ отново ще потопи зрителите в мистерии, загадъчни съвпадения и заплетени истории. Любимите герои ще се изправят пред предизвикателства, с които никога досега не са се сблъсквали.

Божана (Екатерина Лазаревска) ще застане лице в лице с Камен (Йордан Ръсин) и ще му разкаже всичко, до което заедно с Лазар са стигнали в историята на Мамника. Разследващият полицай ще се сблъска и с реплика на Волен (Атанас Атанасов), която ще го остави в ступор.

Кадър: БНТ

Заедно с възрастните жени в селото, Лазар (Гринго-Богдан Григоров) ще попадне на едно от най-значимите и магични места в околността. На важен празник жените ще се съберат и на фона на песните им Лазар ще изпадне в състояние, което ще му разкрие случки, които ще се окажат от ключово значение за разгадаването на мистерията.

Мамника ще набележи поредната си жертва и ще накара част от героите да тръгнат след гласове, които отново ще звучат познати. Дали ще успее да убие още един жител на село Вракола или ще има спасен? Какво ще каже Волен на Камен? Какво ще разбере Лазар? Не пропускайте деветия епизод на „Мамник“ – този четвъртък от 21:00 ч. по БНТ 1.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сила

    7 1 Отговор
    Това на фотото Бебо Магърдичов ли е ....трябва да спре да пие и да се друсат това момче , на нищо не прилича вече ....😱😨😰

    08:18 05.03.2026

  • 2 Пич

    15 1 Отговор
    Българското филмопроизводство се е превърнало в едно източване на държавни пари от едни и същи муцуни!!! Нищо стойностно не е създадено от повече от 30 години . Каквото става за гледане е от старите филми!

    Коментиран от #5

    08:18 05.03.2026

  • 3 Новичок

    1 2 Отговор
    Б-О-Й-К-О-Т.
    С подкрепата на Посолството на САЩ, София Тех Парк и под патронажа на министъра на образованието и науката.

    08:21 05.03.2026

  • 4 хдхнг

    0 5 Отговор
    Сега няма от де да дърпаме филми , пуснете го поне някъде за тез дет сме изтървали предните епизоди.

    08:22 05.03.2026

  • 5 Сила

    12 1 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    И не пускат кокала , ей !!! И децата и внуците си лансират ....и жените и любовниците !!! Имам чувството , че гледам семейни сватби , кръщанета и абитуриентски изпращания а не български игрални филми ....!!!???!!!

    08:22 05.03.2026

  • 6 Това

    10 2 Отговор
    нещо гледал ли го е някой……?

    08:23 05.03.2026

  • 7 А бе щом не го е правил

    3 5 Отговор
    Путин.. няма да гледам.

    08:28 05.03.2026

  • 8 Боза!

    8 1 Отговор
    Още ли има хора които си губят времето с тази боза?!

    08:37 05.03.2026

  • 9 гръндж

    5 0 Отговор
    новия епизод на „изМамник“

    08:40 05.03.2026

  • 10 чайник

    5 0 Отговор
    Бозата е в "2 шапки боза".

    08:42 05.03.2026

  • 11 ШЕФА

    7 1 Отговор
    Колкото и да се опитвате да рекламирате тази пародия на филм Мамник,всичко произведено от измамник и некадърник като миризливеца Маггър е обречено на присмех и провал. Да не говорим за актьорската игра че е потресаващо слаба ,а сюжета банално тъп !!!!!!!!!!!!

    08:42 05.03.2026

  • 12 Анонимен

    4 0 Отговор
    Само викане и нищо добро единствено простотия

    08:46 05.03.2026

  • 13 Роза

    0 0 Отговор
    Предполагам,че романа "Мамник" е по-добър от екранизацията.Запазила съм си го в библиотека и при удобен случай ще го прочета.Винаги филмите,които са правени по книга,обикновено са по-слаби от книгата,защото липсват описанията и размишленията на автора!

    08:54 05.03.2026

  • 14 мале мале

    0 0 Отговор
    обаче яко си плащат тия за рекламата на тази боза

    08:58 05.03.2026