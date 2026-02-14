Задушница преди Великия пост – отдаваме почит на починалите близки

На 14 февруари православните християни ще отдадат почит на починалите си близки. Задушница е, преди Великия пост (Месопустна задушница) – денят преди Месни заговезни, пише btvnovinite.bg.

В този ден вярващите палят свещи и се молят за душите на тези, които вече не са с нас. Приготвя се подсладено варено жито, хляб и вино. Духовниците извършват заупокойни богослужения.

В София и в много от големите градове общините са осигурили за днес допълнителен транспорт до гробищните паркове.

В неделя – 15 февруари е Месни Заговезни. В този ден за последен път преди началото на Великия пост е позволено на вярващите християни да ядат месо.

Тази година Великденските пости започват на 23 февруари – понеделник, след Сирни Заговезни, и приключват с Христовото Възкресение на 12 април.