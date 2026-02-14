Задушница преди Великия пост – отдаваме почит на починалите близки

На 14 февруари православните християни ще отдадат почит на починалите си близки. Задушница е, преди Великия пост (Месопустна задушница) – денят преди Месни заговезни, пише btvnovinite.bg.
В този ден вярващите палят свещи и се молят за душите на тези, които вече не са с нас. Приготвя се подсладено варено жито, хляб и вино. Духовниците извършват заупокойни богослужения.
В София и в много от големите градове общините са осигурили за днес допълнителен транспорт до гробищните паркове.
В неделя – 15 февруари е Месни Заговезни. В този ден за последен път преди началото на Великия пост е позволено на вярващите християни да ядат месо.
Тази година Великденските пости започват на 23 февруари – понеделник, след Сирни Заговезни, и приключват с Христовото Възкресение на 12 април.
Марк
Бог да прости всички наши починали близки и сродници, и всички православни християни!
Добре е да отидем в храма и да участваме в Богослужението, и после и в панихидата - като е добре да запишем имената им за поменаване(трябва да са били кръстени православни християни!)
До коментар #2 от "Марк":Аз например няма да послушам вашия съвет .Защото вече не вярвам в тези неща то никога не съм вярвал. А и некръстен човек можели да влиза в църква поне да разгледа .
До коментар #2 от "Марк":Ако искаме ще ходим нали не е задължително .Не е също задължително да вярваш, или да празнуваш тези празници. Който иска ще ходи .
