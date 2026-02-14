Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Задушница преди Великия пост – отдаваме почит на починалите близки

14 Февруари, 2026 08:12 928 11

  • задушница-
  • велики пости-
  • великден-
  • починали

Тази година Великденските пости започват на 23 февруари

Задушница преди Великия пост – отдаваме почит на починалите близки - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

На 14 февруари православните християни ще отдадат почит на починалите си близки. Задушница е, преди Великия пост (Месопустна задушница) – денят преди Месни заговезни, пише btvnovinite.bg.

В този ден вярващите палят свещи и се молят за душите на тези, които вече не са с нас. Приготвя се подсладено варено жито, хляб и вино. Духовниците извършват заупокойни богослужения.

В София и в много от големите градове общините са осигурили за днес допълнителен транспорт до гробищните паркове.

В неделя – 15 февруари е Месни Заговезни. В този ден за последен път преди началото на Великия пост е позволено на вярващите християни да ядат месо.

Тази година Великденските пости започват на 23 февруари – понеделник, след Сирни Заговезни, и приключват с Христовото Възкресение на 12 април.


  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Марк

    3 2 Отговор
    Днес е и Задушница.

    Бог да прости всички наши починали близки и сродници, и всички православни християни!

    Добре е да отидем в храма и да участваме в Богослужението, и после и в панихидата - като е добре да запишем имената им за поменаване(трябва да са били кръстени православни християни!)

    Коментиран от #4, #6, #8

    08:30 14.02.2026

  • 3 Гост666

    1 3 Отговор
    Да си го спазват вярващите и религиозните .

    08:31 14.02.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Злоба

    5 0 Отговор
    Само как ще постя ,като поп на Задушница и те постят но в къщи яко плюскат . Това е за вярващите ако има още такива .

    08:33 14.02.2026

  • 6 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "Марк":

    Аз например няма да послушам вашия съвет .Защото вече не вярвам в тези неща то никога не съм вярвал. А и некръстен човек можели да влиза в църква поне да разгледа .

    08:34 14.02.2026

  • 7 Гост

    1 1 Отговор
    Занесеш храна ,жито ,ви и и как си тръгнеш ,я поп я мургаво нещо ,минава и пълни торбата .

    08:47 14.02.2026

  • 8 Сатана

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Марк":

    Ако искаме ще ходим нали не е задължително .Не е също задължително да вярваш, или да празнуваш тези празници. Който иска ще ходи .

    08:51 14.02.2026

  • 9 ПРОШКА НЕКА

    2 2 Отговор
    Има за хората добри. Всички. Лошото да бяга от нас. И добротата да властва по света НАШ.

    08:52 14.02.2026

  • 10 Салмонела

    1 2 Отговор
    Не вярвам от години в тези неща Не спазвам нищо и не стъпвам вече в църква . А роднини се погребват с граждански ритуал .

    08:52 14.02.2026

  • 11 Факт

    0 0 Отговор
    Жито идва от живот!

    09:52 14.02.2026