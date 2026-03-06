Нови подробности: Бритни Спиърс е била на коктейл от алкохол и наркотици при ареста

Поп звездата Бритни Спиърс беше задържана в сряда вечерта за шофиране в нетрезво състояние, след като според органите на реда е управлявала автомобила си под въздействието на комбинация от алкохол и други наркотични вещества. Информацията беше потвърдена от Калифорнийския пътен патрул, цитиран от американски медии.

Полицията е спряла 44-годишната певица около 21:28 ч. местно време, след като служители на реда забелязали черен автомобил BMW, който се движел неравномерно и с висока скорост в района на изхода за Borchard Road край Нюбъри Парк, щата Калифорния. След спирането ѝ на пътя Бритни е преминала през серия стандартни полеви тестове за трезвеност, след което е била задържана по подозрение за шофиране под въздействие на алкохол и наркотични вещества.

Певицата е отведена в главния арест на окръг Вентура, където е била официално регистрирана като задържана. Според информация от местните власти по-късно тя е била транспортирана до болница, където е извършено вземане на кръвна проба с цел установяване на нивото на алкохол в кръвта. Резултатите от химическите тестове все още се очакват, а разследването по случая продължава.

Източници, близки до певицата, твърдят, че по време на проверката полицията е открила и неизвестно вещество в автомобила ѝ, което също ще бъде подложено на лабораторен анализ. Бритни Спиърс е била освободена от ареста в ранните часове на четвъртък – около 6:07 ч. сутринта – след като е била задържана малко след 3:00 ч.

Съдебното ѝ изслушване по случая е насрочено за 4 май, съобщиха от шерифската служба на окръг Вентура.

Представителят на певицата Кейд Хъдсън определи инцидента като „крайно неприятен и неоправдан“, като заяви пред медиите, че Бритни възнамерява да съдейства напълно на властите. По думите му певицата ще предприеме необходимите стъпки, за да спазва закона и да се справи с личните трудности, пред които е изправена.

Хъдсън добави, че в близките седмици поп принцесата планира да прекарва повече време със синовете си Шон Престън и Джейдън Джеймс, като семейството ѝ обсъжда възможни мерки, които да подпомогнат нейното физическо и емоционално възстановяване.

Според източници, цитирани от американските медии, по време на задържането певицата е била силно емоционална и е изразила притеснение, че е разочаровала близките си.

Случаят идва само няколко месеца след като Бритни Спиърс беше забелязана да шофира неуверено по време на нощно излизане през октомври, което тогава също предизвика тревога сред фенове и медии относно състоянието на поп звездата.