Под знака на женския месец българо-македонския спор между две дами оживява в турне

Две жени, две държави, една сцена. А именно – стендъп театралната постановка „Айвар или лютеница“ ще обиколи няколко града (Павликени, Микрево и Кюстендил), докато акостира в столицата със закриващо турнето представление и парти.

На 11.03., в арт пространството PO ART, публиката ще се наслаждава на смях, музика на живо, самоирония и лични истории, които се преплитат с политика и всичко между тях. А след представлението публиката ще се смеси с артистичния екип, за да си каже наздраве и да размени впечатления.

Дени е българка, а Софиja – македонка. Две жени в надпревара на сцената. Две жени мерят сходствата и различията между двата народа и създават своята карта на Балканите с много хумор, музика, самоирония и лични истории.

Политическите спорове между две държави видени през очите на две жени и техните мисли, мечти, проблеми, преживявания и фантазии. Дали общите неща ни разделят повече отколкото ни обединяват? Дали наистина миналото е важно за държавите, а за жените - бъдещето?

„Не е изгубена нашата дружба между народите, проблемът са само кебапчетата.“

„Гоце Делчев се е борил за разбирателство между народите, а народите не могат да се разберат чий е Гоце.“

„Ти да имаш съсед и да не се караш с него, това не е балканско, не е човешко.“

Артистичен екип:

С участието на Деница Даринова и София Ристевска

автори: Здрава Каменова, Биляна Крайчевска, София Ристевска, Гергана Димитрова

текст: Здрава Каменова, Биляна Крайчевска

музика на живо: Светлозар Начев/Александар Талевски

композитор: Александар Талевски

визия: Гоце Веселиновски

фотограф: Васил Танев

режисура: Гергана Димитрова

Копродукция на Организация за съвременно алтернативно изкуство и култура – 36 маймуни (България) и Интимен театар (Северна Македония)

Проектът е реализиран с финансовата подкрепа на Столична община, Национален фонд „Култура“, Министерство на културата на Република България и Министерство на културата и туризма на Република Северна Македония. Партньор на проекта е РЦСИ Топлоцентрала.

Препоръчва се за зрители 16+

Времетраене 70 минути

Предварителни билети: https://epaygo.bg/2320636489