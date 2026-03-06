Новини
Каква вражда бушува между Санта Китана и Пламена от "Ергенът"?

6 Март, 2026 16:31 568 9

Бивш приятел на Пламена стои в дъното на интригата

Каква вражда бушува между Санта Китана и Пламена от "Ергенът"? - 1
Кадър: bTV
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Напрежението между две от участничките в риалити формата „Ергенът“ – Пламена и Санта Китана – се превърна в една от най-обсъжданите сюжетни линии в настоящия сезон на романтичното предаване. Макар на пръв поглед двете да си приличат силно – тъмнокоси, с близка визия и сходна възраст – характерите им се оказват коренно различни.

Санта Китана демонстрира открит и директен темперамент, често реагира импулсивно и без задръжки, докато Пламена е значително по-сдържана и затворена, предпочита да избягва конфликти и рядко влиза в открити сблъсъци с останалите участнички. Въпреки различията им, преди участието си в предаването двете се познават от години и са поддържали приятелски отношения.

По информация, която постепенно излиза наяве в шоуто и в разговорите между участничките, приятелството им се е разпаднало заради личен конфликт, свързан с бившия партньор на Пламена. Според версията на Китана мъжът е отправял недвусмислени сексуални намеци към нея, които тя е отхвърлила. Това, по думите ѝ, е довело до напрежение и дори до заплахи от негова страна. Тя твърди, че когато разказала за случилото се, Пламена не заела ясна позиция срещу тогавашния си приятел, което окончателно разрушило отношенията между двете.

Съдбата обаче ги събира отново в рамките на романтичното приключение в екзотична Шри Ланка и съответно в „Ергенът“. Срещата им лице в лице в имението на участничките бързо показа, че старите конфликти далеч не са забравени. Още в първия им разговор колоритната Санта Китана заяви директно, че не очаква топъл прием. „Познавам те добре и знам, че няма да се зарадваш да ме видиш тук“, заяви тя към Пламена, подчертавайки характерната си откровеност.

Пламена от своя страна отвърна, че има съвсем различен поглед към случилото се в миналото и че ситуацията не е такава, каквато танцьорката я представя. Разговорът между двете показа ясно, че старото напрежение продължава да влияе върху отношенията им и в рамките на шоуто.

Допълнителна интрига внася и фактът, че и двете участнички се борят за вниманието на ергена Стоян. Китана дори намекна, че ако забележи силна химия между него и Пламена, няма да остане безучастна. По думите ѝ тя е готова да се намеси, ако усети, че отношенията им започват да се задълбочават.


  • 4 Мъж

    1 0 Отговор
    Евтин биологичен материял

    16:38 06.03.2026

  • 6 Сила

    3 0 Отговор
    Бушуват две зелени еуглени в кривите им кратуни на тия кухоглави селски пръчки ...

    16:43 06.03.2026

  • 7 нападжия

    1 0 Отговор
    Проституцията в държавата ни трябва да се разреши , и постъпленията от данъците им ще ни изкарат над тинята в която сме затънали !!

    Коментиран от #9

    16:48 06.03.2026

  • 8 ООрана държава

    1 0 Отговор
    По 15 пъти на ден пишете за тая п0мия....

    16:55 06.03.2026

  • 9 Герп боклуци

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "нападжия":

    Сега я лансират по телевизията тая професия че да има повече труженички

    16:56 06.03.2026