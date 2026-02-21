Новини
100 участници ще мерят знанията си тази вечер в новото шоу "The Floor" (ВИДЕО)

21 Февруари, 2026 12:12 1 194 14

  • знания-
  • куиз-
  • куиз шоу-
  • the floor-
  • юлиан костов

В играта знанието не е достатъчно, иска се тактика, бързина и стратегия

100 участници ще мерят знанията си тази вечер в новото шоу "The Floor" (ВИДЕО) - 1
Снимка: NOVA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Новото шоу на Нова телевизия пренаписва историята на куиз предаванията. „The Floor“ – глобалният феномен, който ще наложи нов стандарт в забавлението. Голяма доза адреналин, стратегическо мислене и щипка холивудски блясък – това обещава най-новата телевизионна игра в ефира на NOVA. Тази събота и неделя точно в 20:00 ч. медийният лидер дава старт на най-очакваното заглавие за сезона – българската версия на световния хит „The Floor“.

Концепцията е колкото проста, толкова и гениална: 100 участници стъпват върху гигантска интерактивна LED арена, разделена на 100 полета. Крайната цел е да завладеят всички територии и да елиминират съперниците си в директни двубои, демонстрирайки впечатляващ спектър от познания. В играта обаче само знанието не е достатъчно. „The Floor“ е игра за тактика и светкавични реакции. Въпросът не е просто кой знае повече, а кой ще запази самообладание, когато светлините са насочени към него.

Секунда колебание може да бъде фатална, а една грешна стъпка да сложи край на играта на всеки от участниците. Този, които съумее да завладее всички територии обаче, ще грабне голямата награда от 30 000 евро.

Лицето на това епично приключение е актьорът, който миналата година стана част от хитовата поредица на HBO „Белият лотос“ – Юлиан Костов, а в момента е номиниран заедно с екипа на сериала „За най-добър актьорски колектив“ в престижните награди SAG-AFTRA. Самият той сравнява напрежението в играта със скок с парашут. И неслучайно – мащабът на заснемане е грандиозен. Българското издание е реализирано в оригиналното студио на формата в Нидерландия, където се снимат най-големите световни версии. Там българските участници стъпват на същата арена, където са реализирани някои от най-успешните световни версии на формата. Резултатът е грандиозен декор, стотици камери и напрежение, което зрителите ще усещат през цялото време.

Стратегията е ключът. Хладнокръвието е щитът. А „The Floor“ е мястото, където само един ще триумфира.

Гледайте големия старт на „The Floor“ – тази събота и неделя от 20:00 ч. по NOVA.


Поставете оценка:
Оценка 1.7 от 6 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ПРЕДАВАНЕ А ЧУЖДИ ДУМИ?

    17 2 Отговор
    ЩЕ ДОЙДЕ ВРЕМЕ МАЙКОПРОДАВЦИТЕ ЩЕ ЗАБРАНЯТ КИРИЛИЦАТА И БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК, КАКТО ЗАТРИХА ЛЕВА! МАЛКО ПО МАЛКО Е НИ ЗАТРИЯТ!

    12:23 21.02.2026

  • 2 Значи

    16 0 Отговор
    ....ще си ги гледат тия 100 семейства на участниците

    12:24 21.02.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Къде е

    19 1 Отговор
    ...сем, защо въобще ги има тия регулатори, нищо неправищи и взимащи огромни заплати...
    Какви са тия шоу с чужди наименования и на латиница, като Българския език е официален и в ЕС

    Коментиран от #14

    12:28 21.02.2026

  • 5 Поредното пошло и тъпо шоу

    19 0 Отговор
    Ненормални некадърници от нтв. Пародия на телевизия

    12:36 21.02.2026

  • 6 Това мазало

    16 0 Отговор
    Няма ли си българско наименование или вече българският е забранен в РБ?

    Коментиран от #8

    12:44 21.02.2026

  • 7 шаа

    7 0 Отговор
    помпозна реклама, вувузели - надути до край, стадото тръпне в очакване

    12:49 21.02.2026

  • 8 Лама Оземпик с ниско чело

    5 0 Отговор

    До коментар #6 от "Това мазало":

    Още не е, но усилено работим по въпроса и скоро ще е.

    12:55 21.02.2026

  • 9 Теслатъ

    10 0 Отговор
    Защо трябва да използват англицизми и то по една от Националните ТВ, толкова ли ги е срам да го кажат на български - "Подът"???

    12:55 21.02.2026

  • 10 Кирил и Методий

    9 0 Отговор
    На 24 май , каква славянска писменост, какъв български език ще празнувате вие българопродавци !

    13:04 21.02.2026

  • 11 Пак имитации

    7 0 Отговор
    Създайте българско предаване, имитатори без въображение. Стига с тези чужди измишльотини.

    13:20 21.02.2026

  • 12 Учител

    7 0 Отговор
    На български трябва да е подът или паркетът 😅

    13:21 21.02.2026

  • 13 Студопор

    6 0 Отговор
    Поредното фалшиво забавление за масите, че да не протестират и да не задават въпроси. Хляб и зрелища, баце...

    13:33 21.02.2026

  • 14 Умен

    1 3 Отговор

    До коментар #4 от "Къде е":

    Ходи у Русия там латински няма

    14:26 21.02.2026