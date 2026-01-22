Новини
Любопитно »
"Стани богат" вдигна голямата награда двойно - на 100 000 евро

22 Януари, 2026 13:29 836 25

Дълги години стойността на голямата награда си стоеше на 100 000 лева, но сега "Стани богат" прави първата грандиозна промяна в това

"Стани богат" вдигна голямата награда двойно - на 100 000 евро - 1
Снимка: bTV
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

"Стани богат" се завръща в ефира на bTV през февруари, но сега с историческа промяна. Цената на знанието скача двойно, след като голямата награда вече няма да бъде 100 000 лева, а цели 100 000 евро – най-високият залог в българската версия на формата досега.

На стола на богатството отново ще застане емблематичният водещ Ники Кънчев, който ще посрещне участниците, готови да премерят знания, логика и хладнокръвие в битката за заветния 15-и въпрос.

"100 000 евро променят усещането за играта. Това е новият връх в "Стани богат" и изключително силна мотивация да стигнеш докрай", споделя водещият Ники Кънчев.

Новият сезон обещава всичко, което зрителите обичат – високо интелектуално напрежение, неочаквани обрати и емоции до последната секунда.

Допълнителен заряд ще внесат и специалните тематични седмици през пролетния сезон, които ще превърнат всяко издание в отделно телевизионно събитие, обещават от bTV.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 сетааа

    39 1 Отговор
    Няма значение, никой никога няма да я вземе, просто такава е схемата😉

    13:31 22.01.2026

  • 2 ьТВ

    31 1 Отговор
    Не, че някой ще ги спечели! хаха

    13:31 22.01.2026

  • 3 Наблюдател

    28 1 Отговор
    Голяма работа. За толкова години как пък един не спечели.

    Коментиран от #7

    13:32 22.01.2026

  • 4 и6000000 ДА Я НАПРАЯТ

    18 0 Отговор
    Се тая..

    13:34 22.01.2026

  • 5 Трол

    7 2 Отговор
    "Стани богат" в клуба на богатите.

    13:34 22.01.2026

  • 6 ..............

    12 0 Отговор
    Разлика няма единствено ,че е във Евро.

    13:35 22.01.2026

  • 7 Бъркаш се

    2 9 Отговор

    До коментар #3 от "Наблюдател":

    един умен поп мисля че ги взе, и още един та са двама по спомен.

    Коментиран от #13, #14

    13:35 22.01.2026

  • 8 Ура,,Ура

    14 0 Отговор
    Сега ще сложат въпроси за минимални печалби, а за големите сигурно и компютъра ще има проблеми.

    13:36 22.01.2026

  • 9 Топ играчи

    3 3 Отговор
    За съжаление, участниците не стават. Минават лесните въпроси, после 4 жокера за още 4 въпроса и си тръгват.

    13:37 22.01.2026

  • 10 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    23 2 Отговор
    Първо , наградата в оригиналните предавания е
    1 ООО ООО €/$❗
    Второ , България за над 20 години - никой не е спечелил дори и 5% от тази награда❗
    АЛЧНИ МОШЕНИЦИ ‼️

    13:37 22.01.2026

  • 11 Има ни пак

    13 0 Отговор
    Това значи ли, че Ники ще взима същите пари по размер, само че в евро?

    13:38 22.01.2026

  • 12 Тия телевизионни програми

    3 3 Отговор
    Са нещо като Юда който знаел кой е Христо и го предал за 30 сребърника
    Така и тука има сума и трябва да кажеш каквото знаеш

    13:38 22.01.2026

  • 13 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    15 3 Отговор

    До коментар #7 от "Бъркаш се":

    Така е , БЪРКАШ СЕ, никой не ги е ВЗЕЛ❗
    Един отговори на последния въпрос, но не отговарял на условията и НЕ му я ИЗПЛАТИХА❗
    А един отвори ИЗВЪН регламента( беше спрял)❗

    13:40 22.01.2026

  • 14 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    20 2 Отговор

    До коментар #7 от "Бъркаш се":

    "Асен Ангелов е единственият българин, спечелил Стани богат❗
    Наградата обаче му е отнета, защото дъщеря му работи в телевизията❗
    Въпросът му :
    " Посочил съм този факт в предварителните въпроси, защо тогава не беше проблем и ме допуснахте?"-
    медията остави без отговор‼️

    13:45 22.01.2026

  • 15 Ами

    12 1 Отговор
    Въпросите са лесни до 500 лв,после се води балтиятя и я докараш мах с 4 жокера до 2000 х лева. Я не. Максималната сума трябва да бъда 1 000 000 ЕВРО

    13:50 22.01.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Още

    11 0 Отговор
    На 1500-2000 са от сорта - как е името на улицата, където е живяла балдъзата на сестрин Кольо, която емигрира във Виетнам и е единствената, която обича кучета без да са сготвени.

    13:59 22.01.2026

  • 18 Иво

    2 0 Отговор
    Ники, щастлив ли си или …

    14:02 22.01.2026

  • 19 Никой не може да ви даде толкова много

    7 0 Отговор
    Колкото ние можем да ви обещаем

    14:06 22.01.2026

  • 20 Ха, ха,

    5 0 Отговор
    в други държави предлагат милион…

    14:07 22.01.2026

  • 21 Бай Вузи от Вузинтийската империя

    2 0 Отговор
    София вече не е столицата на България!!!!Сега Брюксел е столицата,а софиянци го играят еничари за провинцията.Да попитам защо мин.раб.заплата и тя не мина 1:1 със еврото?Нека шопите умуват!!!

    14:11 22.01.2026

  • 22 БеГемот

    7 0 Отговор
    Тия много ме кефят ...само какви въпроси за 3 хиляди.... хахаха...ако някой зубър спечели десет се държат сякаш е кацнало НЛО....

    14:11 22.01.2026

  • 23 Станаха

    4 1 Отговор
    Ми Антипатични! Снимат 1-2 месеца, 10 месеца само стари записи! Ама нормално, Босфор ТВ

    14:12 22.01.2026

  • 24 Марлоу

    4 0 Отговор
    Това предаване спрях да го гледам само заради водещия. Билалов беше на светлинни години пред този червенобрежки селски нарцис.

    14:13 22.01.2026

  • 25 дядото

    3 0 Отговор
    това е хубаво,но силно се съмнявам дали е българско шоу-предаване.почти всичките им въпроси са от история,бит,култура..... на западните ни господари. и то въпроси на които огромната част на местното им население едва ли може да отговори.

    14:24 22.01.2026