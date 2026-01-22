"Стани богат" вдигна голямата награда двойно - на 100 000 евро

"Стани богат" се завръща в ефира на bTV през февруари, но сега с историческа промяна. Цената на знанието скача двойно, след като голямата награда вече няма да бъде 100 000 лева, а цели 100 000 евро – най-високият залог в българската версия на формата досега.
На стола на богатството отново ще застане емблематичният водещ Ники Кънчев, който ще посрещне участниците, готови да премерят знания, логика и хладнокръвие в битката за заветния 15-и въпрос.
"100 000 евро променят усещането за играта. Това е новият връх в "Стани богат" и изключително силна мотивация да стигнеш докрай", споделя водещият Ники Кънчев.
Новият сезон обещава всичко, което зрителите обичат – високо интелектуално напрежение, неочаквани обрати и емоции до последната секунда.
Допълнителен заряд ще внесат и специалните тематични седмици през пролетния сезон, които ще превърнат всяко издание в отделно телевизионно събитие, обещават от bTV.
