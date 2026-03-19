Дъщерята на Ален Делон пак съди братята си

Нов етап в продължаващия конфликт между наследниците на Ален Делон се разигра по време на съдебно заседание в Париж, където дъщеря му Анушка Делон официално предяви искове за обезщетение срещу братята си Антъни Делон и Ален-Фабиен Делон. Делото е пореден епизод в публичния и юридическия спор в семейството, който се изостри в последните години от живота на актьора и продължава след смъртта му през август 2024 г.

В центъра на казуса е аудиозапис от 5 януари 2024 г., направен без знанието на Анушка от най-малкия брат – Ален-Фабиен. В записа се чува разговор между нея и баща им, в който тя отправя остри обвинения към братята си. „Правят те на глупак, а мен – на глупачка, която манипулира баща си“, заявява тя в записания разговор. Анушка не присъства лично на съдебното заседание.

По време на изслушването Ален-Фабиен Делон защити действията си с аргумента, че е действал в интерес на баща си, когото е възприемал като уязвим. „Действах, за да защитя баща си“, заяви той пред съда, като подчерта, че е смятал ситуацията за сериозна. Той също така уточни, че е премахнал видеото от социалните мрежи в деня на смъртта на актьора.

Исковете на Анушка са конкретизирани и във финансово изражение. По информация на RTL тя претендира за 65 000 евро обезщетение от Ален-Фабиен Делон и 50 000 евро от Антъни Делон. Разликата в сумите се обяснява с ролята на двамата в разпространението на записа – Ален-Фабиен е обвинен както в заснемането, така и в публикуването му, докато Антъни е споделил откъс от съдържанието в профила си в Instagram, където публикацията продължава да бъде достъпна.

Адвокатите на Анушка подчертават, че става въпрос за сериозно нарушение на личното пространство и уронване на доброто ѝ име, като настояват съдът не само да се произнесе по обезщетенията, но и решението да бъде публично оповестено в социалните профили на двамата ѝ братя.

През последните години се превърна в обект на публични обвинения и взаимни упреци между тримата наследници. Очаква се съдът да обяви решението си на 3 юни.