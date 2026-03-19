Ким Кардашиян се преби заради 20-сантиметровите си токчета (ВИДЕО)

19 Март, 2026 16:59 760 5

Риалити звездата бе спасена на косъм от ужасно падане

Снимка: БГНЕС/ EPA
Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Риалити звездата Ким Кардашиян беше хваната на косъм от падане по време на подготовката си за партито на Vanity Fair след церемонията на Наградите Оскар, като видео от момента бързо се разпространи в социалните мрежи и стана хит.

45-годишната звезда от The Kardashians публикува видео в TikTok, в което показва визията си за вечерта – златиста рокля на Gucci, съчетана с 20-сантиметрови високи токчета на Pleaser и светлосини контактни лещи. В кадрите тя върви по тротоар заедно с приятелката си Стефани Шепърд, когато внезапно губи равновесие.

„Трябва ли дясната ми обувка да е по-стегната?“, пита Ким Кардашиян секунди преди да се спъне и почти да падне в близките храсти. Благодарение на реакцията на екипа ѝ и придружителите, които я хванаха от всички страни, тя успява да се задържи на крака. „О, извинете, извинете! Глезенът ми“, казва тя, докато се стабилизира и позволява на стилистите си да коригират облеклото ѝ.

@kimkardashian #VANITYFAIR ♬ original sound - Kim Kardashian

По-късно, продължавайки към събитието, Кардашиян добавя: „Хванах онази жена… направо я сграбчих“, като уточнява, че обувката ѝ се нуждае от допълнително пристягане преди появата ѝ на червения килим.

Въпреки инцидента, визията ѝ привлече значително внимание. Освен роклята, акцент в стила ѝ бяха контактните лещи и ужасно високите токчета, както и диамантените аксесоари на Ofira Jewels. Гримът беше в тъмна, опушена гама, с подчертани скули и неутрален гланц за устни, а косата – оформена в къс боб с леки вълни.

Появата на Ким Кардашиян предизвика реакции и в социалните мрежи, включително от страна на новия мъж в живота ѝ - пилота от Формула 1 Люис Хамилтън, който остави емоджи със сърца в коментарите под нейни снимки от вечерта. Двойката, която се познава от години, беше забелязана заедно на романтично пътуване в началото на годината, а по-късно направи първата си публична поява като двойка по време на Супербоул.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 с тоя голям дифренциал тая за къде е

    6 0 Отговор
    има диференциал като на татра голям

    17:03 19.03.2026

  • 2 Тити

    4 0 Отговор
    Тази дебелана и със еднометрови токчета няма да изглежда по добре.

    17:19 19.03.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Колко

    0 1 Отговор
    Жени са се пребивали заради 27 сантиметровия ми ток! Ток ги хваща!

    17:28 19.03.2026

  • 5 Цъцъ

    1 0 Отговор
    Не е ли дъртичка вече да ходи на кокили😅

    17:29 19.03.2026