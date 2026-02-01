Мирела Илиева от "Игри на волята" пусна нова песен с участието на Юлиан Костов (ВИДЕО)

Мирела Илиева представи първия си сингъл „Твоето тяло“ от близо 4 години насам.

Мирела е актриса, инфлуенсър и танцьор, която последователно развива кариера в български и международни екранни и музикални проекти, има участия в сериалите „Белият лотос“, а паралелно с това е студент в НАТФИЗ, където продължава да надгражда актьорската си подготовка, съобщават от „Орфей мюзик“.

По-широката публика я познава и от риалити форматите „Игри на волята“ и „Трейтърс“.

Любовта ѝ към музиката естествено намира място в артистичния ѝ път – след дебютната си песен през 2022 г., тя представя „Твоето тяло“, който по думите ѝ е много лична и емоционално откровена песен – енергичен, денс-поп трак, вдъхновен от първата ѝ среща с актьора Юлиан Костов - нейния партньор, който участва и като гост-изпълнител.

„Твоето тяло“ е създадена почти на един дъх, казва Мирела Иванова: „Вдъхновението ме връхлетя като буря – текстът излезе изключително бързо и леко. Когато Павел Николов ми пусна бийта, който беше направил, веднага го разпознах. Знаех, че това е моята песен и думите и мелодията мигновено намериха своето мястото“.

Продукцията е на Павел Николов. Юлиан Костов с говор на английски – своеобразен отговор на любовното писмо на Мирела. В нея той съпоставя красотата ѝ с космически образи и митологична лекота. Режисьор е Никола Йорданов, а оператор – Даниел Бинев. Концепцията е колективна, а визуалната идентичност е изградена с участието на дизайнера Юлия Салакина и стилистката Полина Добрева.

„Бях подготвила хореография, но на терен решихме да я изоставим. Импровизацията много често отключва ума ти и успяваш да създаваш без бариери и филтър – и при нас това допринесе за силна синергия между всички в екипа“, казва певицата.