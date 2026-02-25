Новини
Любопитно »
10-годишно българче направи фурор в "Гласът на Германия" (ВИДЕО)

10-годишно българче направи фурор в "Гласът на Германия" (ВИДЕО)

25 Февруари, 2026 08:13 429 4

  • българче-
  • гласът на германия-
  • даная

Даная е родом от Кюстендил, но живее в Щутгарт

10-годишно българче направи фурор в "Гласът на Германия" (ВИДЕО) - 1
Снимка: Интернет
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Вечният хит на Ленард Коен - Hallelujah, беше изпълнен по уникален и въздействащ начин от българчето Даная в детското издание на "Гласът на Германия" (The Voice Kids), пише dir.bg.

Само няколко секунди бяха нужни на членовете на журито в музикалния формат, за да чуят гласовите способности на нашето момиче и да натиснат бутона, с който да ѝ покажат, че я искат в отбора си.

10-годишната Даная, която е родом от Кюстендил, но живее в Щутгарт, не остави нито журито, нито публиката равнодушни, като триумфът ѝ на сцената развълнува и родителите ѝ, като майка ѝ и сестра ѝ не успяха да сдържат сълзите си.

Самата Даная също се разплака, след като отваряйки очи в края на изпълнението си, видя, че всеки един от журито е станал на крака. И четиримата буквално се втурнаха към сцената, за да прегърнат и успокоят нашето момиче. След наистина ожесточена битка между членовете на журито, Даная реши да отиде в отбора на Алваро.

Преди да продължи към следващия етап, момиченцето сподели, че пее от 6-месечно бебе и още тогава родителите ѝ са забелязали музикалния ѝ талант.

Въпреки че от години младата певица и семейството ѝ живеят в Германия, майка ѝ не спира да споделя за успехите ѝ в социалните мрежи както на немски, така и на български език. Даная получи огромна подкрепа от родните меломани, които ѝ пожелаха успех в надпреварата.


Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 фен на сидеров

    3 0 Отговор
    германче, родено в БГ........."и няма път назад"

    08:16 25.02.2026

  • 2 фен на сидеров

    2 0 Отговор
    мургаво германче....

    08:18 25.02.2026

  • 3 хаберих

    0 0 Отговор
    Момиченцето пее много хубаво и ще е бъдеща шампионка в песенните конкурси! Желая й да е жива, здрава и много талантлива!

    08:19 25.02.2026

  • 4 приятелски съвет

    0 0 Отговор
    Гермината трябва да бъде побългарена.

    08:20 25.02.2026