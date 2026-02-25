10-годишно българче направи фурор в "Гласът на Германия" (ВИДЕО)

Вечният хит на Ленард Коен - Hallelujah, беше изпълнен по уникален и въздействащ начин от българчето Даная в детското издание на "Гласът на Германия" (The Voice Kids), пише dir.bg.

Само няколко секунди бяха нужни на членовете на журито в музикалния формат, за да чуят гласовите способности на нашето момиче и да натиснат бутона, с който да ѝ покажат, че я искат в отбора си.

10-годишната Даная, която е родом от Кюстендил, но живее в Щутгарт, не остави нито журито, нито публиката равнодушни, като триумфът ѝ на сцената развълнува и родителите ѝ, като майка ѝ и сестра ѝ не успяха да сдържат сълзите си.

Самата Даная също се разплака, след като отваряйки очи в края на изпълнението си, видя, че всеки един от журито е станал на крака. И четиримата буквално се втурнаха към сцената, за да прегърнат и успокоят нашето момиче. След наистина ожесточена битка между членовете на журито, Даная реши да отиде в отбора на Алваро.

Преди да продължи към следващия етап, момиченцето сподели, че пее от 6-месечно бебе и още тогава родителите ѝ са забелязали музикалния ѝ талант.

Въпреки че от години младата певица и семейството ѝ живеят в Германия, майка ѝ не спира да споделя за успехите ѝ в социалните мрежи както на немски, така и на български език. Даная получи огромна подкрепа от родните меломани, които ѝ пожелаха успех в надпреварата.