Продадоха за дни имението на Джийн Хекман, където той беше открит мъртъв

Имението в Санта Фе, щата Ню Мексико, свързано с последните дни на холивудската легенда Джийн Хекман и съпругата му Бетси Аракава, е било продадено само осем дни след официалното му обявяване на пазара, съобщават американски медии, цитирани от „Дейли Стар“.

Имотът е бил пуснат на пазара през януари с начална цена от 6,25 млн. долара. По информация на Тара С. Ърли от Sotheby’s International Realty, договор е бил подписан в рамките на седмица, а сделката е финализирана на 18 февруари. Крайната продажна цена не е публично оповестена, тъй като Ню Мексико е сред малкото щати в САЩ, където законът не изисква задължително разкриване на стойността на подобни трансакции.

Gene Hackman's longtime, and tragic, New Mexico home found a buyer in just 8 days https://t.co/NfrD55wSv1 pic.twitter.com/m268mCchox — New York Post (@nypost) February 19, 2026

Имотът, разположен върху терен от около 53 акра, е закупен от Хекман и Аракава през 90-те години. Основната къща е построена около 1997 г., като по-късно е добавено художествено студио. Общата разгъната площ възлиза на приблизително 1200 кв. м, включително шест спални, къща за гости, басейн, джакузи, миниголф игрище и павилион тип пагода. Архитектурната концепция следва съвременен стил с използване на местен камък, стомана и стъкло – естетика, към която Хекман проявява интерес след оттеглянето си от киното.

Именно в това имение през февруари 2025 г. бяха открити телата на 95-годишния двукратен носител на „Оскар“ за "Френска връзка" и "Непростимо", както и на 65-годишната му съпруга, концертна пианистка с международна кариера. Според официалните данни Хекман е починал от сърдечни усложнения, свързани и с напреднала форма на болестта на Алцхаймер. Аракава е била засегната от хантавирус – рядка, но сериозна инфекция, пренасяна от гризачи. Разследването сочи, че актьорът вероятно не е осъзнавал смъртта на съпругата си в последните дни от живота си, които е прекарал в изолация в семейния дом.

Въпреки трагичната история, имотът не е бил обявен с допълнителна „премия за знаменитост“, а интересът към него е останал стабилен. По данни на брокера 12 потенциални купувачи са разгледали къщата в рамките на осемте дни, през които тя е била активна на пазара, като обстоятелствата около смъртта на собствениците не са довели до отлив на интерес.

Джийн Хекман се оттегли от актьорската професия през 2004 г., след над четири десетилетия в киното и над 80 филмови участия. След пенсионирането си той живееше далеч от светлината на прожекторите, посвещавайки се на писане и лични проекти. Продажбата на имението в Санта Фе бележи финалната страница от един дълъг и противоречив житейски разказ, който съчетаваше творчески успех и лична уединеност.