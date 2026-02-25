Григор Димитров отпадна още на старта в Акапулко

Най-добрият ни тенисист Григор Димитров отпадна още на старта на турнира ATP 500 в Акапулко. Българинът загуби от французина Теренс Атман с 3:6, 3:6. Така негативната серия продължава – това бе четвърто поредно поражение за него.

Логичната развръзка се случи в рамките на два сета, след като Гришо направи 4 двойни грешки и 26 непредизвикани грешки, което обяснява защо не успя да се противопостави на номер 63 в световната ранглиста.

Първият сет завърши 3:6 след серия от безуспешни опити на българина да намери играта си. Във втория французинът продължи да е по-добрият на корта и поведе с 3:0. Григор все пак успя да доведе нещата до 3:5, но в края на сета нови грешки му донесоха загубата след час и половина игра.

Следващото участие на сингъл за Димитров е турнирът от сериите Мастърс 1000 в Индиън Уелс, който ще се проведе от 4 до 15 март.