Григор Димитров отпадна още на старта в Акапулко

25 Февруари, 2026 09:15 912 8

Българинът загуби от французина Теренс Атман с 3:6, 3:6

Григор Димитров отпадна още на старта в Акапулко - 1
Снимка: БГНЕС
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

Най-добрият ни тенисист Григор Димитров отпадна още на старта на турнира ATP 500 в Акапулко. Българинът загуби от французина Теренс Атман с 3:6, 3:6. Така негативната серия продължава – това бе четвърто поредно поражение за него.

Логичната развръзка се случи в рамките на два сета, след като Гришо направи 4 двойни грешки и 26 непредизвикани грешки, което обяснява защо не успя да се противопостави на номер 63 в световната ранглиста.

Първият сет завърши 3:6 след серия от безуспешни опити на българина да намери играта си. Във втория французинът продължи да е по-добрият на корта и поведе с 3:0. Григор все пак успя да доведе нещата до 3:5, но в края на сета нови грешки му донесоха загубата след час и половина игра.

Следващото участие на сингъл за Димитров е турнирът от сериите Мастърс 1000 в Индиън Уелс, който ще се проведе от 4 до 15 март.


Поставете оценка:
Оценка 4.8 от 5 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 има си

    19 1 Отговор
    вече натрупани милиончета , да спира да се излага и да си гледа кифличките

    Коментиран от #2

    09:16 25.02.2026

  • 2 Ице

    14 0 Отговор

    До коментар #1 от "има си":

    Така е, Гришка, стига с тоя тенис, време да направиш вече някое малко тенисистче на някоя сгодна мадама.

    09:21 25.02.2026

  • 3 Инерцията при Гришо свърши!

    10 0 Отговор
    Сега трябва или да натрупва нова инерция( да печели точки от по-слаби по ранкинг турнири и да върви нагоре в класацията) за да бъде поставен, или класиран по-добре, или да хвърля кърпата.Среден път просто няма!

    09:22 25.02.2026

  • 4 Оставете го човека

    12 1 Отговор
    Стар е вече.
    Да си чука мацките, че и там - загуби!

    09:23 25.02.2026

  • 5 Григор ще почне до печели!

    2 2 Отговор
    Губи защото не е играл дълго време и играе на много силни турнири!Ако иска да влезе в играта може и така ,но е по правилно да отиде на 250 и след 5 турнира 250 да отива на другите!ПС.Френските тенисисти от рода Атман , артур фис , всички са ужасно криви и много силни играчи!

    09:44 25.02.2026

  • 6 центавос

    5 0 Отговор
    браво, плебойко тръгна обратно към нищото

    10:07 25.02.2026

  • 7 да не е луд

    2 0 Отговор
    да го застрелят.

    10:18 25.02.2026

  • 8 Фен

    1 0 Отговор
    ДА СЕ ОТКАЗВА ЗА ДА НЕСТАВА ЗА СМЯХ.В СКОРО ВРЕМЕ ЩЕ Е ИЗВЪН ТОП100

    10:49 25.02.2026

