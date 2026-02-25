Григор Димитров отпадна още на старта в Акапулко

Най-добрият ни тенисист Григор Димитров отпадна още на старта на турнира ATP 500 в Акапулко. Българинът загуби от французина Теренс Атман с 3:6, 3:6. Така негативната серия продължава – това бе четвърто поредно поражение за него.
Логичната развръзка се случи в рамките на два сета, след като Гришо направи 4 двойни грешки и 26 непредизвикани грешки, което обяснява защо не успя да се противопостави на номер 63 в световната ранглиста.
Първият сет завърши 3:6 след серия от безуспешни опити на българина да намери играта си. Във втория французинът продължи да е по-добрият на корта и поведе с 3:0. Григор все пак успя да доведе нещата до 3:5, но в края на сета нови грешки му донесоха загубата след час и половина игра.
Следващото участие на сингъл за Димитров е турнирът от сериите Мастърс 1000 в Индиън Уелс, който ще се проведе от 4 до 15 март.
1 има си
Коментиран от #2
09:16 25.02.2026
2 Ице
До коментар #1 от "има си":Така е, Гришка, стига с тоя тенис, време да направиш вече някое малко тенисистче на някоя сгодна мадама.
09:21 25.02.2026
3 Инерцията при Гришо свърши!
09:22 25.02.2026
4 Оставете го човека
Да си чука мацките, че и там - загуби!
09:23 25.02.2026
5 Григор ще почне до печели!
09:44 25.02.2026
6 центавос
10:07 25.02.2026
7 да не е луд
10:18 25.02.2026
8 Фен
10:49 25.02.2026