Диана Дамянова: Грешката на Гюров е, че наводнява от калинки на ГЕРБ с калинки на ПП

25 Февруари, 2026 09:32 1 025 37

  • диана дамянова-
  • служебен кабинет-
  • чистка

Затова много скъпо ще си плати на изборите”, допълни тя

Диана Дамянова: Грешката на Гюров е, че наводнява от калинки на ГЕРБ с калинки на ПП - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Всяко правителство, което идва на власт, иска да направи промени. Така че е нормално в настоящия момент да бъдат махнати хората по върховете. При Борислав Сарафов е малко по-трудно да бъде отстранен, но е похвално, че Андрей Янкулов прави стъпки в тази посока. Това каза журналистът Йово Николов в „3дравей, България”.

Пиар експертът Диана Дамянова също не смята, че смяната, която прави кабинетът, е политическа чистка. „Но грешката на Гюров е, че наводнява от калинки на ГЕРБ с калинки на ПП. Затова много скъпо ще си плати на изборите”, допълни тя.

Николов каза, че по данни на Български хелзински комитет за 10 години са подслушвани 260 магистрати от общо 4000. Той посочи, че „магистратите в България са под сериозен натиск от страна на репресивните органи”.

И допълни, че не е известно къде се намират документите, заради които може да се окаже натиск.

Дамянова коментира искането на Антикорупционния фонд за достъп до ЗДОИ по отношение на организацията на Ивайло Калушев, което беше определено като опит за натиск върху силовите структури в държавата. Според нея въпросният документ е изготвен от самата организация НАКЗТ и е връчен на Фонда, за да бъде внесен.

Николов подчерта, че се прави опит да се делигитимират НПО-тата, което „води до тотално размиване на гражданското общество”.

Журналистът смята, че властите подценяват силата на статуквото при желанието им за промени.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 17 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Шеф пиар отдел Румен Радев

    23 4 Отговор
    Колко министри от двата кабинета на жалкия мъпeт Главчев и на кабинета на слaмения Желязков през последните 3 години споменаха дори и един път имената на Пеевски и Таки?
    Нито един! Дори Борисов умира от страх пред тия двамата, но в града вече има нов шeриф! Мaчкай, Иван Христанов! Народът е с теб!

    09:35 25.02.2026

  • 4 Какви калинки

    2 23 Отговор
    на ппдб, на. Половината новоназначени обл управители са руски възпитаници с явни и тайни пагони. И тия ще провеждат честни и демократични избори, а.

    Коментиран от #10, #15, #33

    09:36 25.02.2026

  • 5 Просто човек

    25 4 Отговор
    Аман от тая вещца…

    09:36 25.02.2026

  • 6 ООрана държава

    17 4 Отговор
    Депесарски калинки ли искаш бе чиче? Не мяза на женско

    09:38 25.02.2026

  • 7 обективен

    14 2 Отговор
    Съвсем друго си е да си гербава калинка ,защото там имат и дават най-много пари

    09:39 25.02.2026

  • 8 айде пак калушевци

    7 16 Отговор
    Никой не познавал отдавна порядъчните лами от "Националната агенция", с дроновете, автоматичните пушки, техниката и прекратените сигнали за педофилия. Обаче им дарявали пари, поверявали им момченцата си, министри сключвали договори с тях, давали им разрешителни и извършвали съвместна дейност. Обаче някой ги утрепал по неясни причини. Сигурно само за да има скандал и да плюят по други добри хора от ПП-ДБ, които пък разтягат конспирации за работата на МРВ, ДАНС и прокуратурата. А може би ПП-ДБ са ги убили за да могат да плюят по държавата на боко и шишо, в чието управление и те участваха и не направиха нищо за да я реформират?!

    09:40 25.02.2026

  • 9 Мисирка

    12 2 Отговор
    На шиши и Боко. 1 брой

    09:41 25.02.2026

  • 10 Хапчетата

    9 1 Отговор

    До коментар #4 от "Какви калинки":

    Веднага!

    09:41 25.02.2026

  • 11 Шефа на пиар отдела на Румен Радев

    17 3 Отговор
    Зам.главният секретар на МВР, някоя си мишка от Кочината - Серафимов, звъни по телефона на НОВА Пеевска ТВ от болницата със скъсан менискус, след като министърът на вътрешните работи се обърна с апел към журналистите да го издирят.

    Същата история се повтаря от 2021 година, когато Борисов пак загуби властта и се покри в болницата със същата диагноза. Колко е била успешна “операцията” на куцото Баце се вижда от снимката, на която пациентът държи патерицата от към здравия крак.
    Толкова са смели Боко и Шиши, че пълнят памперсите веднага щом загубят властта.
    Този път завинаги! 😷🤕💩👇👀

    И е публикувал снимки на боко тиквов борисов

    09:43 25.02.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 78291

    16 2 Отговор
    Не не е грешка ,по големи калинки от гроб няма ,15 години ги гледаме,а ти си най голямата калинка 🐞

    09:44 25.02.2026

  • 14 Лама от ПП

    4 11 Отговор
    Сменят калинките с малки лами

    09:44 25.02.2026

  • 15 ЦК на БКП

    5 3 Отговор

    До коментар #4 от "Какви калинки":

    Ние, комунистите не само, че сме на всеки километър, но сме и там, където не ни търсите !
    БенЦеремус.!!!

    09:45 25.02.2026

  • 16 Ура,,Ура

    16 2 Отговор
    Тая дърта умница не знае ли, че и в щатите със смяната на президента се сменя на момента цялата администрация? Аман от нея.

    09:47 25.02.2026

  • 17 Пешо

    13 2 Отговор
    Дъртата кукувица пак се появи.

    Коментиран от #32

    09:48 25.02.2026

  • 18 Инж1

    10 2 Отговор
    Самата Д.Дамянова е "калинка"!!!! Как така набързо оцени назначенията на новото Правителство!?!?!?
    Още не ги знае кои са, ама вече ги плюе!!!! Щото затова ѝ се плаща!?!?!?!

    09:49 25.02.2026

  • 19 Лама Гюро Кюмюро

    2 6 Отговор
    В момента правим преврат с кадифени ръкавици и смятаме да ви оправяме с 300 до пълна федерализация в ЕС!

    Коментиран от #30

    09:50 25.02.2026

  • 20 Тая

    6 3 Отговор
    баба не е корегтив. Кабинетът Гюров си е ok. В розовата дърта тиква вместо семки има калинки. Акъл няма

    09:51 25.02.2026

  • 21 Тая

    9 2 Отговор
    баба не е коректив

    09:52 25.02.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 стоянов

    9 2 Отговор
    Бабето е "прелъстена и изоставена". Искаше да води ПП, не й позволиха и сега всеки ден отива в някоя телевизия да ги плюе.

    09:54 25.02.2026

  • 24 Не е ли време

    7 2 Отговор
    Таз особа да не се появява повече по телевизора.От пиар на ПП сега е най големият им враг.

    09:55 25.02.2026

  • 25 Герб - БАБИ

    4 2 Отговор
    Сега кой ще ни даде пари?.

    09:58 25.02.2026

  • 26 Вампир си

    6 1 Отговор
    Не са НЕУКИ КАЛИНКИ, тъпунгелко, а ДОБРИ СПЕЦИАЛИСТИ И ЕКСПЕРТИ!!!

    10:05 25.02.2026

  • 27 В България бе извършено

    1 5 Отговор
    предаване на властта от Борисов на Радев и Шарлатаните му по неконституционен път!

    Тпва си е преврат, организиран и замислен от Борисов, Радев и Доган.

    10:10 25.02.2026

  • 28 Абе стига сте обиждали

    0 0 Отговор
    Калинките. Толкова прекрасни са, а ги опреличавате на някакви уродливи комари, които само кръв смучат!

    10:22 25.02.2026

  • 29 Аха

    2 0 Отговор
    А трябваше да наводни с калинки на ДПС, така ли?

    10:28 25.02.2026

  • 30 Лама Туту

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "Лама Гюро Кюмюро":

    Аз пък ви натиках в еврозоната със смазка, щото не влизахте! Трябва да сте ми благодарни!

    10:31 25.02.2026

  • 31 Трол

    0 1 Отговор
    Не е баш така, защото калинките на ПП са мъжки.

    11:01 25.02.2026

  • 32 Мичето

    1 1 Отговор

    До коментар #17 от "Пешо":

    Те двете с Коларова са в благородна конкуренция :коя ще постигне по-вече часове участия в медиите.Те отдавна са част от семействата ни.Ако не са на екран е скука.Обсебени сме тотално.А речитативите и на двете го знаем с подробности.

    11:09 25.02.2026

  • 33 хайде

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Какви калинки":

    публикувай имената да ги видим кои са.не само да загатваш.Не може така без факти.

    11:11 25.02.2026

  • 34 Умен

    4 1 Отговор
    Тази пиар Калинка стана много активна.Няма ден без нейното присъствие.Оставете намира жената, че не може да си пие пиенето като хората.

    11:14 25.02.2026

  • 35 Смешник

    1 1 Отговор
    На тая бабичка няма ли кой да и затвори устата Аман от простотии

    11:29 25.02.2026

  • 36 Хаха

    0 1 Отговор
    Тая злобна бабичка има перманентен з@пек

    11:37 25.02.2026

  • 37 Хаха

    1 1 Отговор
    Нехаресвана,никой не вярва на казаното,парите за нея са на вятъра...

    12:02 25.02.2026

