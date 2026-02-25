Диана Дамянова: Грешката на Гюров е, че наводнява от калинки на ГЕРБ с калинки на ПП

Всяко правителство, което идва на власт, иска да направи промени. Така че е нормално в настоящия момент да бъдат махнати хората по върховете. При Борислав Сарафов е малко по-трудно да бъде отстранен, но е похвално, че Андрей Янкулов прави стъпки в тази посока. Това каза журналистът Йово Николов в „3дравей, България”.
Пиар експертът Диана Дамянова също не смята, че смяната, която прави кабинетът, е политическа чистка. „Но грешката на Гюров е, че наводнява от калинки на ГЕРБ с калинки на ПП. Затова много скъпо ще си плати на изборите”, допълни тя.
Николов каза, че по данни на Български хелзински комитет за 10 години са подслушвани 260 магистрати от общо 4000. Той посочи, че „магистратите в България са под сериозен натиск от страна на репресивните органи”.
И допълни, че не е известно къде се намират документите, заради които може да се окаже натиск.
Дамянова коментира искането на Антикорупционния фонд за достъп до ЗДОИ по отношение на организацията на Ивайло Калушев, което беше определено като опит за натиск върху силовите структури в държавата. Според нея въпросният документ е изготвен от самата организация НАКЗТ и е връчен на Фонда, за да бъде внесен.
Николов подчерта, че се прави опит да се делигитимират НПО-тата, което „води до тотално размиване на гражданското общество”.
Журналистът смята, че властите подценяват силата на статуквото при желанието им за промени.
Нито един! Дори Борисов умира от страх пред тия двамата, но в града вече има нов шeриф! Мaчкай, Иван Христанов! Народът е с теб!
До коментар #4 от "Какви калинки":Веднага!
Същата история се повтаря от 2021 година, когато Борисов пак загуби властта и се покри в болницата със същата диагноза. Колко е била успешна “операцията” на куцото Баце се вижда от снимката, на която пациентът държи патерицата от към здравия крак.
Толкова са смели Боко и Шиши, че пълнят памперсите веднага щом загубят властта.
Този път завинаги! 😷🤕💩👇👀
И е публикувал снимки на боко тиквов борисов
До коментар #4 от "Какви калинки":Ние, комунистите не само, че сме на всеки километър, но сме и там, където не ни търсите !
БенЦеремус.!!!
Още не ги знае кои са, ама вече ги плюе!!!! Щото затова ѝ се плаща!?!?!?!
Тпва си е преврат, организиран и замислен от Борисов, Радев и Доган.
До коментар #19 от "Лама Гюро Кюмюро":Аз пък ви натиках в еврозоната със смазка, щото не влизахте! Трябва да сте ми благодарни!
До коментар #17 от "Пешо":Те двете с Коларова са в благородна конкуренция :коя ще постигне по-вече часове участия в медиите.Те отдавна са част от семействата ни.Ако не са на екран е скука.Обсебени сме тотално.А речитативите и на двете го знаем с подробности.
До коментар #4 от "Какви калинки":публикувай имената да ги видим кои са.не само да загатваш.Не може така без факти.
