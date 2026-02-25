Новини
U2, Ед Шийрън и Тарас Тополя в „Yours Eternally“ - за надеждата във време на война

25 Февруари, 2026 07:39 459 4

Песента е изградена като писмо от войник на фронтовата линия - емоционална изповед за любовта, дълга и надеждата в условията на война

U2, Ед Шийрън и Тарас Тополя в „Yours Eternally“ - за надеждата във време на война - 1
Снимка: ANIMATO MUSIC / UNIVERSAL MUSIC
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

U2 представя „Yours Eternally“, съвместен проект с Ед Шийрън и украинския музикант и войник Тарас Тополя. Песента е част от EP - „Days Of Ash“, който предшества новия студиен албум на групата, очакван в края на годината. Песента е изградена като писмо от войник на фронтовата линия - емоционална изповед за любовта, дълга и надеждата в условията на война. Срещата на характерното звучене на U2 с мелодичния почерк на Ед Шийрън и автентичния глас на Тарас Тополя ѝ придават изключително силен и необикновен заряд.

На 24 февруари, в деня на четвъртата годишнина от началото на руската инвазия в Украйна, излиза и документално видео, вдъхновено от „Yours Eternally“. Режисиран от украинския оператор и режисьор Иля Михайлус, филмът е заснет на фронтовата линия и показва реални истории на войници, добавяйки документален контекст към посланието на песента.


EP-то „Days Of Ash“ - включва пет нови песни и поетичена поема, вдъхновена от актуалните световни събития и лични истории за загуба, съпротива и човешко достойнство. С този проект U2 дава силен емоционален отговор на времето, в което живеем, и прави стъпка към предстоящия си албум в края на 2026 г.

„За нас беше истинско вълнение да сме отново четиримата заедно в студиото през последната година… песните в „Days Of Ash“ са много различни като настроение и тематика от тези, които ще включим в албума по-късно тази година. Тези EP тракове не можеха да чакат; те бяха нетърпеливи да излязат в света. Това са песни на неподчинение и тревога, на скръб. Песните на празнуването ще дойдат след това – работим по тях в момента… защото при цялата жестокост, която ежедневно виждаме нормализирана на малките си екрани, няма нищо нормално в тези луди и обезсърчаващи времена и трябва да им се противопоставим, преди отново да можем да повярваме в бъдещето. И един в друг. „Ако имаш възможност да се надяваш, това е дълг…“ – ред, който заехме от Lea Ypi. Малко смях също не би навредил. Благодаря.“ казва самият Боно.


  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 глоги

    0 0 Отговор
    Yours Eternally- Вечно ваш.

    08:02 25.02.2026

  • 3 име

    0 0 Отговор
    Къде бяха тези боклуци когато 8г бандерите бомбиха украинци в Донбас? Дано поне още 4г руснаците да ги денацифицират.

    08:07 25.02.2026

  • 4 Шушу Мушу

    0 0 Отговор
    А ще направят ли песен по писмото на някой виетнамец , който се е бил срещу американския агресор ?
    Или пък дует с афганец , записан в планинските пущинаци , които САЩ окупираха години наред ?
    А защо не и с някой друг ?
    Те не заслужават ли такава чест ?

    08:10 25.02.2026