Забраниха на Андрю да язди кон, бившата му жена Сара Фъргюсън е застрашена от арест, ако се върне на Острова

25 Февруари, 2026 05:44, обновена 25 Февруари, 2026 05:56 1 327 8

Братът на краля останал сам сред коргитата на майка си и пет норфолкски териера

Забраниха на Андрю да язди кон, бившата му жена Сара Фъргюсън е застрашена от арест, ако се върне на Острова - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Братът на крал Чарлз III, Андрю Маунтбатън-Уиндзор, който беше задържан и разпитан от полицията миналата седмица във връзка с връзките му с Епстийн, е загубил едно от последните си хобита: забранено му е да язди кон, пише The Sun.

Според вестника тази силна препоръка, вероятно от съветници на кралското семейство, е била мотивирана от желанието да се избегне негативен имидж в ситуация, в която имението Сандрингам в Източна Англия, където сега живее Маунтбатън-Уиндзор, е постоянно обсадено от фотожурналисти. „От задържането му миналата седмица му е забранено да язди кон. Смятат, че това ще изглежда зле. Не мислят, че трябва да бъде виждан усмихнат и весел на кон, както беше в Уиндзор“, каза източник пред вестника.

Таблоидът припомня, че Маунтбатън-Уиндзор преди това доброволно се е отказал от разрешителното си за оръжие, което означаваше, че вече не може да ловува. Вследствие на това, отбелязва статията, 66-годишният бивш принц е бил практически ограничен до вилата Ууд Фарм в Сандрингам, където се премести през февруари от Роял Лодж в замъка Уиндзор. Според вестника, братът на монарха вече е останал само в компанията на две коргита, принадлежали на майка му, кралица Елизабет II (1926-2022), и пет норфолкски териера.

Сара Фъргюсън, бившата съпруга на бившия принц Андрю, ще бъде следващата арестувана, ако се върне във Великобритания, пише американския таблоид National Enquirer, позовавайки се на свои източници.

Отбелязва се, че тя е била спомената в документи на Министерството на правосъдието на САЩ, свързани със случая с Джефри Епстийн. Сега Фъргюсън може да е следващата мишена на правоохранителните органи.

Тя е била виждана в Обединените арабски емирства, където бившата съпруга на Андрю според съобщенията обмисля бъдещето си. Източникът обаче отбелязва, че пътуването до страната е свързано с „оцеляване“, а не с почивка.

„Има сериозни опасения, че ако се върне във Великобритания, може да се забърка в правния хаос на Андрю и дори самата тя да се окаже в ареста“, каза друг източник.


Великобритания
