Бони Блу обяви, че е бременна седмици след като прави секс с 400 мъже „без предпазни средства“

Бони Блу заяви, че е бременна, като съобщи на последователите си, че новината дошла след седмица на необяснимо неразположение по време на почивка — и дни след широко обсъжданата ѝ каскада „breeding mission“.
Порно звездата, чието истинско име е Тиа Билингър, на 26 години, от Обединеното кралство, разкри новината във видео дневник, записан по време на пътуване до Тенерифе, Испания.
Тя сподели с аудиторията си, че е прекарала по-голямата част от почивката на легло с гадене, мигрена и силна умора, което я е накарало да си направи тест за бременност преди да се прибере у дома.
1 Кръсника
07:20 25.02.2026
2 Боруна Лом
07:20 25.02.2026
3 А за Спин направи ли тест
07:20 25.02.2026
4 Госあ
Коментиран от #7
07:21 25.02.2026
5 Лайф из
07:21 25.02.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Госあ
До коментар #4 от "Госあ":п.п. тая е идеална за евродепутат
07:23 25.02.2026
8 Айде сега
07:25 25.02.2026
9 Най-малко със
07:25 25.02.2026
10 Бони Блу
07:26 25.02.2026
11 никой
07:30 25.02.2026
12 Хахаха
07:34 25.02.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 очевидец
07:40 25.02.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Герги
Коментиран от #23
07:41 25.02.2026
19 Шапки долу!!!
07:41 25.02.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Медия и рубрика
07:46 25.02.2026
22 Като две капки вода
Коментиран от #24, #25
07:46 25.02.2026
23 Азис
До коментар #18 от "Герги":Ще е дойката с новите гърди!
07:47 25.02.2026
24 На снимката и яве ето
До коментар #22 от "Като две капки вода":И Това набутаното си приличат като еднояйчни близначки!
Коментиран от #28
07:48 25.02.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 глоги
08:06 25.02.2026
27 Ухаасс
08:17 25.02.2026
28 В този ред на мисли
До коментар #24 от "На снимката и яве ето":Може след време да правят общо еротично шоу- "Бони Блу и Влади Грийн"
08:18 25.02.2026