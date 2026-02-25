Новини
Бони Блу обяви, че е бременна седмици след като прави секс с 400 мъже „без предпазни средства“

25 Февруари, 2026 07:15 1 946 28

  • бони блу-
  • бременна-
  • секс

Гадене, мигрена и силна умора накарали порно звездата да си направи тест за бременност

Бони Блу обяви, че е бременна седмици след като прави секс с 400 мъже „без предпазни средства“ - 1
Снимка: Интернет
Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Бони Блу заяви, че е бременна, като съобщи на последователите си, че новината дошла след седмица на необяснимо неразположение по време на почивка — и дни след широко обсъжданата ѝ каскада „breeding mission“.

Порно звездата, чието истинско име е Тиа Билингър, на 26 години, от Обединеното кралство, разкри новината във видео дневник, записан по време на пътуване до Тенерифе, Испания.

Тя сподели с аудиторията си, че е прекарала по-голямата част от почивката на легло с гадене, мигрена и силна умора, което я е накарало да си направи тест за бременност преди да се прибере у дома.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Кръсника

    55 1 Отговор
    Детето ще го кръстим Али Баба от 400-те разбойника.

    07:20 25.02.2026

  • 2 Боруна Лом

    33 2 Отговор
    ТАЗИ ИМА ПОВЕЧЕ ЧЛЕНОВЕ ОТ ООН! ПА И ГРОЗНА!

    07:20 25.02.2026

  • 3 А за Спин направи ли тест

    32 1 Отговор
    тоя боkлук

    07:20 25.02.2026

  • 4 Госあ

    35 2 Отговор
    при такива “постижения” и новини, се учудват на острова на евреина. Запада го тресе шизофрения, освен всички други психични отклонения.

    Коментиран от #7

    07:21 25.02.2026

  • 5 Лайф из

    8 3 Отговор
    Лайф

    07:21 25.02.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Госあ

    30 2 Отговор

    До коментар #4 от "Госあ":

    п.п. тая е идеална за евродепутат

    07:23 25.02.2026

  • 8 Айде сега

    23 0 Отговор
    Кастинг за баща

    07:25 25.02.2026

  • 9 Най-малко със

    15 1 Отговор
    осемзнаци...

    07:25 25.02.2026

  • 10 Бони Блу

    7 2 Отговор
    обяви, че е зaченaлна 600 бебета седмици след като прави секс с 400 мъже без предпазни средства 😏😂

    07:26 25.02.2026

  • 11 никой

    11 1 Отговор
    И ще ги съди за бащинство!

    07:30 25.02.2026

  • 12 Хахаха

    21 1 Отговор
    Е това е ку...а

    07:34 25.02.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 очевидец

    12 0 Отговор
    Това си е трудова злополука, същото като агент да оглушее /привет Митко, пардон- Сашо/

    07:40 25.02.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Герги

    12 1 Отговор
    Задача за ФБР и Интерпол...кой е таткото...

    Коментиран от #23

    07:41 25.02.2026

  • 19 Шапки долу!!!

    3 7 Отговор
    Тази героиня сбъдна мокрите сънища на мнозинството жени! Не бъдете много строги!🤔

    07:41 25.02.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Медия и рубрика

    5 1 Отговор
    От кочто тече семенна течност!

    07:46 25.02.2026

  • 22 Като две капки вода

    15 1 Отговор
    Тази гледа на снимката като Зеленото след среща със желаещите.

    Коментиран от #24, #25

    07:46 25.02.2026

  • 23 Азис

    7 0 Отговор

    До коментар #18 от "Герги":

    Ще е дойката с новите гърди!

    07:47 25.02.2026

  • 24 На снимката и яве ето

    5 0 Отговор

    До коментар #22 от "Като две капки вода":

    И Това набутаното си приличат като еднояйчни близначки!

    Коментиран от #28

    07:48 25.02.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 глоги

    2 1 Отговор
    breeding mission-развъдна мисия

    08:06 25.02.2026

  • 27 Ухаасс

    0 0 Отговор
    Венке, само като видя заглавието и знам че статийката е твоя. Обожаваш гадостите!

    08:17 25.02.2026

  • 28 В този ред на мисли

    0 0 Отговор

    До коментар #24 от "На снимката и яве ето":

    Може след време да правят общо еротично шоу- "Бони Блу и Влади Грийн"

    08:18 25.02.2026