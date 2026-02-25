Бони Блу обяви, че е бременна седмици след като прави секс с 400 мъже „без предпазни средства“

Бони Блу заяви, че е бременна, като съобщи на последователите си, че новината дошла след седмица на необяснимо неразположение по време на почивка — и дни след широко обсъжданата ѝ каскада „breeding mission“.

Порно звездата, чието истинско име е Тиа Билингър, на 26 години, от Обединеното кралство, разкри новината във видео дневник, записан по време на пътуване до Тенерифе, Испания.

Тя сподели с аудиторията си, че е прекарала по-голямата част от почивката на легло с гадене, мигрена и силна умора, което я е накарало да си направи тест за бременност преди да се прибере у дома.