Манчестър Юнайтед преговаря с Хари Магуайър за нов договор

25 Февруари, 2026 09:24 483 0

  • манчестър юнайтед-
  • хари магуайър-
  • футбол-
  • договор

Защитникът впечатлява с непобедената серия на „червените дяволи“ след завръщането си в стартовия състав

Манчестър Юнайтед преговаря с Хари Магуайър за нов договор - 1
Снимка: БГНЕС
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Манчестър Юнайтед и защитникът Хари Магуайър водят преговори за нов договор, като се появяват положителни сигнали, че споразумение може да бъде постигнато, пише “BBC Sport”. Контрактът на английския национал изтича това лято, което прави ситуацията особено важна за „червените дяволи“.

Откакто Магуайър бе върнат в стартовия състав от Майкъл Карик, отборът е непобеден и запази 2 сухи мрежи в последните 3 мача. Представянето на защитника ясно показва, че той остава ключова фигура в отбраната и клубът е заинтересован да удължи сътрудничеството си.


