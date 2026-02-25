Новини
Барабанистката Михаела Найденова се завръща в метъл групата Nervosa (ВИДЕО)

25 Февруари, 2026 12:44 869 3

От социалните мрежи до световната сцена

Барабанистката Михаела Найденова се завръща в метъл групата Nervosa (ВИДЕО) - 1
Снимка: actualno.com
Венелина Маринова

28-годишната барабанистка Михаела Найденова се завръща зад барабните на известната бразилска дамска метъл група Nervosa. След кратка лична и творческа пауза с формацията българката отново поема ритъма на една от най-експлозивните женски банди на световната метъл сцена.

Завръщането ѝ бележи нов етап както за самата нея, така и за формацията - с повече опит и амбиция за още по-големи сцени. От първите ѝ стъпки зад барабаните в София до международните турнета, пътят на Михаела в история за постоянство, талант и безкомпромисна отдаденост на музиката.

Михаела се присъединява към Nervosa през 2023 година, когато групата се свързва с нея през социалните мрежи.

"Когато дойде пандемията, аз бях четвърти курс. Изпитът ми се проведе онлайн, но не с директна връзка, защото щеше да прекъсне вероятно, а с предварително записани клипчета. И аз тогава започнах да снимам малко повече какво правя и започнах да качвам. Беше пандемия, всички си висяхме по телефоните, целият свят се намираше в социалното пространство, и попаднах на един конкурс - "Hit like a girl" и случайно станах на 3-то място. Започнах да качвам още клипчета и да си развивам социалните мрежи и един ден получих съобщение от тях в Instagram", разказа Найденова пред камеритe на Actualno.com.

Така през 2023 година излиза албумът "Jailbreak" с нейно участие и започва пътят ѝ към световната сцена. Едва година след това обаче Михаела решава, че ще се раздели с групата, за да експериментира с по-сложни стилове.

"Когато за пръв път бях в Nervosa, бях много по-млада и доста по-неопитна. В един момент взех решението, че искам да се развивам в друг стил. Като артист, музикант и да придобия повече опит", разказа младата барабанистка.

Съдбата обаче има други планове и от тази година Михаела отново се завръща в състава на групата. Какви са причините за това - вижте в репортажа.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Браво

    3 1 Отговор
    Дойде Гюров и се завърна свободна да упражнява музиката си.

    12:47 25.02.2026

  • 2 бушприт

    3 0 Отговор
    ...известната бразилска, дамска метъл- група "Nervosa".

    12:55 25.02.2026

  • 3 БАХ

    6 0 Отговор
    Браво на девойката. Успехи!

    13:13 25.02.2026