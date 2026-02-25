Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Любопитно »
Създават филмова адаптация на играта „Kingdom Come: Deliverance“

Създават филмова адаптация на играта „Kingdom Come: Deliverance“

25 Февруари, 2026 13:15 544 3

  • филмова адаптация-
  • играта-
  • kingdom come: deliverance-
  • даниел варва-
  • мартин фривалдски

Студиото все още не е решило дали адаптацията ще бъде филм или телевизионен сериал

Създават филмова адаптация на играта „Kingdom Come: Deliverance“ - 1
Снимка: Интернет
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Поредицата игри Kingdom Come: Deliverance ще бъде адаптирана във филм или телевизионен сериал. Даниел Вавра, съосновател и креативен директор на Warhorse Studios, създателите на двете игри Kingdom Come: Deliverance, ще напише сценария за филмовата адаптация. Той ще напусне разработването на новата игра на компанията, за да се заеме с този проект, каза пред CzechCrunch ръководителят на студиото Warhorse, Мартин Фривалдски.

„От известно време се отдалечаваме от видеоигрите по отношение на марката Kingdom Come. Досега работехме в индустрията за комикси, концерти и туризъм, но филмът беше това, което ни привлече най-много. Така че, Даниел и аз работим по това да го пренесем на големия екран“, каза Фривалдски.

Той добави, че напускането на разработването на новата игра и преследването на филмовата адаптация е решение на Даниел Вавра. Въпреки че вече не участва в следващия проект на студиото, Вавра остава част от Warhorse „в по-широк смисъл“.

Ръководителят на студиото описа новата позиция на Даниел Вавра като директор на Transmedia.

„Дан искаше да продължи напред. Той създаде три световно успешни игри и отдавна искаше да опита нещо различно“, обясни Фривалдски.

Студиото все още не е решило дали адаптацията ще бъде филм или телевизионен сериал. Проектът ще има „значителен бюджет“ и черновата на сценария вече е завършена. Очаква се резултатът да се излъчи през следващите няколко години.


Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 надарена кака

    0 0 Отговор
    Дреме ме на коприненитепрашки!

    13:21 25.02.2026

  • 2 кой му дреме

    2 0 Отговор
    хенри ще е черен и педерасс като у втората част

    13:54 25.02.2026

  • 3 Селянин

    0 0 Отговор
    Хвала Богу, Хенри е дошъл да ни види!

    15:27 25.02.2026