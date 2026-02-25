Създават филмова адаптация на играта „Kingdom Come: Deliverance“

Поредицата игри Kingdom Come: Deliverance ще бъде адаптирана във филм или телевизионен сериал. Даниел Вавра, съосновател и креативен директор на Warhorse Studios, създателите на двете игри Kingdom Come: Deliverance, ще напише сценария за филмовата адаптация. Той ще напусне разработването на новата игра на компанията, за да се заеме с този проект, каза пред CzechCrunch ръководителят на студиото Warhorse, Мартин Фривалдски.

„От известно време се отдалечаваме от видеоигрите по отношение на марката Kingdom Come. Досега работехме в индустрията за комикси, концерти и туризъм, но филмът беше това, което ни привлече най-много. Така че, Даниел и аз работим по това да го пренесем на големия екран“, каза Фривалдски.

Той добави, че напускането на разработването на новата игра и преследването на филмовата адаптация е решение на Даниел Вавра. Въпреки че вече не участва в следващия проект на студиото, Вавра остава част от Warhorse „в по-широк смисъл“.

Ръководителят на студиото описа новата позиция на Даниел Вавра като директор на Transmedia.

„Дан искаше да продължи напред. Той създаде три световно успешни игри и отдавна искаше да опита нещо различно“, обясни Фривалдски.

Студиото все още не е решило дали адаптацията ще бъде филм или телевизионен сериал. Проектът ще има „значителен бюджет“ и черновата на сценария вече е завършена. Очаква се резултатът да се излъчи през следващите няколко години.