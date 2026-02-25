Педро Паскал отпразнува Св. Валентин с гаджето си... мъж (СНИМКИ)

Педро Паскал предизвика нова вълна от спекулации относно личния си живот, след като в началото на месеца беше заснет в компанията на аржентинския креативен директор Рафаел Оларра в Ню Йорк и Лос Анджелис. 50-годишният актьор никога публично не е потвърждавал дали е гей или бисексуален, като последователно пази в тайна интимния си живот.

Рафаел Оларра е 47-годишен креативен и арт директор, роден в Гуалегуайчу, Аржентина. В момента той ръководи творческата посока на „Фаена“ – луксозна хотелска и арт група с локации в Маями и Буенос Айрес. Освен работата си във „Фаена“, той развива самостоятелна кариера с проекти в сферата на модата, рекламата, изложбите и театъра. В периода 2020–2021 г. е бил във връзка с актьора Люк Евънс.

През уикенда около Свети Валентин през 2026 г. Паскал и Оларра бяха заснети в квартала Лоуър Ийст Сайд в Манхатън. Двамата напускат хотел, държейки се под ръка, и се разхождат из града. Снимките бързо се разпространиха в социалните мрежи и породиха коментари относно характера на отношенията им.

Няколко дни по-късно се появиха и кадри от Лос Анджелис, направени на 24 февруари 2026 г., на които двамата се разхождат в жилищен квартал и демонстрират близост. Въпреки публичните им появи, нито Паскал, нито Оларра са направили официално изявление, че са във връзка.

Актьорът е известен с дискретността си по отношение на личния живот. Той не е потвърждавал публично дългосрочни романтични отношения. В интервю за списание „Мен ъбаут Таун“ Педро Паскал заяви, че не е гей и не се самоопределя като част от ЛГБТК+ общността. Същевременно подчертава, че е активен съюзник на общността.

Подкрепата му стана особено видима след като сестра му Лукс Паскал публично обяви, че е трансджендър през февруари 2021 г. Актьорът добави местоименията „той/него“ към профилите си в социалните мрежи и публикува послание „Права за транс хората“ в подкрепа на общността.

През годините около сексуалната ориентация на Педро Паскал периодично възникват спекулации, частично подхранвани от ролите му на многопластови персонажи, включително ЛГБТК+ образи, както и от активната му обществена позиция. Последните снимки с Рафаел Оларра отново поставиха темата във фокуса на онлайн дискусиите.