Слави Трифонов: Никой друг не си е позволявал да бъде толкова нагъл в политически план

24 Февруари, 2026 20:35 1 195 45

  • слави трифонов-
  • пп-дб-
  • служебен кабинет

Беше кристално ясно, че служебният кабинет няма да е от професионалисти или така наречени експерти, а ще бъде на ППДБ, написа той във фейсбук

Слави Трифонов: Никой друг не си е позволявал да бъде толкова нагъл в политически план - 1
Снимка: БГНЕС
Слави Трифонов Слави Трифонов тв водещ

Дори и някой да е имал съмнения за това дали служебното правителство всъщност е еднопартиен кабинет на ППДБ, от днес нататък вече не би трябвало да има никакви съмнения. До днес беше ясно, че след като фигурата на Андрей Гюров е бивш председател на парламентарната група на ПП, съвсем логично е служебният кабинет да е от членове на ППДБ или от симпатизанти на ППДБ. Или скрити лимонки на ППДБ. Беше кристално ясно, че служебният кабинет няма да е от професионалисти или така наречени експерти, а ще бъде на ППДБ. И ето днешното доказателство. Министър-председателят Андрей Гюров смени всички областни управители и сложи хора на коя партия? Е, как коя - ППДБ. Ето ви доказателство:

Списък на „новите“ областни управители:

Благоевград - Николай Куколев - ПП

Бургас - Добромир Гюлев – ДБ

Варна - Атанас Михов - ПП

Велико Търново - Валентин Михайлов - ПП

Видин - Иван Иванов – ДСБ

Враца - Стефан Стефанов - ПП

Габрово - Асен Даскалов - ДСБ

Добрич - Асен Атанасов - ПП

Кърджали - Здравко Тодоров - ДСБ

Кюстендил - Кристиан Иванчов – ПП

Ловеч - Поля Върбанова – ДСБ

Монтана - Михаил Иванов - ДСБ

Пазарджик - Любомир Гечев - ПП

Перник - Георги Недев - ДСБ

Плевен - Александър Йотков – ДБ

Пловдив - Владислав Попов – ПП

Русе - Орлин Пенков - ПП

Разград - Огнян Обрешков – ДБ

Силистра - Димитър Караджов - Радев/БСП

Сливен - Маринчо Христов - ПП

Смолян - Зарко Маринов - ДБ

София - Вяра Тодева - ПП

Софийска област - Иван Димитров - ДСБ

Стара Загора - Ива Радева - ДСБ

Търговище - Радослав Бойчев – ПП

Хасково - Гинка Райчева – ПП

Шумен - Марин Маринов - ПП

Ямбол - Биляна Кавалджиева-Димитрова - ПП

Е, има един на бившия президент Радев - областният управител на Силистра, но той вероятно е за ордьовър. Ордьовър към основното ястие, според тях, коалиция между ППДБ и бъдещата партия на Радев.

Вижте сега, никой друг не си е позволявал да бъде толкова нагъл в политически план. Всички други политици са имали екзистенц-минимум, който да не им позволява да бъдат толкова еднопартийно нагли. Не знам - заради срам или заради правилата на старата и логична Конституция, кой знае… Но не са правили така. Но ППДБ - те са „солта на земята“. На тях всичко им е позволено - да нарушават правилата, законите, да се събират с Пеевски и ГЕРБ, за да променят Конституцията, или пък да си сложат служебно правителство, защото са променили Конституцията заедно с Пеевски и ГЕРБ, и след това от 28 областни управители да си сложат 27 на ППДБ.

Като приказка, в която Пепеляшка е Асен Василев, който се превръща в принцеса, а тиквата е правителството на Гюров, което се превръща в каляската на ППДБ. Не знам дали ми е хубава метафората, ама е вярна.

И всичко това беше ясно предварително - само Йотова не го разбра!


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 2 787

    5 16 Отговор
    Сега разбрахме на кой е служебния кабинет!

    20:36 24.02.2026

  • 3 Как

    27 9 Отговор
    Нищо не става от Уйчиндолския чалгаджия!

    Коментиран от #34, #39

    20:37 24.02.2026

  • 4 Просто човек

    27 10 Отговор
    Щом чалгаря вие, на прав път сте…

    Коментиран от #10

    20:37 24.02.2026

  • 5 Сатана Z

    11 20 Отговор
    ППдофилите взеха властта без да са избирани ,а назначени от Сросоидната женица с адамовата ябълка наричаща се и тя президент без да бъде избирана от никой.Раница на Румен,нищо повече.

    Коментиран от #18, #32

    20:38 24.02.2026

  • 6 Анджо

    11 2 Отговор
    Е нали изборите щяха да са честни.

    Коментиран от #23

    20:39 24.02.2026

  • 7 Диди

    14 6 Отговор
    Гюров с размах демонстрира, че е партийно оцветен, а гафовете ще ръфат от невисокия резултат на ПП-ДБ

    20:39 24.02.2026

  • 8 Промяна

    7 16 Отговор
    Само така Слави давай громи шарлатанията Е нали вече са с Радев всичко и е позволено Жалко за държавата

    20:40 24.02.2026

  • 9 Обаче

    6 4 Отговор
    Йотова е разбрала чие ще е правителството (Радев й го е пояснил) и са се спазарили тя за Гюров, а наесен ПП/Дб за Йотова на балотажа.

    Коментиран от #19

    20:41 24.02.2026

  • 10 Промяна

    6 7 Отговор

    До коментар #4 от "Просто човек":

    А ти не виеш .Що за п.ростащина

    20:41 24.02.2026

  • 12 да бе

    25 4 Отговор
    По-нагли от чалгарите предатели няма. Какво квичат, все едно, че Главчев като беше не си сложи негови областни управители. Ама тогава бяха от вашите мафиоти и не ревахте.

    20:42 24.02.2026

  • 13 Данко Харсъзина

    5 9 Отговор
    Йотова и Радев ще го отнесат на изборите.

    20:43 24.02.2026

  • 14 Казуар

    16 3 Отговор
    Чалгар Славчо, 20 години наглееше от тв студиото ругаеше и обиждаше хората, но Господ вижда.

    20:43 24.02.2026

  • 15 Вашето мнение

    2 4 Отговор
    Владислав Попов беше мъжката секретарка на Христина Янчева в аграрния университет - Пловдив. За неразбралите Хр. Янчева е сменена от Вл. Попов като областен управител на Пловдив, т.е. нищо не се променя, а коалицията герб, ппдб и дпс е жива и здрава.

    Коментиран от #27

    20:43 24.02.2026

  • 16 Промяна

    4 5 Отговор
    АЛАБАЛАТА НАПРЕД А ЗАД ТЯХ РАДЕВ МЕСИЯТАОБИКАЛЯЛ ИЗВЪН ДЪРЖАВАТА НЕЗНАЙНО ЗАЩО ХАХАХАХАХАХА АМА ЧЕ ИЗМАМНИЦИ С ЧЕРВЕНИТЕ ОЛИГАРСИ ЗАД ТЯХ СА

    20:43 24.02.2026

  • 17 Куция гол охлюв пак е нагъл

    17 2 Отговор
    Боко и шиши са изтървали домашния си любимец

    20:44 24.02.2026

  • 18 Хахахахаахах

    8 4 Отговор

    До коментар #5 от "Сатана Z":

    Квииийк,квиийк

    Коментиран от #24

    20:44 24.02.2026

  • 19 Данко Харсъзина

    5 3 Отговор

    До коментар #9 от "Обаче":

    Наесен Йотова може и да не отиде на балотаж. Без червените бетони е загубена.

    20:44 24.02.2026

  • 20 Сатана Z

    4 8 Отговор
    По всичко изглежда ,че Бойко Борисов ще обере и вота на хетеросексуалните гласоподаватели с християнски ценности,вместо да гласуват за ППдофилите и тяхното ПП : Правителството Петрохан

    Коментиран от #41

    20:44 24.02.2026

  • 21 Ха ха ха ха ха ха ха

    7 5 Отговор
    Зулуси, равнис, мирно!

    Коментиран от #31

    20:45 24.02.2026

  • 22 Промяна

    4 5 Отговор
    Да изборите ще са честни но с наше МВР и по шарлатански с ала балата

    20:45 24.02.2026

  • 23 Ами

    4 5 Отговор

    До коментар #6 от "Анджо":

    Обещаното не е като даденото.От ПП са майстори на обещанията,но да си видял нещо направено?!

    20:46 24.02.2026

  • 24 Промяна

    0 4 Отговор

    До коментар #18 от "Хахахахаахах":

    Простащина невиждана е

    20:46 24.02.2026

  • 25 Никои

    5 0 Отговор
    Иди се помдий!

    20:46 24.02.2026

  • 26 Славйо

    5 0 Отговор
    Паляко и лужец

    20:47 24.02.2026

  • 28 Нежен менискус

    6 0 Отговор
    Скрии се ч@лгар,лъжлив зулус, стига напън няма да влезеш в парламента повече. Взимай си шимпанзето, заешката уста и онази с големия нос и си вървете в постната телевизиика да си правите скечове

    20:47 24.02.2026

  • 30 Учин дол

    5 1 Отговор
    Чалгаджи ефенди, върни се на село, няма да влезете! Не збравяй да вземеш със себе си известните носители на естествен интелект балабанката и африканката!

    20:48 24.02.2026

  • 31 4567

    3 1 Отговор

    До коментар #21 от "Ха ха ха ха ха ха ха":

    Свободно-о! Тичай в Лавка, упс! В "Магазини за хората", раздават боб!

    20:49 24.02.2026

  • 32 Герп боклуци

    3 2 Отговор

    До коментар #5 от "Сатана Z":

    Педофилите са в герб един с мазна прическа е обвинен за цунигуни с малолетна, а при чалхаропитеците са труженичките със снимки по кожено бельо

    20:49 24.02.2026

  • 33 Мъж мечта

    2 0 Отговор
    А пук аз си мечтап да се запозная със Слави Трифонов, от както разбрах, че помага на бившите си приятелки да се реализират в кариерата. Имам крещяща нужда от подкрепата на силен мъж като него, къде мога да го открия?

    20:49 24.02.2026

  • 35 Данко Харсъзина

    2 1 Отговор
    Главният зулус Шака Зулу е с цветовете на войната.

    20:50 24.02.2026

  • 36 Какво

    1 3 Отговор
    доказваш с тоя списък. Гербави и прасешки ли да са назначенията. Пейпер тъп. Мощно поемахте досега. Айде елате утре на протеста да се срещнеш очи в очи със суверена и ще има шеби бягат с препятствия

    Коментиран от #44

    20:50 24.02.2026

  • 37 Сатана Z

    1 1 Отговор
    Бойко Борисов говореше за ПП Пълзящ Преврат и ето,че той е факт.Румен ги пуснаха по пързалката и оставиха послушната женица с адамовата ябълка да си развява оная работа на Дондуков 2.

    20:50 24.02.2026

  • 38 Перо

    3 1 Отговор
    Прав е Слави Трифонов! Но тези унтерменши ги доведе Радев с неговите селтици, олигофрените съветници и престъпни олигарси от прованса, бизнесмени с боклука от Европа и отровите за населението!

    20:51 24.02.2026

  • 39 У38

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "Как":

    Нека си квичи, кой ли го взима под внимание!

    20:51 24.02.2026

  • 40 Лунатик

    1 0 Отговор
    Не избраната за Президент,назначи не избрания Гюров,който създаде цяло министерство за гаджето си Цицелков и започна чистка в цялата държава за да назначи ламите си навред.

    20:52 24.02.2026

  • 41 Мъдри мисли

    1 0 Отговор

    До коментар #20 от "Сатана Z":

    Китайски политик:" Когато видиш,че неприятелят ти греши,не го прекъсвай".ПП -ейци са толкова нагли,че няма как и да ги прекъснеш.Остави ги сами "да се закопаят".Освен,ако някой не ги използва,да разкалят достатъчно терена,а той да дойде като спасител.

    20:52 24.02.2026

  • 42 Учиндолския боклу.

    0 1 Отговор
    То и ти си нагъл и лъжец и се наведе на Боко и Шиши. Затова и твойте измисленяци, повече няма и да помиришат парламента

    Коментиран от #45

    20:52 24.02.2026

  • 43 Скрий се

    0 1 Отговор
    бе ,чалгар! Ти ще останеш в историята като нечия подлога!

    20:53 24.02.2026

  • 44 стоян георгиев

    0 0 Отговор

    До коментар #36 от "Какво":

    Ти ли си суверена бе су@$@льо?

    20:53 24.02.2026

  • 45 стоян георгиев

    0 0 Отговор

    До коментар #42 от "Учиндолския боклу.":

    За сглобката на ПП ДБ с ГЕРБ забравихте ли?Амнезия ли имате?

    20:55 24.02.2026

