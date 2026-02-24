Слави Трифонов: Никой друг не си е позволявал да бъде толкова нагъл в политически план

Дори и някой да е имал съмнения за това дали служебното правителство всъщност е еднопартиен кабинет на ППДБ, от днес нататък вече не би трябвало да има никакви съмнения. До днес беше ясно, че след като фигурата на Андрей Гюров е бивш председател на парламентарната група на ПП, съвсем логично е служебният кабинет да е от членове на ППДБ или от симпатизанти на ППДБ. Или скрити лимонки на ППДБ. Беше кристално ясно, че служебният кабинет няма да е от професионалисти или така наречени експерти, а ще бъде на ППДБ. И ето днешното доказателство. Министър-председателят Андрей Гюров смени всички областни управители и сложи хора на коя партия? Е, как коя - ППДБ. Ето ви доказателство:
Списък на „новите“ областни управители:
Благоевград - Николай Куколев - ПП
Бургас - Добромир Гюлев – ДБ
Варна - Атанас Михов - ПП
Велико Търново - Валентин Михайлов - ПП
Видин - Иван Иванов – ДСБ
Враца - Стефан Стефанов - ПП
Габрово - Асен Даскалов - ДСБ
Добрич - Асен Атанасов - ПП
Кърджали - Здравко Тодоров - ДСБ
Кюстендил - Кристиан Иванчов – ПП
Ловеч - Поля Върбанова – ДСБ
Монтана - Михаил Иванов - ДСБ
Пазарджик - Любомир Гечев - ПП
Перник - Георги Недев - ДСБ
Плевен - Александър Йотков – ДБ
Пловдив - Владислав Попов – ПП
Русе - Орлин Пенков - ПП
Разград - Огнян Обрешков – ДБ
Силистра - Димитър Караджов - Радев/БСП
Сливен - Маринчо Христов - ПП
Смолян - Зарко Маринов - ДБ
София - Вяра Тодева - ПП
Софийска област - Иван Димитров - ДСБ
Стара Загора - Ива Радева - ДСБ
Търговище - Радослав Бойчев – ПП
Хасково - Гинка Райчева – ПП
Шумен - Марин Маринов - ПП
Ямбол - Биляна Кавалджиева-Димитрова - ПП
Е, има един на бившия президент Радев - областният управител на Силистра, но той вероятно е за ордьовър. Ордьовър към основното ястие, според тях, коалиция между ППДБ и бъдещата партия на Радев.
Вижте сега, никой друг не си е позволявал да бъде толкова нагъл в политически план. Всички други политици са имали екзистенц-минимум, който да не им позволява да бъдат толкова еднопартийно нагли. Не знам - заради срам или заради правилата на старата и логична Конституция, кой знае… Но не са правили така. Но ППДБ - те са „солта на земята“. На тях всичко им е позволено - да нарушават правилата, законите, да се събират с Пеевски и ГЕРБ, за да променят Конституцията, или пък да си сложат служебно правителство, защото са променили Конституцията заедно с Пеевски и ГЕРБ, и след това от 28 областни управители да си сложат 27 на ППДБ.
Като приказка, в която Пепеляшка е Асен Василев, който се превръща в принцеса, а тиквата е правителството на Гюров, което се превръща в каляската на ППДБ. Не знам дали ми е хубава метафората, ама е вярна.
И всичко това беше ясно предварително - само Йотова не го разбра!
2 787
20:36 24.02.2026
3 Как
Коментиран от #34, #39
20:37 24.02.2026
4 Просто човек
Коментиран от #10
20:37 24.02.2026
5 Сатана Z
Коментиран от #18, #32
20:38 24.02.2026
6 Анджо
Коментиран от #23
20:39 24.02.2026
7 Диди
20:39 24.02.2026
8 Промяна
20:40 24.02.2026
9 Обаче
Коментиран от #19
20:41 24.02.2026
10 Промяна
До коментар #4 от "Просто човек":А ти не виеш .Що за п.ростащина
20:41 24.02.2026
12 да бе
20:42 24.02.2026
13 Данко Харсъзина
20:43 24.02.2026
14 Казуар
20:43 24.02.2026
15 Вашето мнение
Коментиран от #27
20:43 24.02.2026
16 Промяна
20:43 24.02.2026
17 Куция гол охлюв пак е нагъл
20:44 24.02.2026
18 Хахахахаахах
До коментар #5 от "Сатана Z":Квииийк,квиийк
Коментиран от #24
20:44 24.02.2026
19 Данко Харсъзина
До коментар #9 от "Обаче":Наесен Йотова може и да не отиде на балотаж. Без червените бетони е загубена.
20:44 24.02.2026
20 Сатана Z
Коментиран от #41
20:44 24.02.2026
21 Ха ха ха ха ха ха ха
Коментиран от #31
20:45 24.02.2026
22 Промяна
20:45 24.02.2026
23 Ами
До коментар #6 от "Анджо":Обещаното не е като даденото.От ПП са майстори на обещанията,но да си видял нещо направено?!
20:46 24.02.2026
24 Промяна
До коментар #18 от "Хахахахаахах":Простащина невиждана е
20:46 24.02.2026
25 Никои
20:46 24.02.2026
26 Славйо
20:47 24.02.2026
28 Нежен менискус
20:47 24.02.2026
30 Учин дол
20:48 24.02.2026
31 4567
До коментар #21 от "Ха ха ха ха ха ха ха":Свободно-о! Тичай в Лавка, упс! В "Магазини за хората", раздават боб!
20:49 24.02.2026
32 Герп боклуци
До коментар #5 от "Сатана Z":Педофилите са в герб един с мазна прическа е обвинен за цунигуни с малолетна, а при чалхаропитеците са труженичките със снимки по кожено бельо
20:49 24.02.2026
33 Мъж мечта
20:49 24.02.2026
35 Данко Харсъзина
20:50 24.02.2026
36 Какво
Коментиран от #44
20:50 24.02.2026
37 Сатана Z
20:50 24.02.2026
38 Перо
20:51 24.02.2026
39 У38
До коментар #3 от "Как":Нека си квичи, кой ли го взима под внимание!
20:51 24.02.2026
40 Лунатик
20:52 24.02.2026
41 Мъдри мисли
До коментар #20 от "Сатана Z":Китайски политик:" Когато видиш,че неприятелят ти греши,не го прекъсвай".ПП -ейци са толкова нагли,че няма как и да ги прекъснеш.Остави ги сами "да се закопаят".Освен,ако някой не ги използва,да разкалят достатъчно терена,а той да дойде като спасител.
20:52 24.02.2026
42 Учиндолския боклу.
Коментиран от #45
20:52 24.02.2026
43 Скрий се
20:53 24.02.2026
44 стоян георгиев
До коментар #36 от "Какво":Ти ли си суверена бе су@$@льо?
20:53 24.02.2026
45 стоян георгиев
До коментар #42 от "Учиндолския боклу.":За сглобката на ПП ДБ с ГЕРБ забравихте ли?Амнезия ли имате?
20:55 24.02.2026