7 факта за сензацията Бодьо-Глимт в Шампионската лига

25 Февруари, 2026 13:59 1 091 2

Победи Манчестър Сити, Атлетико Мадрид и Интер на два пъти от началото на 2026 г.

7 факта за сензацията Бодьо-Глимт в Шампионската лига - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Бодьо-Глимт безспорно е сензацията в Шампионската лига този сезон. И ако има все още някои, които да се съмняват в това, ето 7 факта, които ще ги убедят в противното.

1. Победи Манчестър Сити, Атлетико Мадрид и Интер на два пъти от началото на 2026 г. Четири победи в 4 мача – повече от перфектно.

2. Спечели тези четири мача поред, въпреки че вероятността за победа беше едва 0,032% - тридесет и две хилядни от процента!

3. Спечели 34 от 45-те си европейски мача от 2020 г. насам. Да, предимно в Лига Европа и Лига на конференциите, но дори и там записаха впечатляващи победи над Лацио и Бешикташ.

4. Бодьо/Глимт е с 610 милиона евро по-евтин от Интер. Най-скъпите играчи в норвежкия тим са нападателят Каспер Хьог и защитникът Фредрик Шьоволд, които са оценявани на 8 милиона евро. Общата стойност на отбора е 57 милиона евро. За сравнение - Интер струва 667 милиона евро и има четирима играчи, оценени повече от целия отбор на Будьо: Лаутаро Мартинес, Алесандро Бастони, Маркус Тюрам и Николо Барела.

5. От януари 2024 г. отборът играе без истинска почивка. Европейският състезателен календар и пролетно-есенният им график за лигата се припокриват толкова много, че международният график не им позволява да се отпуснат по време на вътрешната пауза. Те ще могат да си починат и да се презаредят напълно през юни, когато норвежката лига ще бъде преустановена заради Световното първенство. Някои от играчите обаче ще заминат за Световното първенство, така че за тях серията без почивка ще бъде удължена.

6. Играе само европейски мачове от края на ноември – първенството на Норвегия започва на 6 март.

7. Бодьо/Глимт дори не е актуалния шампион на Норвегия. Отборът завърши втори след Викинг, така че ще започнат следващия сезон в ШЛ от втория квалификационен кръг. Освен, ако не спечелят тази Шампионска лига.


  • 1 МисиркоФ

    3 0 Отговор
    когато е започнал проекта са стрували много по малко от сегашната стойност, но там се работи с наличните футболисти, а не като в Бг-то, да се внасят стотици ментета и дано нещо излезе , а ако излезе се продава на мига ................

    14:31 25.02.2026

  • 2 Браво браво

    5 0 Отговор
    Браво на тези хора!!!
    Нашите гелосани и татуирани михлюзи да гледат и да се учат! И великите ни треньори и президенти и те!

    14:45 25.02.2026

