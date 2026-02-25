Sony ще ползва изкуствен интелект, за да проследява произхода на музиката

С новата технология композиторите, авторите на песни и издателите ще могат да изискват обезщетение от разработчиците на изкуствен интелект за неоторизирано използване на техните произведения, съобщават от Sony Group.

Технологията на Sony може да извлича данни от базов модел на изкуствен интелект и да сравнява генерираната музика с оригиналните ѝ източници, като количествено определя техния принос, за да улесни събирането на приходи.

„Искаме да допринесем за създаването на система, в която създателите са правилно компенсирани“, заяви говорител на развлекателното звено на японската електронна група.

Усилията на цялата група за защита на съдържанието стават все по-забележими, като Sony Music Entertainment в САЩ съди компания за нарушаване на авторски права през 2024 г. във връзка с използването на изкуствен интелект за генериране на музика.