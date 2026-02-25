Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Sony ще ползва изкуствен интелект, за да проследява произхода на музиката

25 Февруари, 2026 14:21 517 2

Технологията може да сравнява генерираната музика с оригиналните ѝ източници

Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

С новата технология композиторите, авторите на песни и издателите ще могат да изискват обезщетение от разработчиците на изкуствен интелект за неоторизирано използване на техните произведения, съобщават от Sony Group.

Технологията на Sony може да извлича данни от базов модел на изкуствен интелект и да сравнява генерираната музика с оригиналните ѝ източници, като количествено определя техния принос, за да улесни събирането на приходи.

Искаме да допринесем за създаването на система, в която създателите са правилно компенсирани“, заяви говорител на развлекателното звено на японската електронна група.

Усилията на цялата група за защита на съдържанието стават все по-забележими, като Sony Music Entertainment в САЩ съди компания за нарушаване на авторски права през 2024 г. във връзка с използването на изкуствен интелект за генериране на музика.


Япония
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 на вкус и цвет

    0 0 Отговор
    Музиката композирана от ИИ е монотонно блудкава.

    14:27 25.02.2026

  • 2 БезСоници

    0 0 Отговор
    Изкуственият интелект да им слуша композициите!

    15:04 25.02.2026