Новини
България »
София »
Росен Стоянов: Очаква ни турбулентна кампания и трудни коалиции след вота

Росен Стоянов: Очаква ни турбулентна кампания и трудни коалиции след вота

25 Февруари, 2026 14:09 848 13

  • росен стоянов-
  • служебно правителство-
  • избори

Основната задача на кабинета остава организацията на изборите и осигуряването на бюджетна стабилност

Росен Стоянов: Очаква ни турбулентна кампания и трудни коалиции след вота - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

„Основната задача на кабинета остава организацията на изборите и осигуряването на бюджетна стабилност. Всичко останало ще бъде тълкувано като опит за влияние.“

Това заяви в студиото на „Добро утро, Европа“ по "Евронюз" политологът Росен Стоянов. Той коментира поисканите допълнителни документи от вицепрезидента Илияна Йотова за смяната на главния секретар на МВР като „предпазлив и обоснован ход“, целящ защита на институционалния авторитет.

По думите му проверката на прокуратурата срещу служебен вътрешен министър е по-скоро прецедент, но в рамките на правомощията ѝ. Според Стоянов масовата смяна на областни управители е традиционен политически ход, който обаче носи риск от обвинения в предизборен натиск.

Политологът прогнозира остра кампания и трудни коалиционни преговори след вота. „Няма да има самостоятелно мнозинство. Ще се търси формула между първите две или три политически сили“, смята той, като не изключи изненадващи договорки.

По отношение на евентуални рокади във Висшия съдебен съвет Стоянов отбеляза, че „проблемът не е в личностите, а в системата“. Той коментира и вътрешните напрежения в БСП около ветото на Йотова, като ги определи като знак за отслабена партийна дисциплина. „След изборите ще видим дали тези разломи са били тактически ход или начало на по-дълбока трансформация“, заключи експертът.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 3.1 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ФАКТ

    4 1 Отговор
    нищо ново в колонията жална им майка на апахите

    14:14 25.02.2026

  • 2 Бойкот на изборите!

    2 7 Отговор
    НИКОЙ ДА НЕ ИЗЛИЗА ДА ГЛАСУВА,
    след като направиха "свое МВР", и Радев
    трепери от страх, че може да няма мнозинство
    за предложи и свой главен прокурор и прочие .
    При 20% избирателна активност ще си защитим държавата-
    ще сринем международния неолиберален имидж на тариката
    по пътя на копринката и ще има нови избори, на които ще
    има нови играчи - милеещи за България, а не слуги на чужди.

    Коментиран от #3, #6

    14:15 25.02.2026

  • 3 само да обЯсниш

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Бойкот на изборите!":

    Кои са тия които направиха свое МВР

    Ние от Чепърленци сме далеч и не разбираме

    14:47 25.02.2026

  • 4 Дядо

    1 0 Отговор
    Едно време са правени Боилски Събори и управителя е сменян от народа! А сега какво? Един Референдум не моеме да направиме! Учете Истината за Торта, с която ние Българите покриваме Балканите!

    Коментиран от #7

    15:00 25.02.2026

  • 5 Алчността !

    2 0 Отговор
    Алчността !

    Винаги !

    Разчита !

    На !

    Сплетни !

    Дали !

    На Живо !

    Или !

    На !

    Театър !

    15:01 25.02.2026

  • 6 Кои ще са тези

    0 1 Отговор

    До коментар #2 от "Бойкот на изборите!":

    нови играчи - милеещи за България??
    От къде ще се вземат? Нали все сме си българчета!

    Трябва масово гласуване, за да намалеят процентите на руското прокси Радев.

    Коментиран от #9, #13

    15:03 25.02.2026

  • 7 Какъв референдуми

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Дядо":

    бе, дедо?
    Питай народа, дали иска България да изпрати ракета до Луната, и народа ще рече "ДА".
    На слабомислещи хора референдум не трябва.

    Коментиран от #10

    15:07 25.02.2026

  • 8 Нищо ново

    0 0 Отговор
    Очаква ни голямото лъгане, ОТНОВО!

    15:09 25.02.2026

  • 9 Дядо

    0 2 Отговор

    До коментар #6 от "Кои ще са тези":

    Ми, може би си и прав. След като по време на така наречения Развид Социализъм, комунистите така извратиха на народа Български мозъка, че днеска, каквото и да ги запиташ, ще ти отговорят, че: "Без Русия нямаше да има Картофи, Слънчоглед, Царевица, Тютюн, Домати, Чушки, понеже те дойдоха от нея. Русия измисли първия петролен двигател! СССР измисли Трактора да оре по Колхозите след въвеждане на Крепосното право! Русия направи първия Лампов Компутер. Русия измисли как да се произвеждат чипове за електрониката от силиций и СССР направи първите компютри и дискове за памет! СССР измисли първия Лаптоп и Първия телефон! Гагарин пръв летя в космоса но не знаят, че го убиха понеже си признал, че не е летял!"

    15:27 25.02.2026

  • 10 Дядо

    0 1 Отговор

    До коментар #7 от "Какъв референдуми":

    Ми, може би си и прав. След като по време на така наречения Развид Социализъм, комунистите така извратиха на народа Български мозъка, че днеска, каквото и да ги запиташ, ще ти отговорят, че: "Без Русия нямаше да има Картофи, Слънчоглед, Царевица, Тютюн, Домати, Чушки, понеже те дойдоха от нея. Русия измисли първия петролен двигател! СССР измисли Трактора да оре по Колхозите след въвеждане на Крепосното право! Русия направи първия Лампов Компутер. Русия измисли как да се произвеждат чипове за електрониката от силиций и СССР направи първите компютри и дискове за памет! СССР измисли първия Лаптоп и Първия телефон! Гагарин пръв летя в космоса но не знаят, че го убиха понеже си признал, че не е летял!"

    15:31 25.02.2026

  • 11 Без да съм социолог

    0 1 Отговор
    знам че на теди излбори ще има още повече пачки за изборни резултати.
    И Свинята и Ламата от Банкя ще извадят достатъчна пари за да не останат в Класацията!

    Едно време си меслихе че демокрацията ще била подредена и работеща.
    какво ли е в Италия със Трите им Мафии: Дрангета, Коза ностра и ...

    16:05 25.02.2026

  • 12 Жестоко

    1 0 Отговор
    Ако Радев само се докосне преди или след изборите до ППДБ ще се изгорИ жестоко.

    16:10 25.02.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове