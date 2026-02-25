Росен Стоянов: Очаква ни турбулентна кампания и трудни коалиции след вота

„Основната задача на кабинета остава организацията на изборите и осигуряването на бюджетна стабилност. Всичко останало ще бъде тълкувано като опит за влияние.“
Това заяви в студиото на „Добро утро, Европа“ по "Евронюз" политологът Росен Стоянов. Той коментира поисканите допълнителни документи от вицепрезидента Илияна Йотова за смяната на главния секретар на МВР като „предпазлив и обоснован ход“, целящ защита на институционалния авторитет.
По думите му проверката на прокуратурата срещу служебен вътрешен министър е по-скоро прецедент, но в рамките на правомощията ѝ. Според Стоянов масовата смяна на областни управители е традиционен политически ход, който обаче носи риск от обвинения в предизборен натиск.
Политологът прогнозира остра кампания и трудни коалиционни преговори след вота. „Няма да има самостоятелно мнозинство. Ще се търси формула между първите две или три политически сили“, смята той, като не изключи изненадващи договорки.
По отношение на евентуални рокади във Висшия съдебен съвет Стоянов отбеляза, че „проблемът не е в личностите, а в системата“. Той коментира и вътрешните напрежения в БСП около ветото на Йотова, като ги определи като знак за отслабена партийна дисциплина. „След изборите ще видим дали тези разломи са били тактически ход или начало на по-дълбока трансформация“, заключи експертът.
1 ФАКТ
14:14 25.02.2026
2 Бойкот на изборите!
след като направиха "свое МВР", и Радев
трепери от страх, че може да няма мнозинство
за предложи и свой главен прокурор и прочие .
При 20% избирателна активност ще си защитим държавата-
ще сринем международния неолиберален имидж на тариката
по пътя на копринката и ще има нови избори, на които ще
има нови играчи - милеещи за България, а не слуги на чужди.
Коментиран от #3, #6
14:15 25.02.2026
3 само да обЯсниш
До коментар #2 от "Бойкот на изборите!":Кои са тия които направиха свое МВР
Ние от Чепърленци сме далеч и не разбираме
14:47 25.02.2026
4 Дядо
Коментиран от #7
15:00 25.02.2026
5 Алчността !
Винаги !
Разчита !
На !
Сплетни !
Дали !
На Живо !
Или !
На !
Театър !
15:01 25.02.2026
6 Кои ще са тези
До коментар #2 от "Бойкот на изборите!":нови играчи - милеещи за България??
От къде ще се вземат? Нали все сме си българчета!
Трябва масово гласуване, за да намалеят процентите на руското прокси Радев.
Коментиран от #9, #13
15:03 25.02.2026
7 Какъв референдуми
До коментар #4 от "Дядо":бе, дедо?
Питай народа, дали иска България да изпрати ракета до Луната, и народа ще рече "ДА".
На слабомислещи хора референдум не трябва.
Коментиран от #10
15:07 25.02.2026
8 Нищо ново
15:09 25.02.2026
9 Дядо
До коментар #6 от "Кои ще са тези":Ми, може би си и прав. След като по време на така наречения Развид Социализъм, комунистите така извратиха на народа Български мозъка, че днеска, каквото и да ги запиташ, ще ти отговорят, че: "Без Русия нямаше да има Картофи, Слънчоглед, Царевица, Тютюн, Домати, Чушки, понеже те дойдоха от нея. Русия измисли първия петролен двигател! СССР измисли Трактора да оре по Колхозите след въвеждане на Крепосното право! Русия направи първия Лампов Компутер. Русия измисли как да се произвеждат чипове за електрониката от силиций и СССР направи първите компютри и дискове за памет! СССР измисли първия Лаптоп и Първия телефон! Гагарин пръв летя в космоса но не знаят, че го убиха понеже си признал, че не е летял!"
15:27 25.02.2026
10 Дядо
До коментар #7 от "Какъв референдуми":Ми, може би си и прав. След като по време на така наречения Развид Социализъм, комунистите така извратиха на народа Български мозъка, че днеска, каквото и да ги запиташ, ще ти отговорят, че: "Без Русия нямаше да има Картофи, Слънчоглед, Царевица, Тютюн, Домати, Чушки, понеже те дойдоха от нея. Русия измисли първия петролен двигател! СССР измисли Трактора да оре по Колхозите след въвеждане на Крепосното право! Русия направи първия Лампов Компутер. Русия измисли как да се произвеждат чипове за електрониката от силиций и СССР направи първите компютри и дискове за памет! СССР измисли първия Лаптоп и Първия телефон! Гагарин пръв летя в космоса но не знаят, че го убиха понеже си признал, че не е летял!"
15:31 25.02.2026
11 Без да съм социолог
И Свинята и Ламата от Банкя ще извадят достатъчна пари за да не останат в Класацията!
Едно време си меслихе че демокрацията ще била подредена и работеща.
какво ли е в Италия със Трите им Мафии: Дрангета, Коза ностра и ...
16:05 25.02.2026
12 Жестоко
16:10 25.02.2026
