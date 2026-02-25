Росен Стоянов: Очаква ни турбулентна кампания и трудни коалиции след вота

„Основната задача на кабинета остава организацията на изборите и осигуряването на бюджетна стабилност. Всичко останало ще бъде тълкувано като опит за влияние.“

Това заяви в студиото на „Добро утро, Европа“ по "Евронюз" политологът Росен Стоянов. Той коментира поисканите допълнителни документи от вицепрезидента Илияна Йотова за смяната на главния секретар на МВР като „предпазлив и обоснован ход“, целящ защита на институционалния авторитет.

По думите му проверката на прокуратурата срещу служебен вътрешен министър е по-скоро прецедент, но в рамките на правомощията ѝ. Според Стоянов масовата смяна на областни управители е традиционен политически ход, който обаче носи риск от обвинения в предизборен натиск.

Политологът прогнозира остра кампания и трудни коалиционни преговори след вота. „Няма да има самостоятелно мнозинство. Ще се търси формула между първите две или три политически сили“, смята той, като не изключи изненадващи договорки.

По отношение на евентуални рокади във Висшия съдебен съвет Стоянов отбеляза, че „проблемът не е в личностите, а в системата“. Той коментира и вътрешните напрежения в БСП около ветото на Йотова, като ги определи като знак за отслабена партийна дисциплина. „След изборите ще видим дали тези разломи са били тактически ход или начало на по-дълбока трансформация“, заключи експертът.