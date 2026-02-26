Принц Хари и Меган Маркъл посетиха бежанци от Газа в Йордания (ВИДЕО)

Принц Хари и съпругата му, херцогинята на Съсекс Меган, започнаха двудневна визита в Йордания, където се срещнаха с ключови фигури, работещи в подкрепа на хуманитарните нужди на бежанците в страната и по-широкия регион, предаде Пи Ей мидия/ДПА.

Хари и Меган участваха в кръгла маса, организирана от Световната здравна организация (СЗО), заедно с представители на водещи организации като ООН и много от нейните агенции, дипломатически лица и дарители, допълва БТА.

Двойката, която се оттегли от кралските си задължения през 2020 г. в името на личната и финансовата си свобода, е в Йордания по покана на генералния директор на СЗО Тедрос Аданом Гебрейесус. Той посрещна топло двойката на стъпалата на офиса на СЗО в йорданската столица Аман.

Britain's Prince Harry and his wife Meghan, the Duke and Duchess of Sussex, visited Amman's Specialty Hospital and met medical evacuees from Gaza who are receiving treatment there pic.twitter.com/ljRBAfsGJG — Reuters (@Reuters) February 26, 2026

По време на двудневното си посещение херцогът и херцогинята на Съсекс ще се срещнат с йордански лидери и високопоставени здравни служители, както и с екипи на СЗО, ще се запознаят с програми за здравеопазване и психично здраве на първа линия и ще се срещнат с персонала на Световната централна кухня, координиращ продоволствената помощ за Газа от Аман.

Двойката ще посети и младежкия център на организацията за социално развитие Questscope, за да чуе мнението на млади хора, които участват в различни програми.

Посланикът на Великобритания в Йордания Филип Хол благодари на херцога и херцогинята на Съсекс за пътуването им до Близкия изток. „Вашето посещение, вашата подкрепа, вашата оценка за усилията, които ООН, СЗО, правителството на Йордания и други полагат тук, се ценят изключително много. Благодаря ви, че дойдохте“, каза той.

Meghan Markle and Prince Harry fly to Jordan to visit Palestinian refugees.



When will they meeting the victims of October 7th?



When will they be meeting former hostages?



When will they be meeting the Israeli children who have been orphaned? pic.twitter.com/tejww890CQ — Oli London (@OliLondonTV) February 26, 2026

Йордания приема вълна след вълна от бежанци, започвайки с палестинци преди повече от 80 години, които сега наброяват около 2,5 милиона души, и сирийци, избягали от конфликта в страната си, управлявана доскоро от Башар Асад.

Най-скорошната вълна от разселени хора е в резултат на войната на Израел срещу „Хамас“ в Газа.