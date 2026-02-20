Новини
Любопитно »
Михаела Маринова сподели как и защо е станала ментор в "Като две капки вода" (ВИДЕО)

Михаела Маринова сподели как и защо е станала ментор в "Като две капки вода" (ВИДЕО)

20 Февруари, 2026 17:32 1 458 11

  • михаела маринова-
  • певица-
  • ментор-
  • като две капки вода-
  • шоу-
  • вокален педагог-
  • етиен леви

Певицата застава на мястото на Етиен Леви като музикален педагог в шоуто

Михаела Маринова сподели как и защо е станала ментор в "Като две капки вода" (ВИДЕО) - 1
Снимка: NOVA
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Поп звездата с разбиващ глас Михаела Маринова е специален гост в новия епизод на “Елизабетско”. Пред водещата Елизабет Методиева младата певица разкри най-личните си убеждения, коментира участието си в тазгодишната национална селекция за Евровизия 2026 и сподели детайли от професионалното си ежедневие.

Трудно ли е било решението ѝ да замести Етиен Леви? Какво не знаем за опита ѝ като вокален педагог, как се взимат трудни решения преди да излезе на сцената и защо музиката винаги остава първата любов?

Михаела сподели как е приела ролята на вокален педагог в сезон 14 на „Като две капки вода“, в какъв етап от живота ѝ е дошла тази покана и колко голяма отговорност е тази позиция за нея. От шест години тя приема ученици за уроци по пеене първо вкъщи, а след това и в студио и разказва, че педагогиката е нещото, което ѝ дава смисъл - „Талантът е твоята движеща сила“, обобщава тя и разкрива малките трикове за загряване преди концерт, където сънят и рутината са всичко за гласа.

В разговора Михаела говори и за участието си в националната селекция за Евровизия 2026 с „Under Pressure“ - песен, която по думите ѝ се е родила под напрежение и отразява най-силните ѝ моменти в живота. Тя не скри и увереността си: „Много добре знам какво мога и на какво съм способна“, но признава и за страховете, които идват отвъд вниманието, очакванията и подценяването, срещу които води свой личен бунт. Михаела сподели дали би участвала отново, разочарована ли е от второто място и коментира, че вижда селекцията като празник на музиката, а не като състезание между доказали се вече артисти.

Новият ментор на звездите в "Капките" разказва и за моментите, в които сцената ѝ е била прекалено голяма, за специалната връзка с баба си, която описва като ангел-хранител, и за силата, която черпи от семейството си. Михаела е категорична, че иска сама да постига успехите си, без връзки наготово и че вярва във вътрешната трансформация, която предизвиква срещата с човека до нея. Поради тази причина тя пази връзката си далеч от публичността: „Щастието обича тишината“, казва тя, и обяснява защо личното остава лично.

Епизодът не подминава и провокативните теми: сценичните решения, смелостта да излезеш в откровена визия и въпросите за артиста, който граничи с бурлеската - мечтата ѝ да изиграе роля в този жанр.

Тя говори за професионалните си принципи, за това как трябва да се доказва често и за ролята на упоритостта и дисциплината в постигането на целите.

Михаела не крие, че е максималист и че иска да отгледа бъдещото си дете в близост и приятелство, каквото самата тя е имала със семейството си.

Поп певицата споделя, че обича да остава насаме със себе си, да събира мислите си и да намира баланс между шума на сцената и тишината на личния свят.

В разговора става дума и за спектакъла “Кабаре”, в който тя участва, за мечтаната филмова роля, за рокендрол духа, който носи, както и за най-тежкия момент в живота ѝ. Певицата говори и за прошката - казва, че прощава лесно, защото не иска да носи тежести.


Поставете оценка:
Оценка 2.1 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Махнаха един боклук

    5 4 Отговор
    Сложиха друг боклук...ма тая ще я уважа

    17:37 20.02.2026

  • 2 парички

    6 2 Отговор
    парички

    17:40 20.02.2026

  • 3 Зрител

    16 3 Отговор
    Как ще учи утвърдени певици, много преди тя да запее, смешно

    17:43 20.02.2026

  • 4 Мъж

    2 6 Отговор
    Петроханците навсякъде ги лансират ту в Форбс , ту в капитал, после факти.бг. Това са петрохански българи хижари 🤣🤣🤣🤣🤭

    17:50 20.02.2026

  • 5 Какъв ментор

    15 2 Отговор
    Какъв ментор може да е тази некадърна певица. Ментор може да е човек доказал се в своята кариера или бранш! Трябваше да сложат някой доказан певец във времето, а те сложили тази. Пълен смях и позор. А за участниците да не говорим там трагедията е пълна събрани от кол и въже и извадени от раклата с нафталин. Пълна тъпотия и скука даже и Азис няма да спаси положението защото, и той не може да направи шоу!

    17:58 20.02.2026

  • 6 Михаела

    6 1 Отговор
    Ах, Ох, знае ли човек, кога ще му излезе късмета с някой жребец! Така съм загоряла, около мен все модерни леви се въртят...... Вече скърца като ходя, така се е изсушила..... Ах, дано и за мен да капне някоя капка от крачките...

    18:01 20.02.2026

  • 7 Халваджията

    11 2 Отговор
    е решил с този сезон да мине тънко, но ще му излезе през носа икономията да наеме тези долнопробни клоуни. Зрителите са отвратени.

    18:03 20.02.2026

  • 8 Анонимен

    4 7 Отговор
    Слушайте изпълненията ѝ в Х Фактор отпреди години, още тогава си личеше колко добре пее и колко е трениран гласът ѝ! Има талант определено, дано да продължава да го развива и един ден да прослави България с него!

    18:05 20.02.2026

  • 9 Васил

    2 1 Отговор
    Явно добре се представя в леглото защото талант няма никакви хитове на световната сцена никой не я познава.

    20:29 20.02.2026

  • 10 Мите

    2 0 Отговор
    Не съм я чул тая каква е.

    20:57 20.02.2026

  • 11 бушприт

    1 0 Отговор
    как и защо е станала менторка ....Какво не знаем за опита ѝ като вокална педагожка...Михаела не крие, че е максималистка...

    06:37 21.02.2026