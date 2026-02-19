Виктор Тодоров от "Като две капки вода": Майка ми избра алкохола пред мен

В "Пееш или лъжеш“ Виктор Тодоров беше наречен откритие, а в "Като две капки вода“ се превърна в истинска сензация, пише "Филтър“.
Момчето, изоставено от майка си в дом, стана любимец на публика, жури и участници и неслучайно е първият победител в шоуто за имитации. Неговата драматична история трогна всички и даже разплака водещия Димитър Рачков.
Истината е, че като станал на 14 години, Виктор потърсил път към майка си и искал да живее с нея, но тя избрала алкохола пред него. Затова се наложило момчето да расте при дядо си в Ямбол. За жалост, Виктор не познава баща си. Единственото, което знае за него, е че е от Зимбабве.
За таланта обаче няма граници. Именно по време на престоя си в дома за изоставени деца в Пловдив и благодарение на госпожа Рашкова, момчето открива своята любов към музиката.
Участието му в шоуто "Пееш или лъжеш“ пък го изстрелва в съвсем различна орбита. Той бе избран от Владо Зомбори за дуетен партньор и уникалната му дарба е оценена светкавично. Затова и получава покана от "Като две капки вода“. Макар да не влиза със звезден статут, то със сигурност Виктор ще е истинска звезда до края на шоуто. И нищо чудно да си тръгне като победител.
19 Февруари, 2026 10:41 1 388 9
