Виктор Тодоров от "Като две капки вода": Майка ми избра алкохола пред мен

19 Февруари, 2026 10:41 1 388 9

Неговата драматична история трогна всички и даже разплака водещия Димитър Рачков

Виктор Тодоров от "Като две капки вода": Майка ми избра алкохола пред мен - 1
Кадър: bTV
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

В "Пееш или лъжеш“ Виктор Тодоров беше наречен откритие, а в "Като две капки вода“ се превърна в истинска сензация, пише "Филтър“.

Момчето, изоставено от майка си в дом, стана любимец на публика, жури и участници и неслучайно е първият победител в шоуто за имитации. Неговата драматична история трогна всички и даже разплака водещия Димитър Рачков.

Истината е, че като станал на 14 години, Виктор потърсил път към майка си и искал да живее с нея, но тя избрала алкохола пред него. Затова се наложило момчето да расте при дядо си в Ямбол. За жалост, Виктор не познава баща си. Единственото, което знае за него, е че е от Зимбабве.

За таланта обаче няма граници. Именно по време на престоя си в дома за изоставени деца в Пловдив и благодарение на госпожа Рашкова, момчето открива своята любов към музиката.

Участието му в шоуто "Пееш или лъжеш“ пък го изстрелва в съвсем различна орбита. Той бе избран от Владо Зомбори за дуетен партньор и уникалната му дарба е оценена светкавично. Затова и получава покана от "Като две капки вода“. Макар да не влиза със звезден статут, то със сигурност Виктор ще е истинска звезда до края на шоуто. И нищо чудно да си тръгне като победител.


  • 1 какъв е тоя сопол?

    12 6 Отговор
    да търсиш съжаление от хората на което да трупаш актив е много долно и пошло !!!

    10:56 19.02.2026

  • 2 Идън

    11 2 Отговор
    Виктор НЕ спечели от съжаление . Вложи цялата си душа и преживяваше песента. Това е много важно- независимо дали и колко едно изпълнение се доближава до оригинала.Успех!

    11:07 19.02.2026

  • 3 Просто човек

    4 1 Отговор
    Вчера новина, днес пак…Утре?!

    11:19 19.02.2026

  • 4 Мяу

    6 4 Отговор
    Не съм изненадан от майката. В крайна сметка, за да имаш междурасово дете, трябва да има нещо нередно с теб. Алкохолна зависимост, наркотична зависимост, проблемно семейство, по-ниско от нормалното IQ и т.н. Никой нормален няма да си плюе на родословието, за да има дете, което с нищо не прилича на него.

    Коментиран от #7

    11:35 19.02.2026

  • 5 Цепелин

    1 5 Отговор
    Самият Виктор знае дълбоко в себе си че не заслужава.Простоватото жури си направи реклама но го подвеждат опосно.

    12:17 19.02.2026

  • 6 Механик

    1 6 Отговор
    И аз бих избрал алкохола ако имах такова чедо.

    12:24 19.02.2026

  • 7 Бау

    6 2 Отговор

    До коментар #4 от "Мяу":

    Не съди нечий чужд личен живот- не знаеш какво те очаква в твоя.

    Коментиран от #9

    13:40 19.02.2026

  • 8 Браво

    2 1 Отговор
    Най-добрият!!Заслужена победа!!!Не слушай злобните малки души Виктор!!!

    18:01 19.02.2026

  • 9 ...

    2 2 Отговор

    До коментар #7 от "Бау":

    Е, никой не е имунизиран от неудачи, но едно е сигурно, междурасово дете с бонобо от Зимбабве няма да имам.

    18:35 19.02.2026