Виктор Тодоров от "Като две капки вода": Майка ми избра алкохола пред мен

Риби (20.02 - 20.03) Денят започва в много деликатен вътрешен ритъм. Добре е да си дадете време за тишина и настройване. По-късно реалността Ви приканва към по-активно присъствие. Намерете баланс между чувствителност и действие.

Водолей (21.01 - 19.02) Ранните часове Ви поставят в по-чувствително и замислено състояние. Не е необходимо веднага да реагирате или да взимате решения. С напредването на деня идва прилив на енергия и желание за изява. Използвайте го за нещо смислено.

Козирог (23.12 - 20.01) Денят започва тихо и изисква вътрешна концентрация. Добре е да се доверите на интуитивното усещане, а не само на логиката. По-късно се активира нуждата от действие и контрол. Запазете умереност и устойчив ритъм.

Стрелец (23.11 - 22.12) Ранните часове са по-подходящи за размисъл, отколкото за движение. Добре е да не бързате с планове. С напредването на деня се появява желание за активност и нови инициативи. Действайте, но с яснота за посоката.

Скорпион (24.10 - 22.11) Денят започва дълбоко и интроспективно. Може да усетите силни вътрешни процеси. По-късно енергията се насочва към действие и контрол. Използвайте я осъзнато, без да натискате себе си или другите.

Везни (24.09 - 23.10) Ранните часове носят чувствителност към настроенията на другите. Добре е да запазите дистанция и вътрешен баланс. По-късно се появява желание за действие и взаимодействие. Важно е да не губите себе си в динамиката.

Дева (24.08 - 23.09) Петъкът започва с по-неясно усещане и нужда от подреждане отвътре. Добре е да не анализирате прекалено. По-късно денят Ви дава възможност да внесете ред чрез конкретни действия. Малките стъпки са най-ефективни.

Лъв (24.07 - 23.08) Ранните часове Ви приканват към тишина и смирение. Не е нужно веднага да бъдете активни или видими. С напредването на деня увереността се връща. Действайте, но с мярка и ясно намерение.

Рак (22.06 - 23.07) Денят започва много леко и емоционално. Важно е да се погрижите за вътрешния си ритъм. По-късно може да усетите натиск за действие или отговорност. Подходете спокойно и без да се претоварвате.

Близнаци (22.05 - 21.06) Ранните часове носят по-разсеяно и мечтателно настроение. Добре е да не взимате важни решения веднага. С напредването на деня мислите се избистрят и се появява желание за действие. Използвайте енергията целенасочено.

Телец (21.04 - 21.05) Петъкът започва с по-дълбоки усещания и нужда от вътрешна стабилност. Добре е да не бързате да реагирате на външни събития. По-късно денят Ви дава възможност да се заземите чрез конкретни действия. Балансът идва, когато съчетаете чувствителност и практичност.