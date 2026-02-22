Дуетът на Розè и Бруно Марс „APT.“ е най-продаваният сингъл в света за 2025 г. (ВИДЕО)

Международната федерация на звукозаписната индустрия (IFPI) обяви „APT.“ – дуета между Розè и Бруно Марс – за най-продавания световен сингъл на 2025 г. Отличието идва след изключително конкурентна година в международните класации и се възприема като показателно за трансформацията на глобалния музикален пазар.

Постижението на „APT.“ има исторически измерения. За първи път песен с текст, който не е изцяло на английски език, оглавява глобалната класация за сингли на IFPI. Освен това Розè става първият артист извън Северна Америка и Европа, достигнал до върха на годишната класация – ясен сигнал за нарастващото влияние на азиатските изпълнители и за ускореното размиване на езиковите и регионалните бариери в стрийминг ерата.

Успехът на сингъла е резултат от съчетание между силно международно присъствие, дигитална доминация и стратегически координирана кампания от страна на лейбъла. Радиоизлъчванията, водещите позиции в глобалните стрийминг платформи и мащабният маркетинг на няколко континента допринесоха за устойчивото присъствие на песента в челните позиции през цялата година.

За Бруно Марс това е първо оглавяване на годишната класация на IFPI от 2011 г., когато „Just The Way You Are“ се превърна в глобален хит. Завръщането му на върха подчертава способността му да се адаптира към новата динамика на музикалния пазар, доминиран от стрийминг, социални мрежи и мултинационални колаборации.

Класацията за 2025 г. очертава и друга тенденция – устойчивостта на съвременните хитове. Любопитен факт е, че всичките пет сингъла от топ 5 на 2024 г. запазват позиции и през следващата година – безпрецедентен случай в историята на глобалните класации. Според анализатори това отразява промяна в стратегията на големите лейбъли, които все по-често инвестират в дългосрочно изграждане на аудитория и глобално позициониране, вместо в краткотрайни вирусни успехи.

Колаборациите продължават да доминират в челото на класацията. На второ място се нарежда „Golden“ на HUNTR/X от саундтрака на „Кей-Поп: Ловци на демони“, което потвърждава устойчивото влияние на корейската поп култура върху световния пазар. Бруно Марс присъства за втори път в топ 5 с „Die With A Smile“ – съвместен проект с Лейди Гага. В топ 10 място намира и „luther“ на Кендрик Ламар и SZA, затвърждавайки позициите на американската R&B и хип-хоп сцена.

Новото поколение артисти също отбелязва значим пробив. Алекс Уорън дебютира директно на трето място с „Ordinary“, а Грейси Ейбрамс влиза в топ 10 с „That’s So True“, потвърждавайки възхода на млади изпълнители, изградили първоначалната си популярност чрез дигитални платформи.

Главният изпълнителен директор на IFPI Виктория Оукли подчерта, че резултатите от 2025 г. демонстрират „по-безгранична от всякога“ музикална среда, в която аудиториите слушат и подкрепят артисти независимо от езика и географския им произход. Според индустриални анализи именно глобалният стрийминг, социалните мрежи и синхронизираните международни кампании са ключовите двигатели на тази трансформация.