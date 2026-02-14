Как музикалните вкусове влияят на двойката?

Любима песен в профил за запознанства увеличава вероятността за харесване за 82% от потребителите, сочат резултатите от проучване, проведено от музикалната услуга Zvuk и платформата за онлайн запознанства Twinby.

Приблизително 2 500 пълнолетни потребители на Twinby са участвали в проучването. То разкрива, че за много хора музиката е нещо повече от фон: 45% от анкетираните я възприемат като част от своята идентичност, докато други 40% я виждат като начин за преживяване на емоции.

Междувременно мъжете виждат песните като емоционална подкрепа (47%), докато жените ги виждат като инструмент за себеизразяване (50%).

Когато търсят партньор, музикалната съвместимост е важна за 81% от анкетираните. 63% казват, че е „донякъде важна“, докато други 18% казват, че е „много важна“. Според проучването жените отдават малко по-голямо значение на този фактор (65%), но мъжете също обръщат внимание (62%).

Наличието на любима или често слушана песен в профил в приложение за запознанства влияе положително върху решението да харесат партньор за 82% от анкетираните: 44% директно и 38% ситуативно. Негативна реакция се наблюдава само в 1% от случаите. Този ефект е особено забележим сред потребителите на Zoom: 46% казват, че музиката в профила влияе върху избора им, докато други 40% казват, че го прави в специфични случаи. По този начин музиката в профила действа не като филтър, а като усилвател на интереса, особено по време на първото впечатление, според авторите на проучването.

Почти половината от анкетираните (48%) са имали различни музикални предпочитания от партньора си, но не го смятат за проблем. Само 17% съобщават, че тези различия са попречили значително на връзката им. Мъжете са по-малко склонни да възприемат това като конфликт (27%), докато жените са по-склонни да съобщават за напрежение (33%). Толерантността се увеличава с възрастта: за тези на възраст 45–54 години музикалните различия не представляват проблем.

Ако музикалните предпочитания се различават, двойките избират да разрешат проблема мирно. Половината (50%) от анкетираните се опитват да разберат вкусовете на партньора си, докато други 46% са склонни да толерират различията, ако те са временни. Жените са по-склонни да посредничат в ситуацията: да поискат да изключат музиката (28% срещу 19% от мъжете) или да използват слушалки (27% срещу 18%).

„Споделянето на музика остава добър начин за развитие на взаимоотношения. Около 60% от анкетираните споделят песни с партньора си редовно или от време на време. За 31% това е език на интимността, тъй като ценят споделянето на открития, а не простото изпращане на песни. Само 3% принципно не харесват изпращането на музика“, обясняват анализаторите.

Идеята за музикалната съвместимост като „език на любовта“ се подкрепя от 87% от анкетираните. Почти половината (41%) са категорично съгласни с това твърдение, докато други 46% са склонни да се съгласят.

За повечето музиката създава атмосфера във връзката: 57% от анкетираните я възприемат като емоционален фон, засилвайки интимността и цялостното настроение на двойката.

Един на всеки четирима респонденти (26%) разглежда музиката като общ език и код на интимност – начин да се почувства „ние“, а не просто като съпровод на ежедневието. Мъжете обаче наблягат на границите и възприемат музиката като лично пространство за всеки (27%).