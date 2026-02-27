Новини
Белослава е първата, останала без роза в "Ергенът". Влизат още 3 нови жени (СНИМКИ)

Белослава е първата, останала без роза в "Ергенът". Влизат още 3 нови жени (СНИМКИ)

27 Февруари, 2026 12:31 459 2

Премина първата седмица в имението на любовта в Шри Ланка

Белослава е първата, останала без роза в "Ергенът". Влизат още 3 нови жени (СНИМКИ) - 1
Снимки: bTV
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Фармацевтката Белослава Гойчева напусна имението на любовта в „Ергенът“, след като не получи цвете по време на първата Церемония на розата в четвъртък вечер по bTV. Крайното решение бе в ръцете на най-младия „ерген“ Марин, който избра да подари последната си роза на Нурджан. Въпреки този негов избор Белослава не изгуби присъствие на духа и се сбогува с Марин с думите: „Ако не ти се получи тук, ме намери“.

Белослава е първата, останала без роза в "Ергенът". Влизат още 3 нови жени (СНИМКИ)

Тази седмица зрителите станаха свидетели на втория „сблъсък“ на ергените, в който Кристиян, Стоян и Марин трябваше да блеснат не с мускули, а със знания. „Най-интелигентният“ ерген се оказа Кристиян, който спечели привилегията да организира най-лъскавите срещи през цялата седмица. Втори в класацията остана Стоян със „средна класа“ срещи, а последен се нареди Марин. Дамите, които Крис избира да се къпят в лукса на златната и сребърната стая, бяха съответно Татяна и Елеонора (златна стая) и Гориция и Мария (сребърна).

Бизнесменът от Оклахома покани Елеонора на романтично преживяване в луксозна вила с басейн, където двамата получиха възможност да се насладят на вълнуваща тантра процедура. Стоян избира Илияна за приключенска среща из красива и екзотична местност, а след това двамата се насладиха на романтичен пикник и вечеря в ресторант средна класа. Марин пък отправи покана на Румяна за обикновена плажна среща без никакви удобства.

Белослава е първата, останала без роза в "Ергенът". Влизат още 3 нови жени (СНИМКИ)

Зрителите на bTV станаха свидетели и на първата за сезона групова среща, на която Кристиян, Стоян и Марин поканиха Нурджан, Симона, Бетина, Елена, Вероника, Цвети Велева, Пламена и Гориция. Преди пристигането на дамите водещият Наум Шопов отправи тайно предизвикателство към тримата „ергени“. В рамките на 30 минути те трябваше да скъсят възможно най-много дистанцията с момичетата в надпревара за титлата „Кралят на флирта“. Стоян успя да събере най-много точки и спечели правото да покани дама по свое желание на индивидуална среща в утрешния ден. След груповата среща Крис предложи роза и покана за вечеря на Симона, Стоян – на Цвети Велева, а Марин изненада с избора си – Пламена.

Белослава е първата, останала без роза в "Ергенът". Влизат още 3 нови жени (СНИМКИ)

На следващия ден „кралят на флирта“ Стоян пристигна в имението, за да отправи специална покана за индивидуална романтична среща на Илияна. Той успя да я изненада с любимите ѝ череши, а след това двамата се потопиха в магията на традиционния шрилански обичай Дансала, раздавайки сладолед на местните. Илияна успя да види Стоян в друга светлина, което ѝ позволи да го възприеме по нов начин. Паралелно с това в имението се очертаха и други ключови динамики.

Отношенията между Стоян и Цвети Велева продължиха да се задълбочават, като финансовата брокерка разкри, че е силно привлечена от пловдивчанина, но предпочита да прикрива интереса си към него от останалите момичета.

Белослава е първата, останала без роза в "Ергенът". Влизат още 3 нови жени (СНИМКИ)

Междувременно връзката между Марин и Пламена се разви в неочаквана посока – след скромното, но емоционално наситено усамотение, двамата откриха сходни ценности, които неочаквано ги сближиха и загатнаха потенциал за по-дълбока връзка помежду им.

Белослава е първата, останала без роза в "Ергенът". Влизат още 3 нови жени (СНИМКИ)

„Ергенът“ продължава и следващата седмица – от вторник до четвъртък от 20:00 ч. по bTV, когато в имението на любовта ще влязат три фатални дами със специална мисия. Каква ще е тя, предстои да разберем! За най-нетърпеливите, епизодите ще бъдат налични 1 ден преди ефир онлайн на VOYO.

Белослава е първата, останала без роза в "Ергенът". Влизат още 3 нови жени (СНИМКИ)


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни ca изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Това реалити е пълна скръб!

    1 1 Отговор
    Как да спечели роза, с тоя кофти тоалет, който са и дали? Изглежда като скроен в час по труд и технологии.👎

    12:39 27.02.2026

  • 2 от село

    2 0 Отговор
    Момите от ергена стават само за червените фенери в Амстредам

    12:45 27.02.2026