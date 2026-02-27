Новини
Любопитно »
"Ергенът" Стоян напуска шоуто по средата заради тежък нервен срив?

27 Февруари, 2026 13:59 846 10

Бивша приятелка на средния Ерген е в центъра на проблема

"Ергенът" Стоян напуска шоуто по средата заради тежък нервен срив? - 1
Снимка: bTV
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Тежка ситуация в "Ергенът"! Стоян Димов или както го наричат "средният" ерген - заради възрастта му, напуска формата по собствено желание и поставя продукцията в безпрецедентна ситуация. Решението му идва в средата на сезона, а причината – тежък нервен срив.

По информация от близки до екипа източници, по средата на шоуто Стоян заявява, че не желае да остане и ден повече в Шри Ланка. Дават му няколко дни за размисъл, но той остава непреклонен. Юристът отказва да продължи снимките, а договорните санкции засега остават под въпрос. Продуцентите са поставени в шах и мат – участник не може да бъде задържан насила, пише Kliuki.bg.

За да спаси формата, в играта влиза четвъртия Ерген – Георги Гатев - оператор в bTV, който не е новак в телевизионните среди и има опит както зад камера, така и пред нея. Така внезапната криза се превръща в неочакван сюжетен обрат.

Според информацията, бившата приятелка на Стоян има роля в психическия му срив. Двамата са имали дълга връзка, а тя била добре позната в обществото. Името ѝ засега се пази в тайна.

Говори се, че раздялата не е била по негова инициатива, а участието в "Ергенът" е било опит за ново начало. Очевидно обаче напрежението от формата, съчетано с личните му емоции, са се оказали твърде тежки.

За разлика от слуховете, най-възрастният участник – Кристиян Генчев – остава до финала на предаването. Стоян обаче рано се е качил на самолета за България.


  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Е го Е!

    4 1 Отговор
    Пълна паветна картинка на изнежените мъжленца! Вече тях ги боли главата...

    14:02 27.02.2026

  • 3 Цъцъ

    7 1 Отговор
    Тежко е ге й так да се преструва😉

    14:03 27.02.2026

  • 4 Всеки би получил нервен срив при тези

    7 0 Отговор
    Силикон ки и разтропани от ползване кифли

    14:05 27.02.2026

  • 5 О не

    5 0 Отговор
    Не всовхки да напуснат, само тойда остане.

    Някойгледа ли тази пошла порнография

    14:07 27.02.2026

  • 6 О не

    5 0 Отговор
    Не всички да напуснат, само тойда остане.

    Някойгледа ли тази пошла порнография

    14:09 27.02.2026

  • 7 Къде

    4 0 Отговор
    е тръгнал такъв нестабилен ?

    14:10 27.02.2026

  • 8 Трол

    2 0 Отговор
    Не е издържал на напрежението при вида на толкова много честни моми.

    14:15 27.02.2026

  • 9 Ергенът търси ...ерген

    2 0 Отговор
    Нежни мъжленца с тунинговани кифли......

    14:16 27.02.2026

  • 10 хихи

    0 0 Отговор
    Неможал да вдигне самолета

    14:19 27.02.2026