"Ергенът" Стоян напуска шоуто по средата заради тежък нервен срив?

Тежка ситуация в "Ергенът"! Стоян Димов или както го наричат "средният" ерген - заради възрастта му, напуска формата по собствено желание и поставя продукцията в безпрецедентна ситуация. Решението му идва в средата на сезона, а причината – тежък нервен срив.
По информация от близки до екипа източници, по средата на шоуто Стоян заявява, че не желае да остане и ден повече в Шри Ланка. Дават му няколко дни за размисъл, но той остава непреклонен. Юристът отказва да продължи снимките, а договорните санкции засега остават под въпрос. Продуцентите са поставени в шах и мат – участник не може да бъде задържан насила, пише Kliuki.bg.
За да спаси формата, в играта влиза четвъртия Ерген – Георги Гатев - оператор в bTV, който не е новак в телевизионните среди и има опит както зад камера, така и пред нея. Така внезапната криза се превръща в неочакван сюжетен обрат.
Според информацията, бившата приятелка на Стоян има роля в психическия му срив. Двамата са имали дълга връзка, а тя била добре позната в обществото. Името ѝ засега се пази в тайна.
Говори се, че раздялата не е била по негова инициатива, а участието в "Ергенът" е било опит за ново начало. Очевидно обаче напрежението от формата, съчетано с личните му емоции, са се оказали твърде тежки.
За разлика от слуховете, най-възрастният участник – Кристиян Генчев – остава до финала на предаването. Стоян обаче рано се е качил на самолета за България.
