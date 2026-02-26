Цвети Велева шашна Ергена Стоян с признание за бащата на детето си (ВИДЕО)

„Напуснах бащата на детето си седмица след като родих.“ С това признание Цветелина Велева остави без думи Ергена Стоян Димов по време на срещата им в риалити формата „Ергенът“.

Международният финансов брокер реши да бъде напълно откровена и разкри, че има син, пише Поу Блиц.

„Аз имам дете“, каза тя, а ергенът видимо се изненада. Момченцето се казва Леонид и е на 4 години, сподели още тя. По думите ѝ той е най-важният човек в живота ѝ.

Цвети направи още по-силно признание за края на връзката с бащата на детето. Тя разказа, че въпреки доброто му финансово положение, той ѝ поставил условие – ако си тръгне, няма да получава помощ за детето.

„Една седмица след като родих, си тръгнах“, заяви тя категорично.

Стоян не скри изненадата си: „Как така бе, човек?“ Отговорът ѝ бе кратък, но ясен: „Така го почувствах, така го усетих, така го направих.“

По-късно Стоян сподели пред камерите, че е впечатлен от смелостта ѝ: „Фактът, че е имала смелостта да напусне мъжа си, защото е видяла неща, които не ѝ харесват, говори много за нея“, каза той.

В директен разговор Цвети го попита как приема новината, че е майка. „Изненада ме със сигурност. Не очаквах. Това е прекрасно нещо. Децата са продължение на нашия живот“, отговори Стоян.

В края на разговора Велева обобщи най-важното за детето си: „Няма по-истинска любов от тази.“