Цвети Велева шашна Ергена Стоян с признание за бащата на детето си (ВИДЕО)

26 Февруари, 2026 12:58 1 559 29

Финансовата брокерка напуснала бащата на детето си седмица след раждането

Цвети Велева шашна Ергена Стоян с признание за бащата на детето си (ВИДЕО) - 1
Снимка: bTV
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

„Напуснах бащата на детето си седмица след като родих.“ С това признание Цветелина Велева остави без думи Ергена Стоян Димов по време на срещата им в риалити формата „Ергенът“.

Международният финансов брокер реши да бъде напълно откровена и разкри, че има син, пише Поу Блиц.

„Аз имам дете“, каза тя, а ергенът видимо се изненада. Момченцето се казва Леонид и е на 4 години, сподели още тя. По думите ѝ той е най-важният човек в живота ѝ.

Цвети направи още по-силно признание за края на връзката с бащата на детето. Тя разказа, че въпреки доброто му финансово положение, той ѝ поставил условие – ако си тръгне, няма да получава помощ за детето.

„Една седмица след като родих, си тръгнах“, заяви тя категорично.

Стоян не скри изненадата си: „Как така бе, човек?“ Отговорът ѝ бе кратък, но ясен: „Така го почувствах, така го усетих, така го направих.“

По-късно Стоян сподели пред камерите, че е впечатлен от смелостта ѝ: „Фактът, че е имала смелостта да напусне мъжа си, защото е видяла неща, които не ѝ харесват, говори много за нея“, каза той.

В директен разговор Цвети го попита как приема новината, че е майка. „Изненада ме със сигурност. Не очаквах. Това е прекрасно нещо. Децата са продължение на нашия живот“, отговори Стоян.

В края на разговора Велева обобщи най-важното за детето си: „Няма по-истинска любов от тази.“


  • 1 цербер

    11 0 Отговор
    Международната финансова брокерка...

    Коментиран от #5, #6, #7

    13:03 26.02.2026

  • 2 п у тка мин джалес

    11 0 Отговор
    курвоазие

    13:15 26.02.2026

  • 3 ма ДУРО

    10 0 Отговор
    @ъпи мачовци и ...урво ляк !
    Чалга реалити, все едно, че е на онези от "Няма Такава Партия". /ВЕЧЕ !!! /

    Коментиран от #13

    13:19 26.02.2026

  • 4 Грабнала

    13 0 Отговор
    малкия Леонидчо и си тръгнала ? Голямо геройство свършила !

    13:21 26.02.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 провинциалист

    4 1 Отговор
    "напуснала бащата на детето си седмица след раждането" - той тогава е изтрезнял и разбрал къде се намира ли?

    13:25 26.02.2026

  • 9 Да се разбира

    8 1 Отговор
    Случайно забременях с поредния клиент и той ми би шута.

    13:29 26.02.2026

  • 10 Aлфа Вълкът

    8 1 Отговор
    От първите 10сек от клипчето разбрах, че тая пие като смок, а цайса е на другия бряг.
    И това бабите го гледат и чакат да се вземат?

    13:29 26.02.2026

  • 11 абе,

    5 0 Отговор
    Това е нейната гледна точка,бащата на детето може да каже друго.Май доста послъгва тази Цвети.На 24 г.с дете на 4г./да и е живо и зраво,много слако детенце/Имала 4 сериозни връзки от по 1/2 години.Отделно живяла на семейни начала с двама мъже.Нещо не излиза аритметиката.Кога е учила,кога бизнес градила,кога дете е раждала и гледала.Нещо много отрано е започнала живот на възрастен индивид като при ромлЯните.

    13:31 26.02.2026

  • 12 Ерген и половина

    4 0 Отговор
    - Аз имам дете.
    - Сметката моля. Нейната отделно.

    13:32 26.02.2026

  • 13 Aлфа Вълкът

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "ма ДУРО":

    Тоя дето казва "Добреее" и върти очи, ако е мачо – светът е свършил вече.

    13:32 26.02.2026

  • 14 Наричам го безотговорност

    7 0 Отговор
    Тази смелост я наричам безотговорност. Да не си опознаеш човека, да създадеш дете с него и после да го обречеш да расте без баща. А сега тръгнала да си търси ерген. Мани бегай!

    13:33 26.02.2026

  • 15 123

    5 0 Отговор
    След бащата зарязала и четири годишното си дете и тръгнала да си търси нов идиот за спонсор:)
    Гледам един шаран вече е клъвнал, дано е милиардер и след като зареже и него да му остане поне някой друг милион:)

    13:36 26.02.2026

  • 16 малеййй

    4 0 Отговор
    Нито ергена е ерген, а по-скоро чичо-дядко, нито момите са моми, щото раждала жена не е мома. Тия стават за цирковете с урродите едно време, където са показвали мъж с три крака, жена с пет уши и т.н.

    13:38 26.02.2026

  • 17 Цвети

    4 1 Отговор
    Детето го кръстих на Леонид Брежнев.

    Коментиран от #18

    13:39 26.02.2026

  • 18 обаче,

    2 0 Отговор

    До коментар #17 от "Цвети":

    Леонид Брежнев е кръстен на спартанският цар Леонид I, прочут с героичната си смърт в битката при Термопилите срещу персите през 480 г. пр.н.е.,

    Коментиран от #19, #21

    13:41 26.02.2026

  • 19 Брежнев

    2 0 Отговор

    До коментар #18 от "обаче,":

    Е да ама кой е чувал за цар Леонид?! Ай ся.

    13:46 26.02.2026

  • 20 Сийка

    3 0 Отговор
    За един приятел питам: международна фин.брокерка означава ли - лице от женски пол, " работещо" с чужденци и получаващо заплащане в чужда валута? В този случай забременяването счита ли се за трудова злополука??

    Коментиран от #24

    13:46 26.02.2026

  • 21 Леонид, син на Ентерит

    2 1 Отговор

    До коментар #18 от "обаче,":

    И внук на Тендовагенит.

    13:47 26.02.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Трол

    1 0 Отговор
    "Ерген" е древна благородническа титла от района на Северна Македония. Женският еквивалент е "Ергенка".

    13:49 26.02.2026

  • 24 Не е трудова злополука

    2 0 Отговор

    До коментар #20 от "Сийка":

    Забременяването се счита за бонус. Ама нещо бонусите намалели, та брокерката тръгнала по риалити форматите.

    13:52 26.02.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Тома

    1 0 Отговор
    Ама сред булките и п.ар.ясници ли има

    14:07 26.02.2026

  • 29 Ивана

    1 0 Отговор
    Всичко което говори май много,много е преувеличено или измислено.200 човека това същество на 24 г да ръководи май ..........Може да е фирмата на баща и.Тя каза че мъжът трябва да издържа и плаща всичко.Търси някоя будала.

    14:33 26.02.2026