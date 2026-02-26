Цвети Велева шашна Ергена Стоян с признание за бащата на детето си (ВИДЕО)

„Напуснах бащата на детето си седмица след като родих.“ С това признание Цветелина Велева остави без думи Ергена Стоян Димов по време на срещата им в риалити формата „Ергенът“.
Международният финансов брокер реши да бъде напълно откровена и разкри, че има син, пише Поу Блиц.
„Аз имам дете“, каза тя, а ергенът видимо се изненада. Момченцето се казва Леонид и е на 4 години, сподели още тя. По думите ѝ той е най-важният човек в живота ѝ.
Цвети направи още по-силно признание за края на връзката с бащата на детето. Тя разказа, че въпреки доброто му финансово положение, той ѝ поставил условие – ако си тръгне, няма да получава помощ за детето.
„Една седмица след като родих, си тръгнах“, заяви тя категорично.
Стоян не скри изненадата си: „Как така бе, човек?“ Отговорът ѝ бе кратък, но ясен: „Така го почувствах, така го усетих, така го направих.“
По-късно Стоян сподели пред камерите, че е впечатлен от смелостта ѝ: „Фактът, че е имала смелостта да напусне мъжа си, защото е видяла неща, които не ѝ харесват, говори много за нея“, каза той.
В директен разговор Цвети го попита как приема новината, че е майка. „Изненада ме със сигурност. Не очаквах. Това е прекрасно нещо. Децата са продължение на нашия живот“, отговори Стоян.
В края на разговора Велева обобщи най-важното за детето си: „Няма по-истинска любов от тази.“
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 цербер
Коментиран от #5, #6, #7
13:03 26.02.2026
2 п у тка мин джалес
13:15 26.02.2026
3 ма ДУРО
Чалга реалити, все едно, че е на онези от "Няма Такава Партия". /ВЕЧЕ !!! /
Коментиран от #13
13:19 26.02.2026
4 Грабнала
13:21 26.02.2026
8 провинциалист
13:25 26.02.2026
9 Да се разбира
13:29 26.02.2026
10 Aлфа Вълкът
И това бабите го гледат и чакат да се вземат?
13:29 26.02.2026
11 абе,
13:31 26.02.2026
12 Ерген и половина
- Сметката моля. Нейната отделно.
13:32 26.02.2026
13 Aлфа Вълкът
До коментар #3 от "ма ДУРО":Тоя дето казва "Добреее" и върти очи, ако е мачо – светът е свършил вече.
13:32 26.02.2026
14 Наричам го безотговорност
13:33 26.02.2026
15 123
Гледам един шаран вече е клъвнал, дано е милиардер и след като зареже и него да му остане поне някой друг милион:)
13:36 26.02.2026
16 малеййй
13:38 26.02.2026
17 Цвети
Коментиран от #18
13:39 26.02.2026
18 обаче,
До коментар #17 от "Цвети":Леонид Брежнев е кръстен на спартанският цар Леонид I, прочут с героичната си смърт в битката при Термопилите срещу персите през 480 г. пр.н.е.,
Коментиран от #19, #21
13:41 26.02.2026
19 Брежнев
До коментар #18 от "обаче,":Е да ама кой е чувал за цар Леонид?! Ай ся.
13:46 26.02.2026
20 Сийка
Коментиран от #24
13:46 26.02.2026
21 Леонид, син на Ентерит
До коментар #18 от "обаче,":И внук на Тендовагенит.
13:47 26.02.2026
23 Трол
13:49 26.02.2026
24 Не е трудова злополука
До коментар #20 от "Сийка":Забременяването се счита за бонус. Ама нещо бонусите намалели, та брокерката тръгнала по риалити форматите.
13:52 26.02.2026
28 Тома
14:07 26.02.2026
29 Ивана
14:33 26.02.2026