Шакира обяви безплатен концерт през март

Колумбийската поп звезда Шакира ще изнесе безплатен концерт на площад „Сокало” в мексиканската столица в нощта на 1 март, предаде Ройтерс, като цитира съобщение на певицата.

„Красиво Мексико! Помните ли, когато през 2007 г. пях за вас на площад „Сокало”? Е, искам да ви кажа, че това ще се случи отново“, каза Шакира във видеопослание в социалните медии.

Изпълнителката продаде повече от 12 концерта на стадиона GNP в столицата Мексико по време на световното си турне Las Mujeres Ya No Lloran, като подобри рекордите за посещаемост на съоръжението. Бяха продадени около 780 000 билета, като през септември на всяка от изявите ѝ присъстваха по 65 000 души, припомня Ройтерс.

Шакира ще се върне на стадиона в края на февруари, дни преди безплатния концерт на емблематичния централен площад в града.

„Вие ми дадохте толкова много и се надявам да мога да ви върна част от любовта, която ми показахте“, каза Шакира в посланието си в социалните мрежи.

Площад „Сокало” е с размерите на около осем футболни игрища. Често се използва за провеждането на безплатни концерти на известни артисти, сред които Джъстин Бийбър, Росалия и аржентинската група Los Fabulosos Cadillacs, като последните привлякоха около 300 000 почитатели, припомня Ройтерс.

През август миналата година се носеха слухове, че Шакира ще изнесе такъв концерт, но от кметството заявиха, че към този момент концерт не е организиран. В началото на този месец Шакира беше избрана за главна звезда на традиционния концерт на плажа Копакабана в Рио де Жанейро, след Лейди Гага през 2025 г. и Мадона през 2024 г., отбелязва Ройтерс.

Последният албум на Шакира, озаглавен Las Mujeres Ya No Lloran, достигна първото място в класацията на „Билборд” за латино албуми и ѝ донесе награда „Грами“ в началото на миналата година. Певицата има близо 80 милиона слушатели месечно в „Спотифай”, информира Ройтерс.

През май мексиканският стадион GNP ще бъде домакин и на концерт на кей-поп групата Би Ти Ес. Интересът за билети беше толкова голям, че президентът на Мексико Клаудия Шейнбаум помоли южнокорейския си колега да помогне за организирането на още концерти, припомня Ройтерс.