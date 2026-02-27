Новини
Любопитно »
Графа представя книгата си "ГРАФА Live" на концерт за Деня на жената

Графа представя книгата си "ГРАФА Live" на концерт за Деня на жената

27 Февруари, 2026 14:59 444 6

  • графа-
  • книга-
  • концерт-
  • деня на жената-
  • 8 март

"ГРАФА Live": концертите на Графа вече и в книга, която ще бъде представена за първи път на концерта му на 7 март в София

Графа представя книгата си "ГРАФА Live" на концерт за Деня на жената - 1
Снимка: Facebook
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

На 7-и март в столичния Sofia Live Club феновете на Графа ще имат възможност да станат част от изключително емоционално музикално събитие, в рамките на което ще се състои премиерата на книгата "ГРАФА Live", за която самият Графа споделя: "В нея е събран повече от половината ми живот."

Изданието включва вълнуващи истории, спомени и над 200 фотографии от концертния път на поп звездата и ще бъде представено за първи път именно от сцената – епицентърът на всички разкази, съобщават организаторите от Eventim.

Графа представя книгата си "ГРАФА Live" на концерт за Деня на жената

Събитието умишлено е обявено на 7-и март с идеята Графа и феновете му да посрещнат настъпването на Празника на жената, а точно в полунощ певецът ще поздрави дамите със специална песен. Тази вечер обаче ще донесе и още една изненада. През последната близо година Графа и екипът на издателство Scribens работят усилено по "ГРАФА Live", като до последно книгата преминава през редакции, подбор на фотографии и финални решения. "ГРАФА Live" вече е в печат – точно навреме за специалната си премиера пред публика.

Графа представя книгата си "ГРАФА Live" на концерт за Деня на жената

Книгата излиза в специален coffee table формат с твърди корици, пълноцветен печат и размер 24×27 см, с богато фотографско съдържание. Гостите на концерта в Sofia Live Club ще имат привилегията да са сред първите притежатели на "ГРАФА Live" още на 7 март и да я закупят с личен автограф от Графа.

Всички, които няма да да присъстват на събитието, могат да поръчат книгата онлайн с автограф. Поръчките ще започнат да се изпращат след 13-и март, като първите читатели ще получат подписаните си екземпляри непосредствено след това.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    5 0 Отговор
    Трябваше да се казва "В графа не струва"

    15:02 27.02.2026

  • 2 ТИКИ

    7 0 Отговор
    Графа празнува 8ми март,

    15:07 27.02.2026

  • 3 Ироничен

    3 0 Отговор
    10 € на страница, за да я прочета.

    15:16 27.02.2026

  • 4 Ъъъъ

    2 0 Отговор
    Може като писател да се справи по добре!🙄

    15:24 27.02.2026

  • 5 Да си кажем истината

    0 0 Отговор
    Има една хубава песен - "Искам те".

    15:34 27.02.2026

  • 6 ИВАН

    0 0 Отговор
    Тук сме боляри, мойто момче, графовете са по европата.

    15:38 27.02.2026