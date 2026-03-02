Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Кайли Дженър и Тимоти Шаламе разпалиха страстите на балкон в Бевърли Хилс (ВИДЕО)

2 Март, 2026 09:42 512 2

Папараците не пропуснаха да документират топлата прегръдка между двамата

Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Вълнуващи кадри от сърцето на Бевърли Хилс разбуниха социалните мрежи, след като популярната риалити икона Кайли Дженър и холивудският любимец Тимоти Шаламе бяха уловени в интимен момент на луксозен балкон. Папараците не пропуснаха да документират топлата прегръдка между двамата, която моментално предизвика буря от коментари сред феновете им по цял свят.

Кайли, която е известна със своя безупречен стил, този път заложи на небрежна визия – черен топ, спортни панталони и удобен суичър, подчертаващи естествената ѝ красота. Тимоти, от своя страна, се появи в класическа комбинация от жилетка, тениска, дънки и шапка, демонстрирайки непринуден чар. Двойката, която неотдавна привлече вниманието на медиите с появата си на престижната церемония BAFTA в Лондон на 22 февруари, очевидно се наслаждава на времето, прекарано заедно.


Техните отношения продължават да бъдат обект на интерес и спекулации, а всеки техен жест е под лупата на почитателите и таблоидите.


  • 1 раз

    0 0 Отговор
    Тимоти или Тимъти?Както имоти или имъти?

    09:46 02.03.2026

  • 2 Искам

    0 0 Отговор
    Тройка с тези! Заради Шаламе, не заради Дженър. На него какви фишеци ще му изгърмя, Кайли само ще гледа и ще точи лиги от завист и очаквне.

    09:46 02.03.2026