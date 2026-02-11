Новини
Любопитно »
Новата българска комедия "Брънч за начинаещи" с гала премиера (ВИДЕО)

11 Февруари, 2026 08:40 824 14

  • брънч за начинаещи-
  • яна титова-
  • комедия-
  • премиера

Енергията по-време на премиерата зареди всички с положителни емоции, още преди излъчването на лентата

Новата българска комедия "Брънч за начинаещи" с гала премиера (ВИДЕО) - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова

Много смях, добро настроение и кокоши пера изпълниха Зала 1 на НДК по време на гала премиерата на новия филм на Яна Титова "Брънч за начинаещи", пише actualno.com.

Филмът събира на едно място актьорите Орлин Павлов, Валентина Каролева, Александра Сърчаджиева, Жаклин Дочева, Стилиян Стоянов, Стефан Вълдобрев и други популярни лица. Сюжетът проследява историята на Крум и Жана - изобретатели на здравословния смарт часовник "ЖАНИ". Заплашени от пълен фалит, двамата организират бляскав обяд, за да убедят единствения заинтересован инвеститор да ги финансира. Но всичко е на път да се провали, когато плановете им се сблъскват с ексцентричната Росена, нейното семейство и още по-ексцентричните им вярвания.

Енергията по-време на премиерата зареди всички с положителни емоции, още преди излъчването на лентата.

Владимир Ампов - Графа е не само създател на музиката във филма, но и автор на песента "Ех, че хубав ден", която изпълнява заедно със своя колега Орлин Павлов и част от актьорския състав на продукцията.

"Беше много забавен процес, защото цяла есен и почти цяло лято гледах филма нон стоп и пишех по отделните сцени. А самата песен "Ех, че хубав ден", дойде от главната тема във филма. Разработих я и заедно с Орлин и The brunchers, които са актьорите от филма я изпяхме. Много се радвам, защото това е един саундтрак, който се получи на един дъх...", сподели Графа.

Създаден от NO BLINK Pictures, с продуценти Александър Алексиев и Николай Стоичков, филмът ще тръгне по кината на 13 февруари - точно навреме за уикенд, в който всички празнуват: любовта, виното или просто добро настроение.


Поставете оценка:
Оценка 2 от 8 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Пич

    15 0 Отговор
    Фокусирайте се върху - Комедия !!! Всички български напъни на новите аркашки за създаване на нещо, водят до "Комедия" !!! От която да ти се приреве !!!

    08:43 11.02.2026

  • 2 Пръч за напреднали

    15 1 Отговор
    Какво е това брънч?

    Коментиран от #10

    08:44 11.02.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Шмайзер

    11 0 Отговор
    Либерастко зрелище!

    08:52 11.02.2026

  • 5 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    13 0 Отговор
    Брънч?!?
    Жалка държава сме, пълна с гАзолизци, затова никой не ни уважава.
    Ако не пробутат "модерна" чужда дума, някои хора направо не могат да живеят...

    09:00 11.02.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Киноман

    5 0 Отговор
    Защо? Защо, ни причинявате това?

    09:16 11.02.2026

  • 8 Елизабет Цветанова Кахъра

    1 0 Отговор
    Камерунците са дар от Бог имат най сладкото мляко 🤣🤣

    09:21 11.02.2026

  • 9 Уницев циф циф

    1 0 Отговор
    Момичетата от дружеството правим трандамии на дядовци 🤣🤭

    09:25 11.02.2026

  • 10 6135

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "Пръч за напреднали":

    Доказателство колко прав е бил Добри Войников ...

    09:28 11.02.2026

  • 11 Няма да го гледам

    4 0 Отговор
    Не мога да приема филми, които сеят не-българщина още със заглавието си. "Брънч" има само в превзетите им евроатлантични глави. Хан Аспарух се обръща в гроба си от такива. Хората едва кретат с тия цени и заплати, войната е на прага ни, а тея живеят в някаква паралелна вселена на "смях и много забава". Това не е "изкуство", а просто лудост.

    09:32 11.02.2026

  • 12 да ви избрънчат

    4 0 Отговор
    джендърите.Аман от подражание на западните тъпизми.

    09:50 11.02.2026

  • 13 Шкиф

    0 0 Отговор
    Има хубави, млади жени. Не мога да разбера само тия залязващи звезди тип Графче-тафче и оня късокракия Орлин кафето какво правят там....

    10:11 11.02.2026

  • 14 Ивелин Михайлов

    0 0 Отговор
    Само заради тъпото заглавие няма да го гледам 🤮

    10:19 11.02.2026