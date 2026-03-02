Рецепта на деня: Фарината с маслини и червен лук

Необходими продукти:

брашно от нахут - 200 г;

вода - 600 мл;

зехтин - 4 с.л. + малко за намазване на тавата;

сол - 1 ч.л.;

прясно смлян черен пипер - на вкус;

червен лук - 1 бр. (средно голям);

маслини каламата (без костилки) - 80 г.

Начин на приготвяне:

В дълбока купа се пресява брашното от нахут и постепенно се добавя вода, като се разбърква с тел, за да не се образуват бучки. Добавя се солта и 2 с.л. зехтин. Сместа се оставя да престои поне 2 часа на стайна температура, за да се утаи брашното и да стане по-гладка.

Фурната се загрява на 220°C. В тава (около 28 см диаметър) се излива останалият зехтин и се разпределя равномерно. Тестото се разбърква отново и се излива в тавата - трябва да е тънък слой (около 1 см).

Червеният лук се нарязва на тънки полумесеци, а маслините - на половинки. Те се разпределят върху сместа. Пече се около 20-25 минути, докато фаринатата стане златиста и леко хрупкава по краищата.

Фаринатата с маслини и лук се сервира топла, нарязана на триъгълни парчета, с допълнително прясно смлян черен пипер, пише gotvach.bg.