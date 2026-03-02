Новини
Рецепта на деня: Фарината с маслини и червен лук
  Тема: Какво да сготвя

2 Март, 2026 10:05 608 3

Златиста италианска палачинка с плътен вкус и деликатен аромат

Рецепта на деня: Фарината с маслини и червен лук - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Необходими продукти:

  • брашно от нахут - 200 г;
  • вода - 600 мл;
  • зехтин - 4 с.л. + малко за намазване на тавата;
  • сол - 1 ч.л.;
  • прясно смлян черен пипер - на вкус;
  • червен лук - 1 бр. (средно голям);
  • маслини каламата (без костилки) - 80 г.

Начин на приготвяне:

В дълбока купа се пресява брашното от нахут и постепенно се добавя вода, като се разбърква с тел, за да не се образуват бучки. Добавя се солта и 2 с.л. зехтин. Сместа се оставя да престои поне 2 часа на стайна температура, за да се утаи брашното и да стане по-гладка.

Фурната се загрява на 220°C. В тава (около 28 см диаметър) се излива останалият зехтин и се разпределя равномерно. Тестото се разбърква отново и се излива в тавата - трябва да е тънък слой (около 1 см).

Червеният лук се нарязва на тънки полумесеци, а маслините - на половинки. Те се разпределят върху сместа. Пече се около 20-25 минути, докато фаринатата стане златиста и леко хрупкава по краищата.

Фаринатата с маслини и лук се сервира топла, нарязана на триъгълни парчета, с допълнително прясно смлян черен пипер, пише gotvach.bg.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Пич

    4 4 Отговор
    Благодаря! Това може да е някакъв десерт, но не може да е палачинка! Ял съм какви ли не палачинки, които стават, но никои не са хубави като нашите!

    10:09 02.03.2026

  • 2 как ги намирате подобни глупости

    2 1 Отговор
    дебела пица с маслини и лук ама че тъпо и гадно

    10:26 02.03.2026

  • 3 Хмм

    2 1 Отговор
    постна рецепта, най-после

    11:05 02.03.2026