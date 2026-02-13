Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Любопитно »
Хейли Бийбър нажежи страстите по черна дантела на премиерата на "Брулени хълмове" (СНИМКИ)

Хейли Бийбър нажежи страстите по черна дантела на премиерата на "Брулени хълмове" (СНИМКИ)

13 Февруари, 2026 16:58 1 052 8

  • хейли бийбър-
  • дантела-
  • еротично бельо-
  • брулени хълмове-
  • адаптация-
  • премиера-
  • рокля

Роклята на госпожа Бийбър приличаше повече на еротично бельо, подходящо за стила на адаптацията

Хейли Бийбър нажежи страстите по черна дантела на премиерата на "Брулени хълмове" (СНИМКИ) - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Промоционалната обиколка на новата екранизация на „Брулени хълмове“ продължава, като този път във фокуса на вниманието попадна Хейли Бийбър. Моделът се появи на червения килим по време на премиерата в Сидни в прозрачна рокля от дантела Chantilly на Saint Laurent, чийто силует и детайли препращат както към еротичния аспект, така и към викторианската естетика на филма.

Черният тоалет бе изработен изцяло от фина прозрачна дантела и се отличаваше с дълбоко деколте и открито рамо, подчертано от бюстие. В долната част визията бе допълнена от черни бикини, прикрити от свободно падащата линия на роклята, която се спускаше до пода. Ръкавите завършваха с удължени волани в областта на китките, придаващи допълнителен исторически акцент.

Хейли Бийбър заложи на минималистични бижута, като единственият открояващ се аксесоар бе диамантен пръстен с маркизов шлиф на лявата ѝ ръка. Визията бе завършена със сандали с тънки каишки на Saint Laurent на стойност около 1100 долара.

Стиловата линия на събитието бе запазена и от водещата актриса във филма Марго Роби, която се появи в корсетна рокля по поръчка на Ashi Studio, също вдъхновена от готическата и викторианска естетика.

Посещението на Хейли в Австралия съвпада с разширяването на нейния козметичен бранд Rhode на местния пазар. През последните седмици моделът бе сред гостите на редица високопрофилни събития в САЩ, включително финала на Super Bowl и церемонията по връчването на Grammy Awards.

Очаква се тя да се завърне в Съединените щати в края на седмицата, където съпругът ѝ Джъстин Бийбър продължава работа по нови музикални проекти.


Поставете оценка:
Оценка 2 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Див селянин

    3 1 Отговор
    А 6а и я жа га о6руля, е 6а га.

    17:01 13.02.2026

  • 2 Ей,шумков?

    4 1 Отговор
    Лъсна ли ne4урката?

    17:02 13.02.2026

  • 3 Ваийбър нажежи страстните

    4 0 Отговор
    мераците на тихчо по без дантела

    17:04 13.02.2026

  • 4 срам голям

    7 1 Отговор
    Това облекло е за спане ,а не за премиера !!

    Коментиран от #5

    17:04 13.02.2026

  • 5 Не,че нещо, ама...

    5 1 Отговор

    До коментар #4 от "срам голям":

    Ами тя спи с всички от екипа👍

    17:09 13.02.2026

  • 6 Асен 🌈 Василев от ПП-ЛГБТ

    3 0 Отговор
    Тихомире, искаш ли да се пипкаме?

    17:09 13.02.2026

  • 7 Защо

    2 1 Отговор
    Г-жа Бийбърова е инвестирала повечко за работен тезгях?

    17:10 13.02.2026

  • 8 Тити

    0 0 Отговор
    Отивам да си помечтая за 10 минути в банята.

    17:31 13.02.2026