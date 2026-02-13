Хейли Бийбър нажежи страстите по черна дантела на премиерата на "Брулени хълмове" (СНИМКИ)

Промоционалната обиколка на новата екранизация на „Брулени хълмове“ продължава, като този път във фокуса на вниманието попадна Хейли Бийбър. Моделът се появи на червения килим по време на премиерата в Сидни в прозрачна рокля от дантела Chantilly на Saint Laurent, чийто силует и детайли препращат както към еротичния аспект, така и към викторианската естетика на филма.

Черният тоалет бе изработен изцяло от фина прозрачна дантела и се отличаваше с дълбоко деколте и открито рамо, подчертано от бюстие. В долната част визията бе допълнена от черни бикини, прикрити от свободно падащата линия на роклята, която се спускаше до пода. Ръкавите завършваха с удължени волани в областта на китките, придаващи допълнителен исторически акцент.

Хейли Бийбър заложи на минималистични бижута, като единственият открояващ се аксесоар бе диамантен пръстен с маркизов шлиф на лявата ѝ ръка. Визията бе завършена със сандали с тънки каишки на Saint Laurent на стойност около 1100 долара.

Стиловата линия на събитието бе запазена и от водещата актриса във филма Марго Роби, която се появи в корсетна рокля по поръчка на Ashi Studio, също вдъхновена от готическата и викторианска естетика.

Посещението на Хейли в Австралия съвпада с разширяването на нейния козметичен бранд Rhode на местния пазар. През последните седмици моделът бе сред гостите на редица високопрофилни събития в САЩ, включително финала на Super Bowl и церемонията по връчването на Grammy Awards.

Очаква се тя да се завърне в Съединените щати в края на седмицата, където съпругът ѝ Джъстин Бийбър продължава работа по нови музикални проекти.