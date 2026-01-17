Станалият жена баща на Кайли Дженър е доволен от връзката ѝ с Тимъти Шаламе

Телевизионната звезда Кейтлин Дженър, известна по-рано като лекоатлетката Брус Дженър, който смени пола си , за първи път говори за романса на дъщеря си Кайли с актьора Тимъти Шаламе, пише „Дейли Мейл“.

Бащата на бизнесдамата бил забелязан от репортери на летището в Лос Анджелис. 76-годишният бивш спортист заяви, че актьорът се отнася много добре с дъщеря си. „Искам дъщеря ми да е щастлива и тя е щастлива, и аз харесвам това“, подчерта той.

По-рано се появи нова подробност за връзката на Кайли Дженър и Тимъти Шаламе. Според вътрешен човек, звездите не само се срещат, но и живеят заедно в Лос Анджелис от повече от година. Източникът уточни също, че Шаламе има роля в живота на децата на Дженър - седемгодишната Сторми и тригодишната Еър, чийто баща е рапърът Травис Скот.