Станалият жена баща на Кайли Дженър е доволен от връзката ѝ с Тимъти Шаламе

17 Януари, 2026 10:22 590 4

Телевизионната звезда призна, че актьорът се отнася добре с дъщеря ѝ, а двойката дори живее заедно в Лос Анджелис

Станалият жена баща на Кайли Дженър е доволен от връзката ѝ с Тимъти Шаламе - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Телевизионната звезда Кейтлин Дженър, известна по-рано като лекоатлетката Брус Дженър, който смени пола си , за първи път говори за романса на дъщеря си Кайли с актьора Тимъти Шаламе, пише „Дейли Мейл“.

Бащата на бизнесдамата бил забелязан от репортери на летището в Лос Анджелис. 76-годишният бивш спортист заяви, че актьорът се отнася много добре с дъщеря си. „Искам дъщеря ми да е щастлива и тя е щастлива, и аз харесвам това“, подчерта той.

По-рано се появи нова подробност за връзката на Кайли Дженър и Тимъти Шаламе. Според вътрешен човек, звездите не само се срещат, но и живеят заедно в Лос Анджелис от повече от година. Източникът уточни също, че Шаламе има роля в живота на децата на Дженър - седемгодишната Сторми и тригодишната Еър, чийто баща е рапърът Травис Скот.


  • 1 емили с чепа

    6 0 Отговор
    извратеняци

    10:26 17.01.2026

  • 2 Да Не

    5 0 Отговор
    Не издържам повече !!!

    10:26 17.01.2026

  • 3 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    2 0 Отговор
    СБЪРКАНЯЦИ...

    10:35 17.01.2026

  • 4 Ууууууу

    0 0 Отговор
    Стига вече с тези извращения. Ще свършат парите на сорос съвсем скоро. Чичо Дончо, ще ви разкаже как стават тия работи. Факти спрете тая джандария.

    10:38 17.01.2026