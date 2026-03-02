Бойко Найденов: Сарафов трябва да каже какво точно чака, защото за мен това поведение е недопустимо

Състоянието на съдебната система е такова, че непрекъснато се чака нещо, каза в "Денят започва" по БНТ Бойко Найденов, бивш директор на Националната следствена служба и бивш заместник- главен прокурор.

"Ние имаме изтекъл Висш съдебен съвет преди три години. Този съвет, който в момента действа, не е легитимен да избере нови ръководители. Имаме инспекторат, който заявява: "Ние няма как да наказваме магистратите, като нашия мандат е изтекъл", но всъщност те продължават да си действат. Както наш колега каза, те си получават заплатите. Значи са легитимни. А Борислав Сарафов какво чака? Ами, може би той трябва да каже какво точно чака, защото за мен това поведение също не е допустимо. Има достатъчно магистрати, които биха могли да поемат функциите на главен прокурор до избирането на редовен главен прокурор.", коментира още Найденов.

По повод изказването на Иван Брегов от Института за пазарна икономика, че във ВКС има правоприемник на Нотариуса, Найденов обясни, че това е работа на ДАНС, на ГДБОП, на прокуратурата да разкрие това, да го предаде на съд. Когато се замитат следите, когато нещата остават неизяснени винаги ще се получават следващи подобни неща.

"Безкрайно много дела, шумни дела, дела, които се обсъждат погрешно, не завършват. Няма крайни резултати. Няма резултат, в който съдът да се произнесе накрая и да каже - виновен за това и това. Така тези хора са замесени в това, това и това, заради което получават тази присъда. Ето това, вижте, дига се шум. Всеки шум за три дни, след което постепенно потъва някъде в папките, някъде в институциите и накрая нищо. То направи тогава да прибавим към списъка и Петьо Еврото, защото и там имаме информация, знаем за какво става дума, но не беше доказано. Но няма никакъв резултат.", допълни още бившият зам.-главен прокурор.

Той обясни още , че смяната на главния секретар на МВР и директорите на областните дирекции вече е традиция и се случва при всяка промяна на властта.

Всяка една власт, дали по редовен кабинет или служебен кабинет, сменява предишните. Така че в момента тези, които бяха назначени и сега са уволнявани, те дойдоха по същия начин. Реално няма стабилност, допълни той.