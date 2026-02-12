Горещи форми: Кайли Дженър се съблече и накара всички да завиждат на Тимъти Шаламе (СНИМКИ)

Кайли Дженър е новото лице на последната кампания на марката за бельо Skims, основана от сестра ѝ Ким Кардашиян. В рамките на промоцията за линията Everyday Cotton 27-годишната предприемачка позира в серия горещи кадри, акцентиращи върху памучни модели в неутрални тонове.

На една от снимките Кайли Дженър носи кафяв сутиен и съответстващи прашки, заснета в коленичила поза. В друга визия тя е облечена в бял комплект от сутиен и бельо, като кадърът е доста по-игрив. Фотосесията е реализирана от фотографа Мерт Алас, с когото семейството Кардашиян-Дженър работи от години по ключови модни и рекламни проекти.

Кайли Дженър публикува част от кадрите в профила си в Instagram, придружени с кратко послание, с което отбеляза участието си в кампанията. Реакциите в социалните мрежи не закъсняха, като сред коментарите се откроиха и такива от членове на семейството, включително Клоуи Кардашиян, която написа "Кааааааквоо". Потребители в платформата споменаха и връзката на Дженър с актьора Тимъти Шаламе, с когото дори обмислят брак. "Тимъти е късметлия", "Надявам се Тимъти да може да се бие", гласят някои от шеговитите коментари към разголените кадри.

Въпреки че всички сестри от фамилията са участвали в кампании на Skims, официалните участия на Кайли Дженър досега са били ограничени. При старта на марката през 2019 г. тя представи оформящо боди, а през 2021 г. се включи в специална колекция за Свети Валентин заедно с Ким и Кендъл Дженър.

Ким Кардашиян също участва в рекламно видео за новата линия Everyday Cotton, в което позира с бикини с висока талия и бралет тип потник. В изявление, разпространено от компанията, тя подчертава, че основните модели бельо трябва да бъдат проектирани със същото внимание към детайла, както останалата част от гардероба. Според екипа на Skims новата колекция е насочена към ежедневни модели, съчетаващи комфорт и минималистичен дизайн.

Паралелно с това Кайли Дженър развива и собствените си бизнес инициативи. Наскоро тя си партнира със сестра си Кортни Кардашиян по съвместен проект между хранителната добавка Lemme и козметичната линия Kylie Cosmetics, с тематичен продукт на основата на нар.