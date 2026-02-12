Новини
Горещи форми: Кайли Дженър се съблече и накара всички да завиждат на Тимъти Шаламе (СНИМКИ)
  Тема: Известни личности

Горещи форми: Кайли Дженър се съблече и накара всички да завиждат на Тимъти Шаламе (СНИМКИ)

12 Февруари, 2026 18:01

Сестрата на Ким Кардашиян засне фотосесия по бельо за марката ѝ Skims

Горещи форми: Кайли Дженър се съблече и накара всички да завиждат на Тимъти Шаламе (СНИМКИ) - 1
Снимки: Instagram
Тихомир Шумов

Кайли Дженър е новото лице на последната кампания на марката за бельо Skims, основана от сестра ѝ Ким Кардашиян. В рамките на промоцията за линията Everyday Cotton 27-годишната предприемачка позира в серия горещи кадри, акцентиращи върху памучни модели в неутрални тонове.

На една от снимките Кайли Дженър носи кафяв сутиен и съответстващи прашки, заснета в коленичила поза. В друга визия тя е облечена в бял комплект от сутиен и бельо, като кадърът е доста по-игрив. Фотосесията е реализирана от фотографа Мерт Алас, с когото семейството Кардашиян-Дженър работи от години по ключови модни и рекламни проекти.

Горещи форми: Кайли Дженър се съблече и накара всички да завиждат на Тимъти Шаламе (СНИМКИ)

Кайли Дженър публикува част от кадрите в профила си в Instagram, придружени с кратко послание, с което отбеляза участието си в кампанията. Реакциите в социалните мрежи не закъсняха, като сред коментарите се откроиха и такива от членове на семейството, включително Клоуи Кардашиян, която написа "Кааааааквоо". Потребители в платформата споменаха и връзката на Дженър с актьора Тимъти Шаламе, с когото дори обмислят брак. "Тимъти е късметлия", "Надявам се Тимъти да може да се бие", гласят някои от шеговитите коментари към разголените кадри.

Горещи форми: Кайли Дженър се съблече и накара всички да завиждат на Тимъти Шаламе (СНИМКИ)

Горещи форми: Кайли Дженър се съблече и накара всички да завиждат на Тимъти Шаламе (СНИМКИ)

Въпреки че всички сестри от фамилията са участвали в кампании на Skims, официалните участия на Кайли Дженър досега са били ограничени. При старта на марката през 2019 г. тя представи оформящо боди, а през 2021 г. се включи в специална колекция за Свети Валентин заедно с Ким и Кендъл Дженър.

Ким Кардашиян също участва в рекламно видео за новата линия Everyday Cotton, в което позира с бикини с висока талия и бралет тип потник. В изявление, разпространено от компанията, тя подчертава, че основните модели бельо трябва да бъдат проектирани със същото внимание към детайла, както останалата част от гардероба. Според екипа на Skims новата колекция е насочена към ежедневни модели, съчетаващи комфорт и минималистичен дизайн.

Горещи форми: Кайли Дженър се съблече и накара всички да завиждат на Тимъти Шаламе (СНИМКИ)

Паралелно с това Кайли Дженър развива и собствените си бизнес инициативи. Наскоро тя си партнира със сестра си Кортни Кардашиян по съвместен проект между хранителната добавка Lemme и козметичната линия Kylie Cosmetics, с тематичен продукт на основата на нар.


Подобни новини


  • 1 Джендър се съблече и накара

    4 0 Отговор
    тихчо треперейки да изцъка бая снимки

    18:04 12.02.2026

  • 2 Лама ДженDър

    2 0 Отговор
    Нямам интерес

    18:06 12.02.2026

  • 3 това е сестра

    4 0 Отговор
    на крокодилите калдарашиян ? изглежда доста добре

    18:06 12.02.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 пак някой бълнува нещо

    2 1 Отговор
    защо трябва да му завиждаме че си е взел mindil? такива ги има много който има пари ще ползва еднократно който има повече пари ще ползва многократно но стойност нямат такива златотърсачки

    18:08 12.02.2026

  • 6 Лош

    2 0 Отговор
    За какво да му завиждат, че от цял Холивуд е избрал шантаж с "Оскар"? Някоя набожна семитка в дублажа нямаше ли?

    18:09 12.02.2026

  • 7 дедовия

    4 0 Отговор
    няква джендър се съблече и на тишко шепата привлече…

    18:12 12.02.2026

  • 8 Дзак

    0 0 Отговор
    Някои карат на снимки!

    18:15 12.02.2026

  • 9 ООрана държава

    0 1 Отговор
    Мъжо и по женствен от нея, иначе има къде къде по убави на чиито мъже да се завижда

    18:16 12.02.2026

  • 10 Сатана Z

    0 0 Отговор
    Тимъти Шаламе ще и прилага будистки практики от приложението в Андроид-Горски рейнджъри

    18:17 12.02.2026

  • 11 гост

    1 1 Отговор
    Какво да завиждаш,работа за 5..6 мин..каквато и да е..

    18:20 12.02.2026

  • 12 таксиджия 🚖

    0 0 Отговор
    Арменка е. Балканците и около нас народите сме със най-красивите жени!

    18:20 12.02.2026