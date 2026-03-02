Експерт: Психологическата зрялост е по-важна за качествения секс, отколкото физическите способности

Експертът по мъжко здраве Питър Щал разкри възрастта, на която мъжете и жените изпитват максимално сексуално удоволствие. Той сподели подробностите с HuffPost.

Според Щал, скорошно проучване показа, че повечето хора достигат пик на сексуално удовлетворение след 30-40-годишна възраст. Щал смята, че тези резултати са разбираеми, тъй като психологическата зрялост е по-важна за качествения секс, отколкото физическите способности.

„С напредване на възрастта хората са склонни да се чувстват по-уверени, да се тревожат по-малко за очакванията и да се фокусират повече върху взаимното удоволствие“, отбеляза експертът.

Той добави, че подобрената комуникация и намалената тревожност оказват положително влияние върху качеството на интимния живот. В резултат на това зрялостта, а не младостта, е най-доброто време за сексуална активност за мнозина.