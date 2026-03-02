Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Любопитно »
Експерт: Психологическата зрялост е по-важна за качествения секс, отколкото физическите способности

Експерт: Психологическата зрялост е по-важна за качествения секс, отколкото физическите способности

2 Март, 2026 11:45 762 5

  • качество-
  • секс-
  • възраст-
  • питър щал-
  • зрялост

Подобрената комуникация и намалената тревожност оказват положително влияние върху качеството на интимния живот

Експерт: Психологическата зрялост е по-важна за качествения секс, отколкото физическите способности - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Експертът по мъжко здраве Питър Щал разкри възрастта, на която мъжете и жените изпитват максимално сексуално удоволствие. Той сподели подробностите с HuffPost.

Според Щал, скорошно проучване показа, че повечето хора достигат пик на сексуално удовлетворение след 30-40-годишна възраст. Щал смята, че тези резултати са разбираеми, тъй като психологическата зрялост е по-важна за качествения секс, отколкото физическите способности.

„С напредване на възрастта хората са склонни да се чувстват по-уверени, да се тревожат по-малко за очакванията и да се фокусират повече върху взаимното удоволствие“, отбеляза експертът.

Той добави, че подобрената комуникация и намалената тревожност оказват положително влияние върху качеството на интимния живот. В резултат на това зрялостта, а не младостта, е най-доброто време за сексуална активност за мнозина.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 допълнение

    1 3 Отговор
    По важна за бабите и за меките маркучи.

    11:56 02.03.2026

  • 3 Секса

    1 2 Отговор
    Е като яденето - необходим е, но не той изгражда връзката. И никога не поражда любов, само някои бъркат похотта с любовта. Никоя жена не се е събрала с мъж, защото е най добрия който я е карал, или пък е с най големия. Ние също не сме с някоя жена, защото се жаса и свири най хубаво.

    12:10 02.03.2026

  • 4 Изобщо не ни трябват

    1 3 Отговор
    Жени! Да си живеят сами, със своите емоции, настроения, капризи и изисквания. Това са демони!

    12:12 02.03.2026

  • 5 12345

    0 0 Отговор
    Така е. Имат и устни и ръце

    12:36 02.03.2026