Сгодената Зендая разкри свое голямо притеснение

Актрисата Зендая разкри своите „червени флагове“ по време на годежа си с Том Холанд, съобщава Interview.

„Едно от нещата, които ме притесняват, е как хората се отнасят към колегите си. Възхищавам се на хора, които са мили към всички, не само към актьори, режисьори или продуценти. Много е показателно как един екип се отнася към един актьор, защото вижда какви са хората, когато камерите са изключени“, написа Зендая.

Актрисата също така подчерта, че можеш да познаваш някого дълго време и той може да се промени или „да го опознаеш на по-дълбоко ниво“.

На 7 януари беше обявено, че актрисата е сгодена за колегата си Том Холанд. Според TMZ годежът се е състоял между Коледа и Нова година.

На 9 януари Зендая показа 5-каратов диамантен пръстен на специална прожекция на „Претендентите“ в Pacific Design Center в Лос Анджелис. Според журналисти пръстенът е изработен от новозеландската бижутерка Джесика Маккормак, която сега живее в Англия. Бижуто е оценено на над 200 000 долара.