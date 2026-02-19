Новини
Любопитно »
Сгодената Зендая разкри свое голямо притеснение

Сгодената Зендая разкри свое голямо притеснение

19 Февруари, 2026 12:43 1 075 3

  • зендая-
  • сгодена-
  • притеснение-
  • червени флагове

„Едно от нещата, които ме притесняват, е как хората се отнасят към колегите си.", сподели актрисата

Сгодената Зендая разкри свое голямо притеснение - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Актрисата Зендая разкри своите „червени флагове“ по време на годежа си с Том Холанд, съобщава Interview.

„Едно от нещата, които ме притесняват, е как хората се отнасят към колегите си. Възхищавам се на хора, които са мили към всички, не само към актьори, режисьори или продуценти. Много е показателно как един екип се отнася към един актьор, защото вижда какви са хората, когато камерите са изключени“, написа Зендая.

Актрисата също така подчерта, че можеш да познаваш някого дълго време и той може да се промени или „да го опознаеш на по-дълбоко ниво“.

На 7 януари беше обявено, че актрисата е сгодена за колегата си Том Холанд. Според TMZ годежът се е състоял между Коледа и Нова година.

На 9 януари Зендая показа 5-каратов диамантен пръстен на специална прожекция на „Претендентите“ в Pacific Design Center в Лос Анджелис. Според журналисти пръстенът е изработен от новозеландската бижутерка Джесика Маккормак, която сега живее в Англия. Бижуто е оценено на над 200 000 долара.


Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ООрана държава

    4 0 Отговор
    Няма да ти пораснат, не се притеснявай

    12:51 19.02.2026

  • 2 Роден в НРБ

    2 1 Отговор
    Коя е тази ромка? Не я знам

    13:04 19.02.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.