Scorpions празнуват 60-ия си юбилей с концерт в София догодина

9 Декември, 2025 13:31 332 3

В грандиозното шоу бандата ще събере златния си каталог на едно място

Снимки: Fest Team
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Scorpions се завръща у нас с юбилейно шоу в „Арена 8888 София“ със заявката да превърнат 27 юни 2026 в една от най-вълнуващите вечери за поколения български рок фенове, информират организаторите от Fest Team.

По думите им германската група ще отбележи 60 години от създаването си с концерт, който ще събере на едно място златния каталог на Scorpions, емоцията на миналото и енергията на днешния ден.

Scorpions празнуват 60-ия си юбилей с концерт в София догодина

От Fest Team коментират, че българската публика винаги е посрещала Scorpions като свои и с пълно основание: „Малко са рок групите, чието творчество е оставило толкова дълбока следа в музикалната култура у нас. Песни като Wind of Change, Still Loving You, Rock You Like a Hurricane, Send Me an Angel, No One Like You, Big City Nights, Blackout и още десетки други са саундтракът на цели рок поколения. Именно тези емблематични парчета ще бъдат в центъра на голямото юбилейно шоу в София, част от турнето Coming Home, което събира на едно място най-големите хитове от каталога на бандата, впечатляващи визуални ефекти и неповторимата енергия, с която Клаус Майне и компания владеят сцената вече 60 години“.

Само преди дни Scorpions издаде лайв албум Coming Home Live, записан по време на шоу в Хановер – на 5 юли, с което групата отбеляза своята 60-годишнина.

„На всички, които са с нас през годините през всичките шест десетилетия - едно огромно, дълбоко и искрено „Благодаря“. Усилете звука докрай и нека преживеем онази специална нощ в Хановер заедно“, казват от бандата.

Билетите влизат в продажба на цени от 40 до 78 евро от 12 декември в мрежата на Ticketstation.bg, a ден преди това, на 11 декември, стартира предварителната продажба за членове на Fest Club.


  • 1 Нищо ново под слънцето

    4 0 Отговор
    Когато никой не ги търси,всички "звезди" идват в България

    13:33 09.12.2025

  • 2 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    1 0 Отговор
    След "Вятъра на промяната" сега ще изпеят новия хит "Промяната на вятъра"😄‼️

    13:40 09.12.2025

  • 3 Вятърът на промяната задуха от Вашингтон

    0 0 Отговор
    И ето - Скорпионите отново са опънали платната си и точат отровни шипове!

    нАТО плаче. Русия побеждава! САЩ отново забогатява!

    13:42 09.12.2025