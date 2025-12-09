Scorpions празнуват 60-ия си юбилей с концерт в София догодина

Scorpions се завръща у нас с юбилейно шоу в „Арена 8888 София“ със заявката да превърнат 27 юни 2026 в една от най-вълнуващите вечери за поколения български рок фенове, информират организаторите от Fest Team.

По думите им германската група ще отбележи 60 години от създаването си с концерт, който ще събере на едно място златния каталог на Scorpions, емоцията на миналото и енергията на днешния ден.

От Fest Team коментират, че българската публика винаги е посрещала Scorpions като свои и с пълно основание: „Малко са рок групите, чието творчество е оставило толкова дълбока следа в музикалната култура у нас. Песни като Wind of Change, Still Loving You, Rock You Like a Hurricane, Send Me an Angel, No One Like You, Big City Nights, Blackout и още десетки други са саундтракът на цели рок поколения. Именно тези емблематични парчета ще бъдат в центъра на голямото юбилейно шоу в София, част от турнето Coming Home, което събира на едно място най-големите хитове от каталога на бандата, впечатляващи визуални ефекти и неповторимата енергия, с която Клаус Майне и компания владеят сцената вече 60 години“.

Само преди дни Scorpions издаде лайв албум Coming Home Live, записан по време на шоу в Хановер – на 5 юли, с което групата отбеляза своята 60-годишнина.

„На всички, които са с нас през годините през всичките шест десетилетия - едно огромно, дълбоко и искрено „Благодаря“. Усилете звука докрай и нека преживеем онази специална нощ в Хановер заедно“, казват от бандата.

Билетите влизат в продажба на цени от 40 до 78 евро от 12 декември в мрежата на Ticketstation.bg, a ден преди това, на 11 декември, стартира предварителната продажба за членове на Fest Club.