За пръв път: Последният албум на „Мегадет“ завзе първото място в класацията на „Билборд" за албуми

Метъл групата „Мегадет“ за първи път в кариерата си оглави класацията на „Билборд“ за албуми, съобщи сайтът на изданието.

Бандата дебютира на първото място с новия си проект, озаглавен Megadeth, пише БТА. Това ще е последният студиен албум на групата според обявените от членовете ѝ планове. От албума групата е продала 73 000 еквивалентни единици за отчетния период. Продукцията излезе на 23 януари, ден след като документалният филм Megadeth: Behind the Mask беше пуснат в киносалоните. „Мегадет" тръгва на прощално турне на 15 февруари от Вирджиния, Британска Колумбия.

Досега най-добро класиране на „Мегадет“ в албумния чарт на „Билборд" беше второ място през 1992 г. с тавата Countdown to Extinction.

Бандата отбеляза рекорд за продължително чакане да стигне до върха в класацията – 39 години, три месеца и една седмица, посочват от „Билборд“. Това е най-дългият период от време, което някой артист е изчаквал за първата си поява като номер едно от 2016 г. насам, когато Дейвид Боуи достигна върха с Blackstar - почти 44 години след дебюта си с Hunky Dory.

Групата „Блек Сабат" чака 42 години и 10 месеца след дебюта си, за да стигне до първо място през 2013 г. с албума „13“.