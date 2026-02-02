Новини
Любопитно »
За пръв път: Последният албум на „Мегадет“ завзе първото място в класацията на „Билборд" за албуми

За пръв път: Последният албум на „Мегадет“ завзе първото място в класацията на „Билборд" за албуми

2 Февруари, 2026 14:31 549 2

  • megadeath-
  • мегадет-
  • група-
  • метъл-
  • билборд-
  • класация-
  • първо място-
  • албум-
  • прощално

Групата планува това да е последният им студиен албум

За пръв път: Последният албум на „Мегадет“ завзе първото място в класацията на „Билборд" за албуми - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Метъл групата „Мегадет“ за първи път в кариерата си оглави класацията на „Билборд“ за албуми, съобщи сайтът на изданието.

Бандата дебютира на първото място с новия си проект, озаглавен Megadeth, пише БТА. Това ще е последният студиен албум на групата според обявените от членовете ѝ планове. От албума групата е продала 73 000 еквивалентни единици за отчетния период. Продукцията излезе на 23 януари, ден след като документалният филм Megadeth: Behind the Mask беше пуснат в киносалоните. „Мегадет" тръгва на прощално турне на 15 февруари от Вирджиния, Британска Колумбия.

Досега най-добро класиране на „Мегадет“ в албумния чарт на „Билборд" беше второ място през 1992 г. с тавата Countdown to Extinction.

Бандата отбеляза рекорд за продължително чакане да стигне до върха в класацията – 39 години, три месеца и една седмица, посочват от „Билборд“. Това е най-дългият период от време, което някой артист е изчаквал за първата си поява като номер едно от 2016 г. насам, когато Дейвид Боуи достигна върха с Blackstar - почти 44 години след дебюта си с Hunky Dory.

Групата „Блек Сабат" чака 42 години и 10 месеца след дебюта си, за да стигне до първо място през 2013 г. с албума „13“.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Абе

    1 5 Отговор
    хубави са момичетата

    14:41 02.02.2026

  • 2 Японовъд

    0 0 Отговор
    Добре е албума. Напомня по нещо и на най-доброто от Моторхед.

    15:00 02.02.2026