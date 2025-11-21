Новини
Супергрупата Avantasia пристига в София за първи концерт у нас

21 Ноември, 2025 13:59 359 2

  • авантазия-
  • avantasia-
  • концерт-
  • софия-
  • супергрупа-
  • метъл

Групата ще свири у нас на 10 юни 2026 г.

Супергрупата Avantasia пристига в София за първи концерт у нас - 1
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

За първи път в София ще можем да видим и чуем немската супергрупа AVANTASIA, които ще свирят на 10 юни 2026-а в Asics Arena. През 25-годишното си съществуване AVANTASIA се превърна в една от най-големите водещи сили в метъла, с десет успешни албума (като например Moonglow, който достигна до номер 1 в класациите), изцяло разпродадени световни турнета и участия като хедлайнери на всички най-важни метъл фестивали.

През пролетта на 1999 г., тогава само на 21, вокалистът Тобиас Самет решава да скочи в дълбокото, за да изпълни мечтата си за солов проект, в който да работи с музикалните си герои. Първият сингъл на AVANTASIA излиза през пролетта на 2000г. и с него е създаден нов музикален жанр – „метъл опера“.

През годините с AVANTASIA са работили имена като Майкъл Киске, Алис Купър, Ди Снайдър, Флор Янсен, Джо Лин Търнър, Рудолф Шенкер и Шарън ден Адел и много други.

Очаква се в София, звездната формация да изпълни сет от над два часа, в който ще чуем всички хитове на групата, както и нови парчета от последния им албум „Here Be Dragons“, излязъл на пазара през февруари тази година и считан за най-мощния албум на групата до момента.


  • 1 Фичката

    0 0 Отговор
    Събинке, групата изнесе първия си концерт преди няколко години на Мидалидаре.

    14:18 21.11.2025

  • 2 искала е да каже- първия концерт в София

    0 0 Отговор
    Ако става на въпрос, за първи път бяха в България през 2019г. във Варна.
    Но както и на Мидалидаре (което беше второто им идване) - те бяха част от ФЕСТИВАЛ. Което не е като самостоятелен концерт, публиката е сбирщайн, ограничен сетлист и т.н
    Иначе и аз съм от първите фенове, от времето когато никой не беше чувал за тях и все още Avantasia за мен е - Metal Opera 1 и 2 ... и останалите нови части, в които има и попадения, но 1 и 2 са легендарни.

    14:25 21.11.2025