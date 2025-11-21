Супергрупата Avantasia пристига в София за първи концерт у нас

За първи път в София ще можем да видим и чуем немската супергрупа AVANTASIA, които ще свирят на 10 юни 2026-а в Asics Arena. През 25-годишното си съществуване AVANTASIA се превърна в една от най-големите водещи сили в метъла, с десет успешни албума (като например Moonglow, който достигна до номер 1 в класациите), изцяло разпродадени световни турнета и участия като хедлайнери на всички най-важни метъл фестивали.

През пролетта на 1999 г., тогава само на 21, вокалистът Тобиас Самет решава да скочи в дълбокото, за да изпълни мечтата си за солов проект, в който да работи с музикалните си герои. Първият сингъл на AVANTASIA излиза през пролетта на 2000г. и с него е създаден нов музикален жанр – „метъл опера“.

През годините с AVANTASIA са работили имена като Майкъл Киске, Алис Купър, Ди Снайдър, Флор Янсен, Джо Лин Търнър, Рудолф Шенкер и Шарън ден Адел и много други.

Очаква се в София, звездната формация да изпълни сет от над два часа, в който ще чуем всички хитове на групата, както и нови парчета от последния им албум „Here Be Dragons“, излязъл на пазара през февруари тази година и считан за най-мощния албум на групата до момента.