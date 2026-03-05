Ватиканът се обяви срещу пластичната хирургия: Исус ви обича и с бръчки!

Ватиканът заклейми пластичната хирургия, продиктувана от суета, и предупреди вярващите за „култа към тялото“, който тя може да насърчи, съобщи Ройтерс.

„Исус все още ще ви обича, докато остарявате, дори и да имате няколко бръчки по лицето си“, казват в изявление от Ватикана, публикувано и от БТА.

В призив, одобрен от папа Лъв XIV, висша ватиканска комисия призова 1,4 милиарда католици по света да не прибягват до пластична хирургия, когато това е продиктувано от суета, посочвайки, че подобни практики могат да доведат до „култ към тялото“ и нереалистично търсене на перфектна външност.

„Напредъкът в пластичната хирургия предлага инструменти, които значително променят връзката на човека със собствената му телесност“, се казва в документа. „Това води до широко разпространен „култ към тялото“, клонящ към неистово търсене на перфектна фигура – винаги във форма, млада и красива.“

Католическата църква учи, че човешкото тяло е създадено по Божий образ. Въпреки че църквата не забранява пластичната хирургия, тя подчертава, че католиците не бива да прибягват до процедури единствено заради суета. Новото предупреждение е заложено в документ на Международната богословска комисия на Ватикана, която съветва папата по доктриналните въпроси, пред които е изправена Католическата църква.

Комисията също така предупреждава за бъдеще, в което изкуственият интелект „рискува да излезе извън контрола на човешкия разум“, както и за възможността хората да избират механични импланти, за да се превърнат в същество, подобни на „киборги“. Пластичната хирургия може да доведе до стремеж за промяна на тялото „според вкусовете на момента“, се посочва още в текста.

„Възниква любопитна ситуация: идеалното тяло е възвеличено, докато истинското тяло не е истински обичано, тъй като е източник на ограничения, умора и стареене“, се казва още в документа, цитиран от Ройтерс.