Ватиканът се обяви срещу пластичната хирургия: Исус ви обича и с бръчки!

5 Март, 2026 14:59 558 7

  • ватикана-
  • ватиканът-
  • папа лъв xiv-
  • пластична хирургия-
  • корекции-
  • суета-
  • изкуствен интелект

Папата призова католиците да не прибягват до пластични операции и да не робуват на суетата

Ватиканът се обяви срещу пластичната хирургия: Исус ви обича и с бръчки! - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Ватиканът заклейми пластичната хирургия, продиктувана от суета, и предупреди вярващите за „култа към тялото“, който тя може да насърчи, съобщи Ройтерс.

„Исус все още ще ви обича, докато остарявате, дори и да имате няколко бръчки по лицето си“, казват в изявление от Ватикана, публикувано и от БТА.

В призив, одобрен от папа Лъв XIV, висша ватиканска комисия призова 1,4 милиарда католици по света да не прибягват до пластична хирургия, когато това е продиктувано от суета, посочвайки, че подобни практики могат да доведат до „култ към тялото“ и нереалистично търсене на перфектна външност.

„Напредъкът в пластичната хирургия предлага инструменти, които значително променят връзката на човека със собствената му телесност“, се казва в документа. „Това води до широко разпространен „култ към тялото“, клонящ към неистово търсене на перфектна фигура – винаги във форма, млада и красива.“

Католическата църква учи, че човешкото тяло е създадено по Божий образ. Въпреки че църквата не забранява пластичната хирургия, тя подчертава, че католиците не бива да прибягват до процедури единствено заради суета. Новото предупреждение е заложено в документ на Международната богословска комисия на Ватикана, която съветва папата по доктриналните въпроси, пред които е изправена Католическата църква.

Комисията също така предупреждава за бъдеще, в което изкуственият интелект „рискува да излезе извън контрола на човешкия разум“, както и за възможността хората да избират механични импланти, за да се превърнат в същество, подобни на „киборги“. Пластичната хирургия може да доведе до стремеж за промяна на тялото „според вкусовете на момента“, се посочва още в текста.

„Възниква любопитна ситуация: идеалното тяло е възвеличено, докато истинското тяло не е истински обичано, тъй като е източник на ограничения, умора и стареене“, се казва още в документа, цитиран от Ройтерс.


Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 3 гласа.
  • 1 Стас

    11 5 Отговор
    " Исус ви обича и с бръчки!" ПРАВИЛНО,ТОЧНО ТАКА Е!ХОРАТА СА БОЖЕСТВЕННО ТВОРЕНИЕ,СЛАВА НА БОГА!

    15:03 05.03.2026

  • 2 Ззз

    9 3 Отговор
    "Пластичната хирургия - лоша, пeдеpacтията - добра" - ценните уроци на един папа

    15:05 05.03.2026

  • 3 Софиянец

    7 3 Отговор
    Най-вече ватиканските педофили, нали?!

    15:09 05.03.2026

  • 4 Бендида

    10 2 Отговор
    То хубаво, но пластичната хирургия, не се свежда само до изглаждане на бръчки. Не ще да спомене поне ,,силикон".:)))

    15:10 05.03.2026

  • 5 Спас

    3 1 Отговор
    и без грозните рисунки.

    15:29 05.03.2026

  • 6 Механик

    1 0 Отговор
    Аз па си мисля, че всяка жена трябва да бъде оставена да се осакати както си иска.
    Жалко, че съм вече на възраст и няма да мога да видя как изглеждат сегашните джукеси когато станат на 60.
    Щеше да е голям смях. 60-годишна с джуки и сбръчкани татуировки. Не е за изпускане тоя сеир.

    16:00 05.03.2026

  • 7 Папата

    0 0 Отговор
    да каже нещо за войната срещу Иран, със сигурност е по-важна от темата за бръчките.

    16:09 05.03.2026